Medic, farmacist, contabil sau angajat în HoReCa. Ce spun românii despre salariile pe care le iau: „Nu văd nicio rază de lumină

„Mi se pare că devine din ce în ce mai greu să trăiești. Prețurile au explodat, iar salariul a rămas același. Uneori ajung să regret că am ales medicina, din cauza calității mediocre a vieții, a stresului foarte mare și a birocrației interminabile. Am ajuns să trăiesc de pe o zi pe alta și abia mă descurc. Încep să mă resemnez, pentru că nici ca medic specialist nu există stabilitate, în lipsa unui post”, a scris acesta.

Mesajul său a atras sute de reacții din partea unor persoane care lucrează în sănătate, HoReCa, industrie, contabilitate sau comerț și care spun că se confruntă cu probleme similare.

Salariile diferă, dar sentimentul este același

Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri vine chiar din partea unui alt medic, care încearcă să îi ofere o perspectivă optimistă asupra următorilor ani.

„Va fi foarte greu până în anul trei sau patru de rezidențiat. Atunci salariul mai crește puțin și poți face gărzi plătite sau stagii cu spor. Nu renunța la medicină, treci de rezidențiat și încearcă, dacă ai ocazia, să mergi ulterior în sistemul privat, unde stresul este mai mic, iar veniturile sunt mai bune”, i-a transmis acesta.

Alți utilizatori au fost însă mult mai direcți.

„Cu 4.700 de lei nu trăiești mediocru, ci la limită, mai ales într-un oraș mare”, a comentat un participant la discuție.

Un alt medic rezident spune că trece prin aceeași experiență.

„Sunt exact în aceeași situație. Nu am sfaturi, pentru că dacă le-aș fi avut, nu aș fi fost în aceeași barcă. Vreau doar să știi că nu ești singur”, a scris acesta.

Și farmaciștii sau angajații din HoReCa spun că abia se descurcă

Discuția nu s-a limitat la sistemul medical. Un farmacist spune că, după ani de studii universitare, câștigă aproximativ 4.500 de lei, sumă pe care o consideră insuficientă raportat la responsabilitatea profesiei.

„Înveți ani întregi despre reacții adverse, interacțiuni și tratamente, te dedici rezolvării problemelor pacienților, iar la final ești tratat ca un simplu vânzător. Nu recomand domeniul sănătății dacă cineva își alege cariera doar pentru salariu”, afirmă acesta.

Nici în HoReCa situația nu pare mai ușoară.

„Lucrez pe salariul minim. Singurul meu noroc este că nu plătesc chirie. Dacă ai chirie sau datorii, este foarte greu să faci față cheltuielilor. Cred că unul dintre secrete este să îți adaptezi stilul de viață la veniturile pe care le ai și să nu încerci să trăiești peste posibilități”, spune un alt utilizator.

Tot mai mulți văd plecarea din țară drept singura soluție

În contextul în care salariile cresc mai lent decât costul vieții, mulți dintre participanții la discuție spun că emigrarea a devenit o opțiune tot mai serioasă.