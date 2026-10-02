Căldura din vara 2026 a afectat o suprafață record a Europei. Riscurile din spatele temperaturilor ridicate

Este un record privind extinderea geografică a expunerii la căldură, nu un procent al populației care a suferit probleme medicale. Datele provin din analiza Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

„Unul dintre aspectele marcante ale anului 2026 este faptul că această căldură s-a remarcat nu numai prin intensitatea sa, ci şi prin extinderea sa geografică”, a declarat Samantha Burgess, responsabil strategic pentru climă la centrul european, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Sezonul cald a început neobișnuit de devreme în unele regiuni. Un prim val major de căldură a afectat Europa de Vest încă de la sfârșitul lunii mai, înainte de începutul verii meteorologice.

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Europa de Vest a avut cea mai caldă vară înregistrată

În Europa de Vest, temperatura medie a aerului pentru iunie–august a ajuns la 21,69 de grade Celsius. Valoarea a depășit cu 2,54 de grade media perioadei de referință 1991–2020 și a stabilit un nou record regional, peste cel din 2003.

Căldura a persistat pe suprafețe întinse. În 17 zile din acest an, cel puțin 60% din Europa de Vest a înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius, față de 11 zile în 2003 și șapte în 2025.

La scara întregii Europe, vara din 2026 a ocupat locul al treilea în seria de date ERA5, după verile din 2024 și 2022. Temperatura medie a fost cu 1,17 grade Celsius peste media perioadei 1991–2020.