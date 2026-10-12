Tesla Cybercab, implicat într-un accident înainte să devină taxi autonom. Fotografiile arată o portieră rămasă fără panoul exterior

Tesla nu deține o autorizație pentru operarea vehiculelor cu automatizare ridicată în Pennsylvania, iar circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite public. Nu se știe cine a provocat accidentul, dacă sistemele de asistență Tesla erau active sau dacă automobilul era controlat manual. În aceste condiții, fotografiile reprezintă în primul rând o ocazie de a analiza soluțiile constructive neobișnuite ale Cybercab, nu o dovadă a unei probleme cu software-ul de conducere autonomă.

De ce panoul exterior al portierei Cybercab se poate desprinde aproape complet

Tesla Cybercab utilizează o arhitectură de caroserie diferită de cea a automobilelor convenționale, fiind conceput pentru producție simplificată, costuri reduse și intervenții rapide de întreținere.

Un element important îl reprezintă panourile exterioare din material plastic, care nu necesită un proces tradițional de vopsire. Culoarea este integrată direct în material, iar suprafețele pot fi înlocuite modular.

Inginerii Tesla au explicat anterior că aceste panouri sunt fixate prin elemente de prindere accesibile din interiorul ansamblului, ceea ce permite demontarea și montarea fără operațiunile complexe asociate reparațiilor de tinichigerie convențională.

În cazul unui automobil cu portiere metalice, un impact lateral poate produce deformări ale tablei, deteriorarea vopselei și necesitatea unor reparații laborioase. La Cybercab, în anumite situații, un panou exterior deteriorat ar putea fi înlocuit fără revopsirea întregii portiere.

Fotografiile din Philadelphia arată tocmai o asemenea separare între stratul exterior și structura internă. Sunt vizibile mecanismele geamului, cablurile și elementele de susținere, în timp ce geamul și o parte importantă a cadrului nu par să fi suferit deformări majore.

Totuși, imaginile nu permit stabilirea severității impactului sau evaluarea integrității structurale. Faptul că panoul s-a desprins complet nu demonstrează nici că soluția este nesigură, nici că a funcționat exact conform intenției constructorului.