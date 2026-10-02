Căldura din vara 2026 a afectat o suprafață record a Europei. Riscurile din spatele temperaturilor ridicate
Un procent record de 52% din teritoriul Europei a fost expus, în timpul verii din 2026, unor condiții de stres termic cel puțin „foarte puternic”, potrivit bilanțului publicat vineri, 2 octombrie, de serviciul european Copernicus. Indicatorul descrie efectul condițiilor meteorologice asupra organismului, iar pragul acestei categorii corespunde unei temperaturi resimțite de cel puțin 38 de grade Celsius.
Ce reprezintă procentul de 52% din suprafața Europei
Analiza urmărește cea mai severă categorie de stres termic înregistrată în fiecare zonă pe parcursul lunilor iunie–august. Procentul se referă astfel la suprafața cumulată care a atins pragul în timpul sezonului, fără să însemne că jumătate din continent s-a confruntat simultan cu aceleași condiții.
Este un record privind extinderea geografică a expunerii la căldură, nu un procent al populației care a suferit probleme medicale. Datele provin din analiza Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.
„Unul dintre aspectele marcante ale anului 2026 este faptul că această căldură s-a remarcat nu numai prin intensitatea sa, ci şi prin extinderea sa geografică”, a declarat Samantha Burgess, responsabil strategic pentru climă la centrul european, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
Sezonul cald a început neobișnuit de devreme în unele regiuni. Un prim val major de căldură a afectat Europa de Vest încă de la sfârșitul lunii mai, înainte de începutul verii meteorologice.
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Europa de Vest a avut cea mai caldă vară înregistrată
În Europa de Vest, temperatura medie a aerului pentru iunie–august a ajuns la 21,69 de grade Celsius. Valoarea a depășit cu 2,54 de grade media perioadei de referință 1991–2020 și a stabilit un nou record regional, peste cel din 2003.
Căldura a persistat pe suprafețe întinse. În 17 zile din acest an, cel puțin 60% din Europa de Vest a înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius, față de 11 zile în 2003 și șapte în 2025.
La scara întregii Europe, vara din 2026 a ocupat locul al treilea în seria de date ERA5, după verile din 2024 și 2022. Temperatura medie a fost cu 1,17 grade Celsius peste media perioadei 1991–2020.
Diferențele regionale au fost importante. Cele mai mari abateri pentru întregul sezon, de aproximativ 4–5 grade Celsius, au fost observate în principal în Franța și nord-estul Spaniei, în timp ce unele zone din nordul continentului au avut temperaturi ușor sub medie.
România s-a numărat printre țările cu temperaturi mult peste valorile obișnuite în august. Buletinul Copernicus menționează abateri de aproximativ 3–5 grade Celsius în regiuni care includ România, Ungaria și o mare parte a Balcanilor.
De ce stresul termic este un risc pentru sănătate
Stresul termic apare când organismul nu mai reușește să elimine suficient de repede căldura acumulată. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperatura ridicată, umiditatea, expunerea la soare și circulația redusă a aerului pot contribui la această suprasolicitare.
Efectele pot include epuizare și deshidratare, iar formele severe pot deveni urgențe medicale. Căldura poate agrava și boli cardiovasculare, respiratorii sau renale, astfel că riscurile nu se limitează la expunerea directă la soare.
Persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice sunt printre categoriile vulnerabile. Expunerea profesională contează, de asemenea, pentru oamenii care muncesc în exterior sau în spații foarte calde.
Bilanțul european arată că problema a depășit recordurile de temperatură. Vara a fost însoțită de debite fluviale excepțional de reduse, cu efecte asupra transportului de mărfuri, irigațiilor, răcirii reactoarelor nucleare și producției hidroenergetice.
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