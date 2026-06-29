Codul roșu de caniculă se extinde în aproape toată România. Unde vor fi restricții de circulație

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, anunță ANM.

Meteorologii avertizează că nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă. Minimele vor fi cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade, ceea ce înseamnă că în multe zone vor fi înregistrate nopți tropicale, cu un disconfort termic ridicat inclusiv după apusul soarelui.

Litoralul și Delta rămân sub cod portocaliu

Singurele zone care nu intră sub cod roșu sunt Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu.

„În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade”, precizează ANM.

Meteorologii mai spun că, în după-amiaza și seara zilei de marți, instabilitatea atmosferică va începe să crească, în special în zonele de deal și de munte, unde sunt posibile averse și descărcări electrice.

Restricții pentru camioane în 36 de județe

Pe fondul temperaturilor extreme, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat restricții temporare de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Măsura este valabilă luni și marți, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 36 de județe afectate de caniculă, printre care Galați, Iași, Suceava, Cluj, Timiș, Arad, Brașov, Sibiu, Prahova, Argeș, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Ilfov.

Autoritățile explică faptul că aceste restricții sunt necesare pentru protejarea carosabilului și pentru reducerea riscului producerii unor accidente în condiții de temperaturi extreme.

Cine poate circula în continuare

Interdicția nu se aplică tuturor transporturilor. Sunt exceptate transporturile de persoane, cele de animale vii, produse perisabile, carburanți, apă îmbuteliată, mărfuri transportate la temperatură controlată, produse agricole, transporturile poștale, funerare, militare, precum și vehiculele implicate în intervenții de urgență, salubrizare sau tractarea autovehiculelor avariate.