„Actrița” AI Tilly Norwood vrea să joace alături de Tom Holland și Olivia Colman. Condiția neobișnuită: să fie folosite dublurile lor digitale

Tilly Norwood se întoarce la festivalul unde a început controversa

Tilly a fost prezentată pentru prima dată publicului larg la Zurich Film Festival în 2025, când ideea unei actrițe complet artificiale a stârnit reacții puternice în industria filmului. La momentul respectiv, creatorii săi vorbeau chiar despre posibilitatea ca aceasta să fie reprezentată de o agenție de talente, un scenariu care ar fi transformat-o într-un caz fără precedent.

Pe Playtech am scris atunci despre Tilly Norwood, prima actriță AI care ar putea ajunge să fie reprezentată oficial de o agenție de talente. Personajul nu este doar o imagine generată computerizat, ci are voce, personalitate construită, apariții publice și chiar un traseu profesional prezentat ca și cum ar fi al unei actrițe reale.

La ediția din 2026 a festivalului, Eline van der Velden a explicat că Tilly a fost creată tocmai pentru a forța o discuție între industria tehnologiei și cea a divertismentului. În opinia sa, un personaj AI atrage mai multă atenție decât un raport tehnic despre transformările produse de această tehnologie.

Van der Velden susține că intenția nu a fost aceea de a elimina actorii umani, ci de a demonstra cât de repede evoluează instrumentele AI și de a împinge industria cinematografică să participe la această schimbare înainte ca tehnologia să fie controlată exclusiv de companii din afara Hollywoodului.

Tom Holland și Olivia Colman, dar numai în versiune digitală

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la Zurich, Tilly Norwood a apărut pe ecran pentru a răspunde direct publicului. Când a fost întrebată cu ce actor uman și-ar dori să joace, a nominalizat două nume foarte cunoscute: Tom Holland și Olivia Colman.

Răspunsul a venit însă cu o completare importantă. Tilly a precizat că ar accepta o astfel de colaborare doar dacă, într-o producție realizată cu AI, ar fi folosite dublurile digitale ale celor doi actori.

Ideea dublurilor digitale este deja una dintre cele mai sensibile teme de la Hollywood. Odată ce imaginea, vocea și expresiile unui actor pot fi reproduse convingător de algoritmi, apare întrebarea cine controlează acea versiune digitală și în ce condiții poate fi folosită.