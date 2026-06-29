Ce urmează după episodul de caniculă extremă. Zonele din România lovite de furtuni și vreme rea
După mai multe zile în care România s-a aflat sub cod roșu și cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi care au urcat până la 40-41 de grade Celsius în numeroase regiuni, vremea începe să se schimbe treptat. Totuși, răcorirea nu va veni peste tot în același timp și nici fără fenomene severe. Meteorologii anunță că, pe măsură ce masa de aer foarte fierbinte începe să fie înlocuită, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în mai multe zone sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. În același timp, în alte regiuni valul de căldură va continua și în prima zi a lunii iulie.
Primele furtuni apar în vestul și centrul țării
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil marți, între orele 12:00 și 23:00, pentru o parte importantă a țării.
Potrivit meteorologilor, fenomenele își vor face simțită prezența mai întâi în zonele montane și submontane, urmând ca, pe parcursul după-amiezii și serii, aria acestora să se extindă în Crișana, Maramureș și Transilvania.
„Marţi, la început în zonele montane şi submontane, apoi şi în Crişana, Maramureş şi Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii, frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni”, transmite ANM.
Meteorologii avertizează că rafalele de vânt vor ajunge, în general, la 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vor putea depăși 80 km/h. În același timp, în doar una până la trei ore pot cădea între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile vor depăși 30-40 l/mp.
Fenomene de instabilitate sunt posibile, local, și în restul țării.
Canicula persistă în multe regiuni și miercuri
Deși furtunile vor aduce o răcorire temporară în unele zone, căldura nu dispare complet din România. Pentru ziua de miercuri, ANM a emis atât un cod galben, cât și un cod portocaliu de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.
Sub cod galben se vor afla nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor ajunge între 31 și 34 de grade Celsius. Pe litoral și în Delta Dunării temperaturile vor fi ceva mai scăzute, cu valori cuprinse între 27 și 29 de grade.
„Miercuri valul de căldură va persista, iar în nordul Banatului, sudul Crişanei, sud-estul Munteniei şi în Dobrogea se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unităţi”, precizează meteorologii.
Cod portocaliu de căldură în nordul țării
Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate miercuri în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, regiuni pentru care a fost emis un cod portocaliu.
Aici, canicula va continua, iar temperaturile maxime vor ajunge până în jurul valorii de 37 de grade Celsius, în special în nordul Crișanei și în Maramureș.
„În nordul Crişanei, Maramureş, Transilvania, Moldova şi nord-estul Munteniei valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi”, arată ANM.
Alte furtuni sunt așteptate în sudul țării
Pe lângă temperaturile ridicate, miercuri după-amiază și seară revin și manifestările de instabilitate atmosferică. Meteorologii au emis un nou cod galben pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte.
În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină cu diametrul de până la 4 centimetri. Cantitățile de apă vor putea depăși, pe suprafețe restrânse, 30-40 de litri pe metrul pătrat într-un interval scurt de timp.
Astfel, după episodul de caniculă extremă care a afectat aproape întreaga țară, România intră într-o perioadă cu vreme contrastantă, în care temperaturile foarte ridicate vor continua în numeroase regiuni, în timp ce altele vor fi afectate de furtuni puternice, ploi torențiale și vijelii. Specialiștii recomandă populației să urmărească actualizările emise de ANM, deoarece avertizările pot fi extinse sau modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.