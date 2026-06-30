Temperatura ideală pentru aerul condiționat în zilele cu peste 40 de grade. Recomandarea medicului, aşa scazi şi factura la curent

„Toată lumea are tendinţa să folosească aerul condiţionat la maximum. Este bine să nu-l pună pe temperaturi foarte joase. Cel mai corect este, spun producătorii, cu 3-4 grade sub temperatura de afară. O temperatură rezonabilă între 23 şi 25 de grade în casă eu cred că oferă confort fără să fie pericol de agravare a afecţiunilor respiratorii, de apariţie a nevralgiilor, de iritaţii la nivelul ochilor sau de inflamaţii la nivelul urechii”, a declarat pentru News.ro medicul Mihaela Rodica Ciolacu.

Pe lângă protejarea sănătății, o temperatură mai ridicată înseamnă și un consum mai redus de energie electrică, deoarece aparatul nu este nevoit să funcționeze permanent la capacitate maximă pentru a răci încăperea.

De ce nu este bine să dormim direct în bătaia aerului rece

Medicul atrage atenția că nu doar temperatura este importantă, ci și locul în care stăm față de aparatul de aer condiționat.

„Este bine să nu se adoarmă în camera în care merge permanent aerul condiţionat dacă locul unde se odihneşte pacientul este exact în dreptul curentului emis de aparat. Cât suntem treji putem să ne mişcăm prin casă, însă în timpul somnului este bine să nu dormim exact în zona de influenţă directă a aparatului”, explică specialistul.

Expunerea prelungită la jetul de aer rece poate favoriza apariția durerilor musculare, a nevralgiilor, a inflamațiilor urechii sau a iritațiilor oculare, în special la persoanele sensibile.

Cum răcorești locuința chiar dacă nu ai aer condiționat

Există și soluții simple pentru cei care nu dispun de un aparat de aer condiționat. Potrivit medicului, aerisirea locuinței trebuie făcută doar dimineața devreme și seara, atunci când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.

„Se deschid geamurile în cursul dimineţii, se pot pune pânze îmbibate în apă în dreptul geamurilor, este bine să tragem draperiile dacă le avem, iar următoarea aerisire să fie seara”, recomandă medicul.

De asemenea, este indicată reducerea folosirii aparatelor electrocasnice care produc căldură.

„Încercăm să folosim cât mai puţin sursele de căldură, indiferent care sunt acelea, şi cele de gătit, dar şi celelalte din casă – maşina de spălat, fierul de călcat –, toate aduc câteva grade bune în locuinţă”, explică specialistul.

Cine trebuie să evite ieșirile în timpul zilei

În zilele cu avertizări de cod roșu de caniculă, medicii recomandă evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime, mai ales persoanelor vulnerabile.

„Cel mai simplu sfat este să stăm acasă în perioadele de mare creştere a temperaturii. Dacă avem boli cronice, suntem sub tratament, suntem persoane foarte tinere sau foarte în vârstă ori avem o afecţiune care se poate agrava din cauza căldurii, cel mai bun sfat este să stăm acasă”, spune medicul.

Pacienții cu afecțiuni cronice trebuie să își urmeze tratamentul prescris și să contacteze medicul curant sau să se prezinte la camera de gardă dacă observă orice agravare a stării de sănătate.