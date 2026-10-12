Tesla Cybercab, implicat într-un accident înainte să devină taxi autonom. Fotografiile arată o portieră rămasă fără panoul exterior
Tesla promite că viitorul transportului urban va fi dominat de automobile autonome, capabile să transporte pasageri fără șofer și fără intervenție umană. Cybercab este una dintre cele mai importante componente ale acestei strategii, un vehicul electric cu două locuri, proiectat special pentru serviciile de robotaxi. Totuși, înainte ca modelul să devină o prezență obișnuită pe străzile americane, un exemplar aflat în circulație a fost fotografiat în Philadelphia după un incident rutier care a provocat desprinderea completă a panoului exterior al unei portiere.
Imaginile publicate pe Reddit arată un Tesla Cybercab auriu, oprit pe South Broad Street, cu structura interioară a portierei din stânga expusă. Geamul pare intact, iar deteriorările vizibile ale caroseriei sunt relativ limitate, dar întregul panou exterior lipsește. Situația a atras atenția nu doar prin aspectul spectaculos al avariei, ci și prin întrebările privind modul în care automobilul era utilizat.
Tesla nu deține o autorizație pentru operarea vehiculelor cu automatizare ridicată în Pennsylvania, iar circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite public. Nu se știe cine a provocat accidentul, dacă sistemele de asistență Tesla erau active sau dacă automobilul era controlat manual. În aceste condiții, fotografiile reprezintă în primul rând o ocazie de a analiza soluțiile constructive neobișnuite ale Cybercab, nu o dovadă a unei probleme cu software-ul de conducere autonomă.
De ce panoul exterior al portierei Cybercab se poate desprinde aproape complet
Tesla Cybercab utilizează o arhitectură de caroserie diferită de cea a automobilelor convenționale, fiind conceput pentru producție simplificată, costuri reduse și intervenții rapide de întreținere.
Un element important îl reprezintă panourile exterioare din material plastic, care nu necesită un proces tradițional de vopsire. Culoarea este integrată direct în material, iar suprafețele pot fi înlocuite modular.
Inginerii Tesla au explicat anterior că aceste panouri sunt fixate prin elemente de prindere accesibile din interiorul ansamblului, ceea ce permite demontarea și montarea fără operațiunile complexe asociate reparațiilor de tinichigerie convențională.
În cazul unui automobil cu portiere metalice, un impact lateral poate produce deformări ale tablei, deteriorarea vopselei și necesitatea unor reparații laborioase. La Cybercab, în anumite situații, un panou exterior deteriorat ar putea fi înlocuit fără revopsirea întregii portiere.
Fotografiile din Philadelphia arată tocmai o asemenea separare între stratul exterior și structura internă. Sunt vizibile mecanismele geamului, cablurile și elementele de susținere, în timp ce geamul și o parte importantă a cadrului nu par să fi suferit deformări majore.
Totuși, imaginile nu permit stabilirea severității impactului sau evaluarea integrității structurale. Faptul că panoul s-a desprins complet nu demonstrează nici că soluția este nesigură, nici că a funcționat exact conform intenției constructorului.
Există argumente în favoarea acestui design, mai ales pentru un vehicul destinat flotelor comerciale. Înlocuirea rapidă a unei componente exterioare poate reduce timpul în care automobilul rămâne indisponibil pentru transportarea pasagerilor.
Pe de altă parte, elementele care se desprind în timpul accidentelor pot reprezenta un risc suplimentar pentru ceilalți participanți la trafic, în funcție de dimensiuni, masă și condițiile incidentului.
Pentru stabilirea unui verdict ar fi necesare informații despre mecanismul impactului și verificări tehnice, nu doar fotografii realizate după accident.
De ce prezența unui Cybercab în Philadelphia ridică întrebări despre testarea autonomă
Pennsylvania are reguli specifice pentru testarea și operarea vehiculelor cu automatizare ridicată. Companiile care desfășoară asemenea activități trebuie să dețină certificate de conformitate emise de autoritățile statului.
Lista oficială PennDOT include mai multe organizații autorizate, printre care Waymo, care poate opera în Philadelphia în condițiile prevăzute de certificarea sa. Tesla nu figurează printre deținătorii autorizațiilor respective.
Această situație limitează scenariile posibile pentru automobilul fotografiat. Cybercab ar fi putut fi condus manual sau prin utilizarea unor funcții de asistență care necesită supravegherea permanentă a unui șofer, fără să funcționeze ca un robotaxi complet autonom.
Tesla a testat anterior exemplare Cybercab echipate temporar cu volan și alte comenzi convenționale, tocmai pentru a permite deplasarea și evaluarea vehiculelor înaintea autorizării operațiunilor fără șofer.
Din fotografiile publicate nu se poate determina dacă exemplarul implicat în incident dispunea de asemenea comenzi.
Un alt detaliu important privește obligațiile de raportare. Autoritatea americană NHTSA solicită raportarea anumitor accidente în care sunt implicate sisteme de conducere automatizată sau de asistență, însă criteriile diferă în funcție de nivelul sistemului și de consecințele incidentului.
Pentru sistemele de conducere automatizată, raportarea poate deveni obligatorie și în cazul unor pagube materiale care îndeplinesc condițiile stabilite de autoritate. Pentru sistemele de asistență de nivel 2, criteriile sunt mai restrictive și includ, printre altele, anumite vătămări grave sau declanșarea airbagurilor.
În lipsa unor informații despre modul de funcționare al automobilului și despre gravitatea accidentului, nu se poate stabili dacă incidentul va apărea în statisticile federale.
Pentru România, cazul este relevant deoarece arată cât de diferite pot fi cerințele pentru testarea unor automobile autonome și pentru utilizarea vehiculelor echipate cu asistenți avansați.
În Uniunea Europeană, omologarea, responsabilitatea șoferului și autorizarea sistemelor automate sunt reglementate distinct, iar faptul că un vehicul poate circula într-un stat american nu garantează automat accesul său pe drumurile europene.
Tesla Cybercab rămâne un proiect ambițios, iar soluțiile constructive modulare pot avea avantaje importante pentru operarea unor flote mari. Accidentul din Philadelphia demonstrează însă că fiecare componentă a unui asemenea vehicul trebuie evaluată în condiții reale, iar promisiunile despre reparații rapide și autonomie completă necesită confirmări practice.