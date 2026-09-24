Telefonul tău niciodată nu a sunat mai bine – cum va reuși Bang & Olufsen să sporească experiența audio pe telefoanele Motorola
Sunetul unui smartphone este rareori primul criteriu la care te gândești când alegi un telefon nou, dar devine surprinzător de important după ce începi să consumi zilnic muzică, filme, jocuri sau podcasturi fără căști. Motorola vrea să transforme tocmai această componentă într-un avantaj al viitoarelor sale telefoane premium și a anunțat un parteneriat global, pe mai mulți ani, cu Bang & Olufsen, unul dintre cele mai cunoscute nume din industria audio.
Colaborarea va aduce pe anumite dispozitive Motorola din zona flagship semnătura „Audio by Bang & Olufsen”, dar ideea merge mai departe decât simpla aplicare a unui logo pe carcasă. Inginerii acustici ai companiei daneze vor participa la definirea, testarea și ajustarea sunetului pentru fiecare model și form factor în parte, astfel încât particularitățile hardware ale telefonului să fie luate în calcul atunci când este stabilit profilul audio final.
Pentru Motorola, parteneriatul este și o continuare a strategiei prin care producătorul încearcă să transforme smartphone-ul dintr-un simplu dispozitiv tehnologic într-un produs conectat mai strâns de design, divertisment și stilul de viață al utilizatorului.
Bang & Olufsen nu va pune doar un logo pe telefoanele Motorola
Diferența importantă este modul în care cele două companii descriu colaborarea. „Audio by Bang & Olufsen” presupune implicarea directă a inginerilor specializați în acustică în dezvoltarea produselor partenere. Aceștia lucrează împreună cu producătorul pentru a defini și regla experiența sonoră în funcție de dispozitiv, în loc să aplice același profil audio pe toate produsele.
În cazul unui smartphone, această abordare poate deveni relevantă deoarece dimensiunile reduse și poziția difuzoarelor reprezintă limitări serioase. Nu ai spațiul disponibil într-o boxă sau într-o pereche mare de căști, iar fiecare modificare a carcasei poate influența modul în care sunt reproduse frecvențele joase, vocile sau sunetele foarte înalte.
Motorola spune că anumite viitoare dispozitive flagship vor beneficia de sunet reglat de inginerii Bang & Olufsen. Mai important, parteneriatul ar urma să se extindă treptat către tehnologii audio, moduri de sunet, noi experiențe software și un ecosistem mai larg de produse.
Asta înseamnă că rezultatul colaborării nu trebuie interpretat doar ca o eventuală îmbunătățire a celor două difuzoare ale telefonului. Integrarea poate influența întregul mod în care un dispozitiv Motorola gestionează redarea audio, de la profilurile disponibile utilizatorului și până la modul în care sunt optimizate diferite categorii de conținut.
Bang & Olufsen vine în această ecuație cu o experiență de peste un secol. Compania a fost fondată în 1925 în Struer, Danemarca, de Peter Bang și Svend Olufsen și și-a construit reputația combinând ingineria acustică cu un design foarte ușor de recunoscut. În prezent, brandul activează în peste 70 de piețe și lucrează inclusiv cu alte companii pentru integrarea expertizei sale audio în produse care nu poartă neapărat sigla Bang & Olufsen pe partea frontală.
Primele telefoane Motorola cu „Audio by Bang & Olufsen” sunt pe drum
Cele două companii nu au nominalizat încă modelele care vor beneficia primele de noua colaborare, însă Motorola precizează că tehnologia va apărea pe dispozitive flagship selectate. Alte anunțuri sunt programate pentru lunile următoare, ceea ce sugerează că integrarea va deveni vizibilă odată cu viitoarele lansări premium ale companiei.
Ruben Castano, vicepreședinte Motorola responsabil pentru design, brand și experiența utilizatorului, spune că obiectivul este ca sunetul să devină o componentă mult mai intenționată a experienței Motorola. La rândul său, Bang & Olufsen vorbește despre oportunitatea de a regândi împreună cu Motorola experiența audio de pe smartphone.
Rămâne de văzut cât de mare va fi diferența în utilizarea reală. Un telefon continuă să fie limitat fizic de dimensiunile sale, iar niciun algoritm nu poate transforma două difuzoare minuscule într-un sistem audio de sufragerie. Un tuning bine realizat poate însă face diferențe foarte ușor perceptibile în claritatea vocilor, echilibrul dintre frecvențe, separarea instrumentelor, volumul maxim utilizabil fără distorsiuni și senzația de spațialitate.
Pentru utilizator, tocmai acestea sunt lucrurile care contează. Dacă asculți muzică direct pe telefon, urmărești YouTube sau Netflix fără căști ori petreci mult timp în jocuri, un sistem audio bine reglat este una dintre acele îmbunătățiri pe care s-ar putea să nu le cauți într-o listă de specificații, dar pe care le observi imediat când revii la un dispozitiv cu difuzoare mediocre.
Motorola și Bang & Olufsen promit o colaborare pe termen lung, nu o singură generație de produse, iar acesta este probabil cel mai interesant aspect al anunțului. Primele telefoane vor arăta dacă numele Bang & Olufsen se va traduce într-o diferență audibilă, dar intenția este clară: sunetul trebuie să devină o parte la fel de atent construită a experienței premium precum ecranul, camera sau designul.