Tesla caută cumpărători pentru Cybertruck oriunde poate, că nu mai vrea nimeni camioneta lui Musk: după Orientul Mijlociu, pickup-ul ajunge la salvatori în Kazahstan
Tesla Cybertruck a fost prezentat inițial ca un vehicul care urma să schimbe radical piața pickup-urilor electrice. Designul ieșit din comun, caroseria cu aspect de vehicul militar futurist și promisiunile uriașe ale lui Elon Musk au transformat camioneta într-un simbol al ambițiilor Tesla. Doar că, între entuziasmul de pe internet și realitatea din showroom, diferența a devenit tot mai greu de ignorat.
Cel mai nou exemplu vine din Kazahstan, unde Ministerul pentru Situații de Urgență a confirmat că va cumpăra mai multe exemplare Tesla Cybertruck după ce primul vehicul folosit în Almatî, cel mai mare oraș al țării, s-ar fi dovedit util în intervenții reale. Autoritățile locale spun că pickup-ul electric a fost eficient inclusiv în terenul dificil din zona montană din jurul orașului, iar capacitatea de a furniza energie pentru echipamente de comunicații și salvare l-a făcut atractiv pentru misiuni rapide.
Pentru Tesla, vestea are două fețe. Pe de o parte, Cybertruck primește o utilizare practică într-un context în care un vehicul electric cu priză de putere, tracțiune bună și operare silențioasă poate avea sens. Pe de altă parte, faptul că Tesla ajunge să caute volume în piețe mici, contracte guvernamentale punctuale și clienți de nișă spune multe despre cât de greu se vinde modelul în piața pentru care a fost construit.
De la simbol futurist la vehicul de intervenție
În Kazahstan, Cybertruck nu va înlocui flotele clasice de intervenție. Camioanele de pompieri, ambulanțele și vehiculele specializate rămân baza sistemului de urgență. Pickup-ul Tesla este tratat ca vehicul suplimentar de răspuns rapid, potrivit pentru situații în care mobilitatea, alimentarea echipamentelor și desfășurarea rapidă a comunicațiilor contează mai mult decât capacitatea de transport greu.
Vice-ministrul pentru Situații de Urgență, Yerbolat Sadyrbayev, a explicat că ministerul se ocupă de situații în care fiecare minut contează și că Cybertruck ar fi demonstrat eficiență în intervenții. Oficialii au evidențiat mai multe avantaje: mobilitate pe teren dificil, posibilitatea de a alimenta echipamente electrice, funcționare silențioasă și capacitate de livrare a energiei pe perioade mai lungi.
Este o utilizare interesantă pentru Cybertruck, mai ales pentru că pune în valoare una dintre funcțiile care pot conta cu adevărat la un vehicul electric: alimentarea unor echipamente externe. Într-o intervenție, o camionetă care poate susține comunicații, lumini, instrumente electrice sau alte dispozitive poate deveni un mic centru mobil de suport. În zone izolate, această calitate poate fi mai importantă decât imaginea spectaculoasă a mașinii.
Cybertruck a fost folosit și de Serviciul Gărzii de Stat din Kazahstan ca vehicul mobil de comandă și control în timpul summitului informal al Organizației Statelor Turcice din Turkistan, pe 15 mai. Un exemplar a fost alocat pentru coordonare, iar altul a intrat în rezerva de reacție rapidă a Ministerului pentru Situații de Urgență. Autoritățile au insistat că alegerea a fost făcută pentru capacitatea de alimentare și desfășurare rapidă a echipamentelor de comunicații, nu ca acțiune de promovare pentru Tesla.
Pentru imaginea Tesla, astfel de cazuri sunt utile. Ele mută discuția de la designul controversat și problemele comerciale către un scenariu în care vehiculul pare practic. Totuși, câteva unități cumpărate de un minister din Asia Centrală nu pot schimba fundamental soarta unui model care trebuia să fie produs și vândut în volume foarte mari.
Problema de fond rămâne cererea slabă
Cybertruck este într-o situație complicată pentru Tesla. Potrivit informațiilor citate, vânzările au scăzut cu 48% în 2025, până la aproximativ 20.000 de unități. Este o cifră foarte mică în raport cu ambițiile inițiale ale companiei, care vorbea despre o capacitate anuală de producție de 250.000 de unități. Diferența dintre promisiune și realitate este uriașă.
În primul trimestru din 2026, Tesla ar fi vândut doar 3.519 exemplare Cybertruck. Mai mult, datele de înmatriculare au arătat că SpaceX, companie aflată tot în ecosistemul Elon Musk, a cumpărat 1.279 de unități în ultimul an. Asta ridică întrebări despre cât de sănătoasă este cererea reală pentru model, dacă o parte vizibilă a volumului vine din interiorul universului de companii asociate cu Musk.
Tesla a încercat să deschidă piețe noi pentru Cybertruck. Modelul a fost lansat în Orientul Mijlociu în ianuarie 2026, cu aproximativ 63 de unități livrate în Emiratele Arabe Unite și prețuri care porneau de la aproximativ 110.000 de dolari, adică în jur de 101.000 de euro. Ulterior, compania a redus bariera de intrare printr-o versiune AWD de 60.000 de dolari, aproximativ 55.000 de euro, lansată în februarie.
Europa rămâne însă o problemă majoră. Cybertruck nu poate fi exportat oficial pe piața europeană deoarece nu respectă reglementările Uniunii Europene. Pentru cititorii din România, asta explică de ce modelul rămâne mai degrabă o curiozitate văzută pe internet decât o camionetă pe care ai putea să o comanzi normal, cu acte, garanție și utilizare fără complicații legislative.
Contractele mici, precum cel din Kazahstan, pot ajuta Tesla la nivel de imagine și pot demonstra că Cybertruck are utilitate în anumite scenarii speciale. Dar nu rezolvă problema centrală: pickup-ul nu se vinde la nivelul anticipat. Piața americană, esențială pentru un astfel de vehicul, nu pare să-l adopte în masă, iar expansiunea în piețe mici nu poate compensa lipsa cererii de acasă.
Cybertruck rămâne un produs spectaculos, dar spectaculos nu înseamnă automat de succes. Pentru salvatori, funcțiile de alimentare externă, mobilitatea și construcția neobișnuită pot avea valoare reală. Pentru Tesla, însă, fiecare astfel de veste arată și cât de mult s-a schimbat povestea: de la pickup-ul care urma să cucerească America la vehiculul căruia i se caută cumpărători prin piețe secundare, contracte guvernamentale și utilizări de nișă.