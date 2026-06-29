Codul roșu de caniculă se extinde în aproape toată România. Unde vor fi restricții de circulație
România se pregătește pentru două dintre cele mai fierbinți zile ale acestui început de vară. Începând de luni dimineață, aproape întreaga țară, inclusiv municipiul București, intră sub incidența unui cod roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în timp ce autoritățile au decis impunerea unor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj pe numeroase drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, pentru a reduce riscul producerii unor incidente cauzate de temperaturile extreme.
Temperaturi de până la 41 de grade în cea mai mare parte a țării
Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, valul de căldură se va intensifica în cea mai mare parte a României. Sub avertizare cod roșu se află Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde temperaturile vor ajunge la valori extreme.
„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, anunță ANM.
Meteorologii avertizează că nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă. Minimele vor fi cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade, ceea ce înseamnă că în multe zone vor fi înregistrate nopți tropicale, cu un disconfort termic ridicat inclusiv după apusul soarelui.
Litoralul și Delta rămân sub cod portocaliu
Singurele zone care nu intră sub cod roșu sunt Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu.
„În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade”, precizează ANM.
Meteorologii mai spun că, în după-amiaza și seara zilei de marți, instabilitatea atmosferică va începe să crească, în special în zonele de deal și de munte, unde sunt posibile averse și descărcări electrice.
Restricții pentru camioane în 36 de județe
Pe fondul temperaturilor extreme, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat restricții temporare de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Măsura este valabilă luni și marți, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 36 de județe afectate de caniculă, printre care Galați, Iași, Suceava, Cluj, Timiș, Arad, Brașov, Sibiu, Prahova, Argeș, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Ilfov.
Autoritățile explică faptul că aceste restricții sunt necesare pentru protejarea carosabilului și pentru reducerea riscului producerii unor accidente în condiții de temperaturi extreme.
Cine poate circula în continuare
Interdicția nu se aplică tuturor transporturilor. Sunt exceptate transporturile de persoane, cele de animale vii, produse perisabile, carburanți, apă îmbuteliată, mărfuri transportate la temperatură controlată, produse agricole, transporturile poștale, funerare, militare, precum și vehiculele implicate în intervenții de urgență, salubrizare sau tractarea autovehiculelor avariate.
Autoritățile precizează că, în funcție de evoluția vremii, restricțiile pot fi ridicate mai devreme, menținute sau chiar prelungite.
Recomandări pentru șoferi
Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să verifice înainte de plecare presiunea din pneuri și funcționarea instalației de climatizare, deoarece temperaturile foarte ridicate din habitaclu favorizează oboseala și reduc capacitatea de concentrare.
De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să evite deplasările în intervalele cele mai călduroase ale zilei, în special dacă au probleme medicale, să facă opriri regulate pentru odihnă și hidratare în timpul călătoriilor lungi și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față.
Nu în ultimul rând, Poliția recomandă evitarea comportamentului agresiv în trafic, folosirea centurii de siguranță și respectarea regulilor de circulație, deoarece temperaturile extreme pot încetini reacțiile și pot crește semnificativ riscul producerii accidentelor.