Telefonul tău niciodată nu a sunat mai bine – cum va reuși Bang & Olufsen să sporească experiența audio pe telefoanele Motorola

Pentru Motorola, parteneriatul este și o continuare a strategiei prin care producătorul încearcă să transforme smartphone-ul dintr-un simplu dispozitiv tehnologic într-un produs conectat mai strâns de design, divertisment și stilul de viață al utilizatorului.

Bang & Olufsen nu va pune doar un logo pe telefoanele Motorola

Diferența importantă este modul în care cele două companii descriu colaborarea. „Audio by Bang & Olufsen” presupune implicarea directă a inginerilor specializați în acustică în dezvoltarea produselor partenere. Aceștia lucrează împreună cu producătorul pentru a defini și regla experiența sonoră în funcție de dispozitiv, în loc să aplice același profil audio pe toate produsele.

În cazul unui smartphone, această abordare poate deveni relevantă deoarece dimensiunile reduse și poziția difuzoarelor reprezintă limitări serioase. Nu ai spațiul disponibil într-o boxă sau într-o pereche mare de căști, iar fiecare modificare a carcasei poate influența modul în care sunt reproduse frecvențele joase, vocile sau sunetele foarte înalte.

Motorola spune că anumite viitoare dispozitive flagship vor beneficia de sunet reglat de inginerii Bang & Olufsen. Mai important, parteneriatul ar urma să se extindă treptat către tehnologii audio, moduri de sunet, noi experiențe software și un ecosistem mai larg de produse.

Asta înseamnă că rezultatul colaborării nu trebuie interpretat doar ca o eventuală îmbunătățire a celor două difuzoare ale telefonului. Integrarea poate influența întregul mod în care un dispozitiv Motorola gestionează redarea audio, de la profilurile disponibile utilizatorului și până la modul în care sunt optimizate diferite categorii de conținut.

Bang & Olufsen vine în această ecuație cu o experiență de peste un secol. Compania a fost fondată în 1925 în Struer, Danemarca, de Peter Bang și Svend Olufsen și și-a construit reputația combinând ingineria acustică cu un design foarte ușor de recunoscut. În prezent, brandul activează în peste 70 de piețe și lucrează inclusiv cu alte companii pentru integrarea expertizei sale audio în produse care nu poartă neapărat sigla Bang & Olufsen pe partea frontală.

Primele telefoane Motorola cu „Audio by Bang & Olufsen” sunt pe drum

Cele două companii nu au nominalizat încă modelele care vor beneficia primele de noua colaborare, însă Motorola precizează că tehnologia va apărea pe dispozitive flagship selectate. Alte anunțuri sunt programate pentru lunile următoare, ceea ce sugerează că integrarea va deveni vizibilă odată cu viitoarele lansări premium ale companiei.