Ce urmează după episodul de caniculă extremă. Zonele din România lovite de furtuni și vreme rea

Potrivit meteorologilor, fenomenele își vor face simțită prezența mai întâi în zonele montane și submontane, urmând ca, pe parcursul după-amiezii și serii, aria acestora să se extindă în Crișana, Maramureș și Transilvania.

„Marţi, la început în zonele montane şi submontane, apoi şi în Crişana, Maramureş şi Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii, frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni”, transmite ANM.

Meteorologii avertizează că rafalele de vânt vor ajunge, în general, la 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vor putea depăși 80 km/h. În același timp, în doar una până la trei ore pot cădea între 15 și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile vor depăși 30-40 l/mp.

Fenomene de instabilitate sunt posibile, local, și în restul țării.

Canicula persistă în multe regiuni și miercuri

Deși furtunile vor aduce o răcorire temporară în unele zone, căldura nu dispare complet din România. Pentru ziua de miercuri, ANM a emis atât un cod galben, cât și un cod portocaliu de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.

Sub cod galben se vor afla nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor ajunge între 31 și 34 de grade Celsius. Pe litoral și în Delta Dunării temperaturile vor fi ceva mai scăzute, cu valori cuprinse între 27 și 29 de grade.

„Miercuri valul de căldură va persista, iar în nordul Banatului, sudul Crişanei, sud-estul Munteniei şi în Dobrogea se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unităţi”, precizează meteorologii.

Cod portocaliu de căldură în nordul țării

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate miercuri în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, regiuni pentru care a fost emis un cod portocaliu.

Aici, canicula va continua, iar temperaturile maxime vor ajunge până în jurul valorii de 37 de grade Celsius, în special în nordul Crișanei și în Maramureș.