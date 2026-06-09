Tesla caută cumpărători pentru Cybertruck oriunde poate, că nu mai vrea nimeni camioneta lui Musk: după Orientul Mijlociu, pickup-ul ajunge la salvatori în Kazahstan

Pentru Tesla, vestea are două fețe. Pe de o parte, Cybertruck primește o utilizare practică într-un context în care un vehicul electric cu priză de putere, tracțiune bună și operare silențioasă poate avea sens. Pe de altă parte, faptul că Tesla ajunge să caute volume în piețe mici, contracte guvernamentale punctuale și clienți de nișă spune multe despre cât de greu se vinde modelul în piața pentru care a fost construit.

De la simbol futurist la vehicul de intervenție

În Kazahstan, Cybertruck nu va înlocui flotele clasice de intervenție. Camioanele de pompieri, ambulanțele și vehiculele specializate rămân baza sistemului de urgență. Pickup-ul Tesla este tratat ca vehicul suplimentar de răspuns rapid, potrivit pentru situații în care mobilitatea, alimentarea echipamentelor și desfășurarea rapidă a comunicațiilor contează mai mult decât capacitatea de transport greu.

Vice-ministrul pentru Situații de Urgență, Yerbolat Sadyrbayev, a explicat că ministerul se ocupă de situații în care fiecare minut contează și că Cybertruck ar fi demonstrat eficiență în intervenții. Oficialii au evidențiat mai multe avantaje: mobilitate pe teren dificil, posibilitatea de a alimenta echipamente electrice, funcționare silențioasă și capacitate de livrare a energiei pe perioade mai lungi.

Este o utilizare interesantă pentru Cybertruck, mai ales pentru că pune în valoare una dintre funcțiile care pot conta cu adevărat la un vehicul electric: alimentarea unor echipamente externe. Într-o intervenție, o camionetă care poate susține comunicații, lumini, instrumente electrice sau alte dispozitive poate deveni un mic centru mobil de suport. În zone izolate, această calitate poate fi mai importantă decât imaginea spectaculoasă a mașinii.

Cybertruck a fost folosit și de Serviciul Gărzii de Stat din Kazahstan ca vehicul mobil de comandă și control în timpul summitului informal al Organizației Statelor Turcice din Turkistan, pe 15 mai. Un exemplar a fost alocat pentru coordonare, iar altul a intrat în rezerva de reacție rapidă a Ministerului pentru Situații de Urgență. Autoritățile au insistat că alegerea a fost făcută pentru capacitatea de alimentare și desfășurare rapidă a echipamentelor de comunicații, nu ca acțiune de promovare pentru Tesla.

Pentru imaginea Tesla, astfel de cazuri sunt utile. Ele mută discuția de la designul controversat și problemele comerciale către un scenariu în care vehiculul pare practic. Totuși, câteva unități cumpărate de un minister din Asia Centrală nu pot schimba fundamental soarta unui model care trebuia să fie produs și vândut în volume foarte mari.

Problema de fond rămâne cererea slabă

Cybertruck este într-o situație complicată pentru Tesla. Potrivit informațiilor citate, vânzările au scăzut cu 48% în 2025, până la aproximativ 20.000 de unități. Este o cifră foarte mică în raport cu ambițiile inițiale ale companiei, care vorbea despre o capacitate anuală de producție de 250.000 de unități. Diferența dintre promisiune și realitate este uriașă.