Telefonul a devenit arma preferată a escrocilor: ce am aflat la ING SAFE Talks 2026 despre fraudele care îi lasă pe români fără bani

Vishing-ul a depășit phishing-ul și fraudele prin SMS

În prima jumătate a anului 2026, 42% dintre incidentele raportate Directoratului Național de Securitate Cibernetică au fost fraude prin telefon, cunoscute și sub denumirea de vishing. Procentul este considerabil mai mare decât cel al incidentelor de phishing, care au reprezentat 14% din total, și al fraudelor prin SMS sau smishing, cu o pondere de 13%.

Creșterea vishing-ului nu înseamnă neapărat că escrocii au inventat scheme complet noi. Schimbarea majoră ține de nivelul de credibilitate al apelurilor și de modul în care infractorii folosesc informațiile disponibile public. Victima poate fi sunată de o persoană care pretinde că reprezintă banca, Poliția Română, Banca Națională sau o altă instituție. Numărul afișat poate părea legitim, printr-o tehnică numită spoofing, iar atacatorul poate cunoaște deja numele victimei și alte detalii personale.

O astfel de schemă de vishing în care sunt imitate Poliția și instituțiile financiare se bazează mai puțin pe tehnologie și mai mult pe manipulare. Atacatorul anunță, de exemplu, că există un credit contractat fraudulos pe numele victimei, că banii din cont sunt în pericol sau că persoana este implicată într-o anchetă. Soluția propusă presupune aproape întotdeauna transferarea banilor, oferirea unor coduri de securitate sau instalarea unei aplicații.

Mihai Rotariu, coordonator al Direcției Comunicare, Marketing și Media din cadrul DNSC, a explicat că aproape fiecare tentativă de fraudă conține trei elemente care pot fi recunoscute: emoția, urgența și solicitarea de date. Frica blochează analiza rațională, presiunea timpului împiedică verificarea, iar cererea de date sau bani reprezintă obiectivul final al atacului.

Zeci de mii de dosare și prejudicii greu de centralizat

Datele prezentate de reprezentanții Poliției Române indică dimensiunea fenomenului. La sfârșitul lunii iunie 2026, aproximativ 72.000 de dosare aflate în competența structurilor de investigații criminale erau încă în curs de soluționare. Dintre acestea, aproximativ 15.000 au fost înregistrate în primele șase luni ale anului.

La 1 ianuarie 2026 existau circa 67.000 de dosare, iar de la începutul anului au fost soluționate aproximativ 10.000. Cifrele nu reprezintă exclusiv fraude bancare, ci totalul dosarelor gestionate de structurile care investighează infracțiunile informatice și faptele îndreptate împotriva sistemelor informatice. Chiar și așa, diferența dintre numărul cazurilor nou înregistrate și capacitatea de soluționare arată cât de rapid crește presiunea asupra anchetatorilor.

Una dintre întrebările adresate de Playtech reprezentanților Poliției a vizat prejudiciile recuperate: aproximativ 11 milioane de lei anul trecut și 19 milioane de lei în acest an. Mai exact, am vrut să aflăm ce procent reprezintă aceste valori din prejudiciul total produs prin fraude.