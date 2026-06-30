Temperatura ideală pentru aerul condiționat în zilele cu peste 40 de grade. Recomandarea medicului, aşa scazi şi factura la curent
Canicula extremă îi determină pe mulți români să lase aparatele de aer condiționat să funcționeze ore întregi și să seteze temperaturi foarte scăzute, însă medicii avertizează că această alegere poate provoca probleme de sănătate și, în același timp, poate crește inutil consumul de energie electrică. Potrivit medicului primar de medicină de urgență Mihaela Rodica Ciolacu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, o temperatură cuprinsă între 23 și 25 de grade Celsius este suficientă pentru a asigura confortul termic fără a supune organismul unui șoc.
Temperatura recomandată pentru aerul condiționat
În perioadele în care afară sunt peste 40 de grade Celsius, tentația este să coborâm temperatura aparatului de aer condiționat la minimum. Specialiștii spun însă că această practică nu este recomandată.
„Toată lumea are tendinţa să folosească aerul condiţionat la maximum. Este bine să nu-l pună pe temperaturi foarte joase. Cel mai corect este, spun producătorii, cu 3-4 grade sub temperatura de afară. O temperatură rezonabilă între 23 şi 25 de grade în casă eu cred că oferă confort fără să fie pericol de agravare a afecţiunilor respiratorii, de apariţie a nevralgiilor, de iritaţii la nivelul ochilor sau de inflamaţii la nivelul urechii”, a declarat pentru News.ro medicul Mihaela Rodica Ciolacu.
Pe lângă protejarea sănătății, o temperatură mai ridicată înseamnă și un consum mai redus de energie electrică, deoarece aparatul nu este nevoit să funcționeze permanent la capacitate maximă pentru a răci încăperea.
De ce nu este bine să dormim direct în bătaia aerului rece
Medicul atrage atenția că nu doar temperatura este importantă, ci și locul în care stăm față de aparatul de aer condiționat.
„Este bine să nu se adoarmă în camera în care merge permanent aerul condiţionat dacă locul unde se odihneşte pacientul este exact în dreptul curentului emis de aparat. Cât suntem treji putem să ne mişcăm prin casă, însă în timpul somnului este bine să nu dormim exact în zona de influenţă directă a aparatului”, explică specialistul.
Expunerea prelungită la jetul de aer rece poate favoriza apariția durerilor musculare, a nevralgiilor, a inflamațiilor urechii sau a iritațiilor oculare, în special la persoanele sensibile.
Cum răcorești locuința chiar dacă nu ai aer condiționat
Există și soluții simple pentru cei care nu dispun de un aparat de aer condiționat. Potrivit medicului, aerisirea locuinței trebuie făcută doar dimineața devreme și seara, atunci când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.
„Se deschid geamurile în cursul dimineţii, se pot pune pânze îmbibate în apă în dreptul geamurilor, este bine să tragem draperiile dacă le avem, iar următoarea aerisire să fie seara”, recomandă medicul.
De asemenea, este indicată reducerea folosirii aparatelor electrocasnice care produc căldură.
„Încercăm să folosim cât mai puţin sursele de căldură, indiferent care sunt acelea, şi cele de gătit, dar şi celelalte din casă – maşina de spălat, fierul de călcat –, toate aduc câteva grade bune în locuinţă”, explică specialistul.
Cine trebuie să evite ieșirile în timpul zilei
În zilele cu avertizări de cod roșu de caniculă, medicii recomandă evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime, mai ales persoanelor vulnerabile.
„Cel mai simplu sfat este să stăm acasă în perioadele de mare creştere a temperaturii. Dacă avem boli cronice, suntem sub tratament, suntem persoane foarte tinere sau foarte în vârstă ori avem o afecţiune care se poate agrava din cauza căldurii, cel mai bun sfat este să stăm acasă”, spune medicul.
Pacienții cu afecțiuni cronice trebuie să își urmeze tratamentul prescris și să contacteze medicul curant sau să se prezinte la camera de gardă dacă observă orice agravare a stării de sănătate.
Presiune mare pe camerele de gardă în timpul caniculei
Spitalul Floreasca, unul dintre cele mai mari spitale de urgență din România, primește în această perioadă numeroși pacienți atât din București și Ilfov, cât și din județele învecinate. Dr. Mihaela Rodica Ciolacu subliniază că, deși personalul medical face eforturi pentru a acorda îngrijiri tuturor, camerele de gardă sunt adesea supraaglomerate.
„Din păcate, lumea trebuie să înţeleagă că niciodată nu va exista câte un salvator pentru fiecare pacient potenţial. Niciun sistem medical şi nicio ţară nu are aşa ceva. Noi ne străduim să oferim condiţii corecte pentru toţi pacienţii şi să-i preluăm cât se poate de repede, însă sunt momente în care garda este într-adevăr supraaglomerată”, avertizează medicul.
Respectarea unor reguli simple, precum evitarea expunerii la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și utilizarea corectă a aerului condiționat, poate reduce atât riscul problemelor de sănătate, cât și presiunea asupra serviciilor de urgență în această perioadă de caniculă extremă.