Elizabeth Banks se luptă cu propria dublură AI în „DreamQuil”. Noul film SF transformă ideea unei versiuni „mai bune” a ta într-un coșmar
Elizabeth Banks intră într-un coșmar SF în „DreamQuil”, debutul în lungmetraj al artistei și regizoarei Alex Prager. Primul trailer prezintă o lume apropiată de „Black Mirror”, în care o femeie acceptă un program de wellness digital și descoperă, la întoarcerea acasă, că familia ei trăiește deja alături de o versiune artificială, aparent perfectă, a ei. Potrivit The A.V. Club, filmul combină anxietățile legate de inteligența artificială, supraveghere și identitate cu o estetică retro-futuristă și un umor destul de negru.
Banks o interpretează pe Carol, o mamă nemulțumită de viața profesională și personală, care simte că relația cu soțul și copilul ei se destramă. În încercarea de a-și recăpăta controlul, ea se înscrie într-un retreat digital numit DreamQuil. Numai că, atunci când revine acasă, descoperă că locul ei a fost ocupat temporar de „Carol 2”, un robot creat pentru a ajuta familia cât timp ea lipsea.
O dublură AI care devine mult mai mult decât un simplu ajutor
Premisa filmului pornește de la o idee tot mai prezentă în SF-ul contemporan: ce se întâmplă dacă tehnologia nu se limitează să te ajute, ci ajunge să îți înlocuiască identitatea? „Carol 2” este prezentată inițial ca o versiune optimizată a protagonistei, mai calmă, mai eficientă și aparent mai ușor de suportat de cei din jur.
Lucrurile se complică rapid, iar trailerul sugerează că între cele două versiuni ale lui Carol apare o confruntare directă. Elizabeth Banks joacă astfel atât disperarea și vulnerabilitatea personajului uman, cât și comportamentul rece, impecabil și ușor neliniștitor al dublurii AI.
Pentru actriță, „DreamQuil” vine după un alt proiect cu o premisă neobișnuită. În 2026, Banks a jucat și în „The Miniature Wife”, serialul HBO Max în care personajul ei este micșorat accidental de propriul soț. Și acolo, o situație SF aparent absurdă devine pretext pentru o poveste despre cuplu, identitate și dezechilibre de putere.
Un „Black Mirror” retro, cu aerul imposibil de respirat și oameni conectați permanent
Acțiunea din „DreamQuil” are loc într-un viitor apropiat în care aerul a devenit atât de poluat încât oamenii își petrec mare parte din viață în medii virtuale. Carol trăiește într-o lume dominată de tehnologie, în care limitele dintre realitate, wellness digital și control algoritmic devin tot mai greu de distins.
Trailerul amintește inevitabil de „Black Mirror”, nu doar prin tema AI, ci și prin modul în care o tehnologie prezentată drept soluție pentru viața de zi cu zi se transformă treptat într-o amenințare. Pe Playtech am scris de mai multe ori despre „Black Mirror” și felul în care serialul transformă tehnologiile aparent utile în scenarii distopice, iar „DreamQuil” pare să se înscrie exact în această zonă.
Filmul nu își ascunde nici influențele clasice. John C. Reilly, care îl interpretează pe Gary, soțul lui Carol, face chiar o trimitere la „The Stepford Wives”, povestea despre femei transformate în versiuni perfecte și obediente ale lor. Numai că aici formula este actualizată pentru epoca inteligenței artificiale.
Într-o altă scenă, ideea copierii digitale a minții este descrisă ironic drept o formă de „ayahuasca digitală”, iar atunci când Carol se teme că robotul îi ascultă conversațiile, Gary răspunde aproape indiferent că, oricum, totul din jur îi ascultă deja.
Filmul a avut premiera la SXSW și marchează debutul lui Alex Prager
„DreamQuil” este primul lungmetraj regizat de Alex Prager, cunoscută anterior pentru fotografie și scurtmetraje. Filmul este scris de Alex Prager împreună cu Vanessa Prager, iar Elizabeth Banks este și producător. Din distribuție mai fac parte John C. Reilly, Juliette Lewis, Sofia Boutella, Kathryn Newton și Lamorne Morris.
Producția a avut premiera mondială în martie 2026, la festivalul SXSW, unde a fost inclusă în secțiunea Narrative Spotlight. Primele reacții au lăudat în special componenta vizuală, în timp ce scenariul a primit opinii ceva mai împărțite.
Pentru Banks, rolul vine într-o perioadă în care actrița pare atrasă de povești care folosesc SF-ul pentru a vorbi despre probleme foarte umane. Playtech a prezentat anterior și „Soția în miniatură”, proiectul HBO Max cu Elizabeth Banks și Matthew Macfadyen, construit în jurul unei relații deteriorate de o tehnologie scăpată de sub control.
„DreamQuil” pare să ducă aceeași anxietate într-o direcție și mai întunecată. În loc să întrebe dacă AI ne poate ajuta să devenim versiuni mai bune ale noastre, filmul pune o întrebare mult mai incomodă: ce se întâmplă atunci când versiunea artificială chiar este percepută de ceilalți ca fiind mai bună decât originalul?