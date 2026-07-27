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Medic, farmacist, contabil sau angajat în HoReCa. Ce spun românii despre salariile pe care le iau: „Nu văd nicio rază de lumină

Medic, farmacist, contabil sau angajat în HoReCa. Ce spun românii despre salariile pe care le iau:
Românii își compară salariile și spun că nu le mai ajung banii (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Într-o perioadă în care România traversează un climat economic și politic tot mai tensionat, marcat de inflație ridicată, costuri în continuă creștere și incertitudini privind locurile de muncă și veniturile populației, tot mai mulți români spun că simt că nivelul lor de trai se deteriorează de la o lună la alta. O discuție pornită pe Reddit de un medic rezident a devenit rapid un loc în care oameni din domenii foarte diferite au povestit cât câștigă și cum încearcă să facă față cheltuielilor, iar mesajele lor conturează imaginea unei societăți în care chiar și profesiile considerate odinioară sigure nu mai oferă sentimentul stabilității.

Cuprins
  1. „Am ajuns să trăiesc de pe o zi pe alta”
  2. Salariile diferă, dar sentimentul este același
  3. Și farmaciștii sau angajații din HoReCa spun că abia se descurcă
  4. Tot mai mulți văd plecarea din țară drept singura soluție
  5. O fotografie a îngrijorărilor din România de astăzi

„Am ajuns să trăiesc de pe o zi pe alta”

Discuția a fost deschisă de un medic rezident în primul an, în vârstă de 27 de ani, care spune că încasează aproximativ 4.700 de lei net pe lună, locuiește cu chirie și nu beneficiază de niciun sprijin financiar din partea familiei.

„Mi se pare că devine din ce în ce mai greu să trăiești. Prețurile au explodat, iar salariul a rămas același. Uneori ajung să regret că am ales medicina, din cauza calității mediocre a vieții, a stresului foarte mare și a birocrației interminabile. Am ajuns să trăiesc de pe o zi pe alta și abia mă descurc. Încep să mă resemnez, pentru că nici ca medic specialist nu există stabilitate, în lipsa unui post”, a scris acesta.

Mesajul său a atras sute de reacții din partea unor persoane care lucrează în sănătate, HoReCa, industrie, contabilitate sau comerț și care spun că se confruntă cu probleme similare.

Salariile diferă, dar sentimentul este același

Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri vine chiar din partea unui alt medic, care încearcă să îi ofere o perspectivă optimistă asupra următorilor ani.

„Va fi foarte greu până în anul trei sau patru de rezidențiat. Atunci salariul mai crește puțin și poți face gărzi plătite sau stagii cu spor. Nu renunța la medicină, treci de rezidențiat și încearcă, dacă ai ocazia, să mergi ulterior în sistemul privat, unde stresul este mai mic, iar veniturile sunt mai bune”, i-a transmis acesta.

Alți utilizatori au fost însă mult mai direcți.

„Cu 4.700 de lei nu trăiești mediocru, ci la limită, mai ales într-un oraș mare”, a comentat un participant la discuție.

Un alt medic rezident spune că trece prin aceeași experiență.

„Sunt exact în aceeași situație. Nu am sfaturi, pentru că dacă le-aș fi avut, nu aș fi fost în aceeași barcă. Vreau doar să știi că nu ești singur”, a scris acesta.

Și farmaciștii sau angajații din HoReCa spun că abia se descurcă

Discuția nu s-a limitat la sistemul medical. Un farmacist spune că, după ani de studii universitare, câștigă aproximativ 4.500 de lei, sumă pe care o consideră insuficientă raportat la responsabilitatea profesiei.

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„Înveți ani întregi despre reacții adverse, interacțiuni și tratamente, te dedici rezolvării problemelor pacienților, iar la final ești tratat ca un simplu vânzător. Nu recomand domeniul sănătății dacă cineva își alege cariera doar pentru salariu”, afirmă acesta.

Nici în HoReCa situația nu pare mai ușoară.

„Lucrez pe salariul minim. Singurul meu noroc este că nu plătesc chirie. Dacă ai chirie sau datorii, este foarte greu să faci față cheltuielilor. Cred că unul dintre secrete este să îți adaptezi stilul de viață la veniturile pe care le ai și să nu încerci să trăiești peste posibilități”, spune un alt utilizator.

Tot mai mulți văd plecarea din țară drept singura soluție

În contextul în care salariile cresc mai lent decât costul vieții, mulți dintre participanții la discuție spun că emigrarea a devenit o opțiune tot mai serioasă.

„Te-ai gândit să pleci din țară? Am făcut stagii în Franța, Germania și Austria, iar spitalele sunt pline de medici români, sirieni sau polonezi, care sunt mulțumiți atât de salarii, cât și de calitatea vieții. Este trist că rezidenții ajung în această situație, dar poate merită să iei această variantă în calcul”, îi recomandă un utilizator.

Altul merge și mai departe.

„Raza de lumină se numește Franța. Lasă Germania, Austria sau Elveția dacă nu vrei să muncești în ritm de robot. În Franța găsești un echilibru mai bun între muncă și viața personală”, scrie acesta.

Există însă și voci care atrag atenția că plecarea nu este la îndemâna tuturor, deoarece mutarea într-o altă țară presupune economii consistente și costuri inițiale pe care mulți tineri nu și le permit.

O fotografie a îngrijorărilor din România de astăzi

Dincolo de diferențele dintre salarii, mesajele publicate în această discuție au un element comun: sentimentul de nesiguranță. Fie că este vorba despre un medic rezident, un farmacist, un contabil, un inginer sau un angajat din HoReCa, mulți spun că, în actualul context economic și politic, le este din ce în ce mai greu să își facă planuri pe termen lung.

Creșterea costului vieții, chiriile tot mai mari, incertitudinile de pe piața muncii și perspectiva unor noi măsuri de austeritate îi fac pe mulți să creadă că problema nu mai este doar nivelul salariului, ci lipsa predictibilității. Iar faptul că astfel de mărturii vin inclusiv din partea unor profesii considerate cândva stabile arată cât de profundă este îngrijorarea privind viitorul și cât de puternic se resimte presiunea economică în viața de zi cu zi a românilor.

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