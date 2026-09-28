Elizabeth Banks se luptă cu propria dublură AI în „DreamQuil”. Noul film SF transformă ideea unei versiuni „mai bune” a ta într-un coșmar

O dublură AI care devine mult mai mult decât un simplu ajutor

Premisa filmului pornește de la o idee tot mai prezentă în SF-ul contemporan: ce se întâmplă dacă tehnologia nu se limitează să te ajute, ci ajunge să îți înlocuiască identitatea? „Carol 2” este prezentată inițial ca o versiune optimizată a protagonistei, mai calmă, mai eficientă și aparent mai ușor de suportat de cei din jur.

Lucrurile se complică rapid, iar trailerul sugerează că între cele două versiuni ale lui Carol apare o confruntare directă. Elizabeth Banks joacă astfel atât disperarea și vulnerabilitatea personajului uman, cât și comportamentul rece, impecabil și ușor neliniștitor al dublurii AI.

Pentru actriță, „DreamQuil” vine după un alt proiect cu o premisă neobișnuită. În 2026, Banks a jucat și în „The Miniature Wife”, serialul HBO Max în care personajul ei este micșorat accidental de propriul soț. Și acolo, o situație SF aparent absurdă devine pretext pentru o poveste despre cuplu, identitate și dezechilibre de putere.

Un „Black Mirror” retro, cu aerul imposibil de respirat și oameni conectați permanent

Acțiunea din „DreamQuil” are loc într-un viitor apropiat în care aerul a devenit atât de poluat încât oamenii își petrec mare parte din viață în medii virtuale. Carol trăiește într-o lume dominată de tehnologie, în care limitele dintre realitate, wellness digital și control algoritmic devin tot mai greu de distins.

Trailerul amintește inevitabil de „Black Mirror”, nu doar prin tema AI, ci și prin modul în care o tehnologie prezentată drept soluție pentru viața de zi cu zi se transformă treptat într-o amenințare. Pe Playtech am scris de mai multe ori despre „Black Mirror” și felul în care serialul transformă tehnologiile aparent utile în scenarii distopice, iar „DreamQuil” pare să se înscrie exact în această zonă.

Filmul nu își ascunde nici influențele clasice. John C. Reilly, care îl interpretează pe Gary, soțul lui Carol, face chiar o trimitere la „The Stepford Wives”, povestea despre femei transformate în versiuni perfecte și obediente ale lor. Numai că aici formula este actualizată pentru epoca inteligenței artificiale.

Într-o altă scenă, ideea copierii digitale a minții este descrisă ironic drept o formă de „ayahuasca digitală”, iar atunci când Carol se teme că robotul îi ascultă conversațiile, Gary răspunde aproape indiferent că, oricum, totul din jur îi ascultă deja.