Tesla promite noi funcții FSD, dar recunoaște indirect problema: șoferul încă trebuie să intervină

Musk a spus că parcarea la destinație este, de departe, cel mai mare motiv pentru care oamenii intervin acum în FSD. A adăugat că intervențiile critice de siguranță sunt extrem de rare, dar nu a publicat date clare care să arate cât de rare sunt. Iar termenul „intervenție” este cheia întregii discuții. Dacă șoferul trebuie să intervină, indiferent că vorbim despre parcare sau siguranță, sistemul nu este autonom în sensul promis inițial.

Funcțiile noi sunt utile, dar nu rezolvă promisiunea veche

Memorarea preferințelor de parcare este o funcție logică. Mulți posesori Tesla spun că FSD se descurcă foarte bine pe drum, dar în parcări poate alege locuri incomode, prea apropiate de alte mașini sau prea departe de intrare. Dacă sistemul poate învăța unde vrei să parchezi, experiența devine mai fluentă și mai puțin frustrantă.

Integrarea cu Grok poate fi și ea interesantă. Comenzile vocale naturale ar putea face sistemul mai apropiat de experiența unui taxi cu șofer: „lasă-mă aici”, „intră pe strada următoare”, „oprește la intrare”. Pentru utilizator, aceasta este o interfață mai umană decât meniurile, butoanele sau setările complicate.

Totuși, aceste funcții sunt îmbunătățiri de confort, nu dovada autonomiei totale. Ele fac un sistem de asistență mai comod, nu elimină responsabilitatea șoferului. Tesla a început să vândă FSD încă din 2016 cu promisiunea unei mașini care va ajunge să conducă fără intervenție umană. Aproape un deceniu mai târziu, compania anunță funcții care reduc unele intervenții, nu le elimină.

Aceasta este diferența pe care mulți cumpărători o simt tot mai clar. FSD poate fi impresionant, poate conduce lin, poate parcurge distanțe mari cu puține intervenții, dar tot cere atenție. Iar un sistem care cere atenție permanentă rămâne, juridic și practic, un sistem de asistență.

De ce contează și pentru șoferii din România

În România, FSD în forma completă nu este disponibil precum în SUA, iar infrastructura locală ridică oricum provocări serioase: marcaje șterse, intersecții aglomerate, șantiere prost semnalizate, drumuri înguste, parcări improvizate și comportament imprevizibil al participanților la trafic. Tocmai de aceea, discuția despre intervenții este importantă. Dacă sistemul se chinuie uneori în parcări ordonate din SUA, într-un oraș precum București, Cluj sau Iași, provocările ar fi mult mai mari.

Tesla a îmbunătățit constant FSD, iar ultimele versiuni sunt descrise de mulți utilizatori ca fiind foarte fluente. Dar tocmai această fluență creează riscul de complacență. Când sistemul merge bine 95% din timp, șoferul poate fi tentat să se relaxeze prea mult exact înaintea unei situații în care trebuie să reacționeze rapid.