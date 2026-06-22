Tesla promite noi funcții FSD, dar recunoaște indirect problema: șoferul încă trebuie să intervină
Tesla pregătește noi funcții pentru Full Self-Driving, iar Elon Musk spune că sistemul va putea învăța preferințele de parcare ale șoferului și va permite comenzi vocale prin Grok. La prima vedere, sună ca o evoluție firească pentru una dintre cele mai avansate tehnologii de asistență la condus disponibile publicului. Mașina ar putea ști unde preferi să parchezi acasă, la birou sau la școală, iar tu ai putea să îi spui natural „oprește aici” sau „ia-o la dreapta”.
Problema este că aceste funcții utile nu schimbă realitatea de bază: FSD rămâne un sistem supravegheat. Nu este condus autonom nesupravegheat, deși Tesla a vândut ani la rând ideea de Full Self-Driving ca promisiune a unei mașini care se va conduce singură. Tocmai aici apare tensiunea majoră dintre marketing, tehnologie și așteptările proprietarilor.
Musk a spus că parcarea la destinație este, de departe, cel mai mare motiv pentru care oamenii intervin acum în FSD. A adăugat că intervențiile critice de siguranță sunt extrem de rare, dar nu a publicat date clare care să arate cât de rare sunt. Iar termenul „intervenție” este cheia întregii discuții. Dacă șoferul trebuie să intervină, indiferent că vorbim despre parcare sau siguranță, sistemul nu este autonom în sensul promis inițial.
Funcțiile noi sunt utile, dar nu rezolvă promisiunea veche
Memorarea preferințelor de parcare este o funcție logică. Mulți posesori Tesla spun că FSD se descurcă foarte bine pe drum, dar în parcări poate alege locuri incomode, prea apropiate de alte mașini sau prea departe de intrare. Dacă sistemul poate învăța unde vrei să parchezi, experiența devine mai fluentă și mai puțin frustrantă.
Integrarea cu Grok poate fi și ea interesantă. Comenzile vocale naturale ar putea face sistemul mai apropiat de experiența unui taxi cu șofer: „lasă-mă aici”, „intră pe strada următoare”, „oprește la intrare”. Pentru utilizator, aceasta este o interfață mai umană decât meniurile, butoanele sau setările complicate.
Totuși, aceste funcții sunt îmbunătățiri de confort, nu dovada autonomiei totale. Ele fac un sistem de asistență mai comod, nu elimină responsabilitatea șoferului. Tesla a început să vândă FSD încă din 2016 cu promisiunea unei mașini care va ajunge să conducă fără intervenție umană. Aproape un deceniu mai târziu, compania anunță funcții care reduc unele intervenții, nu le elimină.
Aceasta este diferența pe care mulți cumpărători o simt tot mai clar. FSD poate fi impresionant, poate conduce lin, poate parcurge distanțe mari cu puține intervenții, dar tot cere atenție. Iar un sistem care cere atenție permanentă rămâne, juridic și practic, un sistem de asistență.
De ce contează și pentru șoferii din România
În România, FSD în forma completă nu este disponibil precum în SUA, iar infrastructura locală ridică oricum provocări serioase: marcaje șterse, intersecții aglomerate, șantiere prost semnalizate, drumuri înguste, parcări improvizate și comportament imprevizibil al participanților la trafic. Tocmai de aceea, discuția despre intervenții este importantă. Dacă sistemul se chinuie uneori în parcări ordonate din SUA, într-un oraș precum București, Cluj sau Iași, provocările ar fi mult mai mari.
Tesla a îmbunătățit constant FSD, iar ultimele versiuni sunt descrise de mulți utilizatori ca fiind foarte fluente. Dar tocmai această fluență creează riscul de complacență. Când sistemul merge bine 95% din timp, șoferul poate fi tentat să se relaxeze prea mult exact înaintea unei situații în care trebuie să reacționeze rapid.
Datele crowdsourced menționate în material indică o intervenție critică la aproximativ 4.800 km. Pentru un utilizator obișnuit, poate părea rar. Pentru autonomie nesupravegheată, este enorm. O mașină care conduce singură fără om la volan trebuie să fie sigură la un nivel mult mai ridicat decât un sistem care cere intervenție la mii de kilometri.
Musk a spus din nou că FSD nesupravegheat ar putea deveni răspândit în SUA până la final de an, dar Tesla a mutat de mai multe ori aceste termene. Pentru mașinile personale, compania a împins anterior ideea de FSD nesupravegheat spre Q4 2026 cel mai devreme. Între timp, serviciul Robotaxi există, dar la scară foarte mică, cu aproximativ 20 de vehicule în zona Austin.
Noile funcții vor fi probabil apreciate de utilizatori. O mașină care parchează mai bine și înțelege comenzi naturale este mai ușor de folosit. Dar ele nu rezolvă întrebarea fundamentală: când devine Full Self-Driving cu adevărat self-driving? Până atunci, Tesla are un produs impresionant, dar cu un nume care promite mai mult decât livrează.