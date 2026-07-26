Pickup-ul electric care trebuia să fie chilipirul Americii costă acum 21.900 de euro. Doar câțiva îl mai pot lua cu sub 17.600 de euro
Slate Auto a atras atenția întregii industrii auto cu o promisiune greu de ignorat: un pickup electric nou, simplu și practic, care urma să coste mai puțin decât multe mașini de oraș. Modelul cu două locuri, geamuri acționate manual și fără un ecran multimedia standard a strâns rapid un număr impresionant de rezervări, tocmai pentru că părea antidotul perfect la mașinile electrice tot mai scumpe și mai complicate.
Prețul final schimbă însă povestea. Varianta de bază pornește de la aproximativ 21.900 de euro înaintea taxelor, transportului și înmatriculării, iar transformarea în SUV ridică suma la aproximativ 26.300 de euro. În anumite state americane, stimulentele locale pot coborî prețul sub echivalentul a 17.600 de euro, dar numai pentru cumpărătorii care îndeplinesc condiții stricte.
Promisiunea inițială depindea de un ajutor care a dispărut
Slate nu a mărit neapărat prețul de listă față de calculele sale inițiale. Diferența provine în principal din eliminarea creditului fiscal federal american pentru mașini electrice, care valora echivalentul a aproximativ 6.600 de euro. Compania își construise mesajul comercial în jurul prețului obținut după aplicarea acestui avantaj, nu în jurul sumei plătite inițial de cumpărător.
Pickup-ul propriu-zis rămâne interesant pentru suma cerută. Modelul de bază are un acumulator LFP de aproximativ 65 kWh, un motor amplasat în spate, 181 CP și o autonomie estimată la aproximativ 330 de kilometri. Nu încearcă să impresioneze prin ecrane uriașe, sisteme audio sofisticate sau materiale luxoase, ci printr-o construcție modulară și posibilitatea de a adăuga ulterior accesoriile considerate necesare.
În cele mai generoase scenarii, unele programe locale americane oferă ajutoare echivalente cu peste 10.500 de euro. Problema este că acestea sunt rezervate, de regulă, gospodăriilor cu venituri mici, pot necesita casarea unei mașini funcționale și depind de bugete care se epuizează rapid. Alte state oferă reduceri între aproximativ 1.750 și 7.000 de euro, însă condițiile diferă radical de la o regiune la alta.
Mai există și problema vânzării directe. Unele programe americane acceptă numai mașini cumpărate prin dealeri autorizați în statul respectiv. Slate intenționează să vândă direct, după un model apropiat de cel folosit de Tesla, Rivian și Lucid, astfel încât un cumpărător poate îndeplini condițiile de venit și totuși să nu primească reducerea.
Pentru un cumpărător din România, prețul american este aproape imposibil de păstrat
Slate nu a anunțat o lansare oficială în Europa, iar importul individual ar schimba complet calculele. La prețul american s-ar adăuga transportul, taxele, TVA-ul, omologarea și eventualele modificări necesare pentru respectarea normelor europene. Rețeaua de service și disponibilitatea pieselor ar fi alte două probleme importante pentru cineva tentat să aducă mașina în România.
Modelul folosește standardul american NACS pentru încărcare, în timp ce infrastructura publică europeană este construită în principal în jurul conectorului CCS2. Chiar dacă există soluții tehnice, compatibilitatea nu se reduce întotdeauna la un adaptor simplu, mai ales în cazul încărcării rapide și al comunicării dintre vehicul și stație.
În România, prețul de aproximativ 21.900 de euro ar plasa pickup-ul în zona unor automobile compacte sau a unor modele electrice de oraș. Totuși, niciun cumpărător român nu ar trebui să compare direct această valoare cu un preț afișat într-un showroom local, care include deja o mare parte dintre costurile obligatorii pentru piața europeană.
Povestea Slate arată cât de fragilă este promisiunea unei mașini electrice foarte ieftine. Prețul depinde nu doar de costul bateriei și de marja producătorului, ci și de țara în care locuiești, venitul declarat, programul de finanțare disponibil și modul în care este vândut vehiculul. Pickup-ul poate ajunge sub echivalentul a 17.600 de euro, dar numai pentru o categorie restrânsă de americani. Pentru majoritatea clienților, rămâne o mașină de aproximativ 22.000 de euro înainte de taxe.