„Actrița” AI Tilly Norwood vrea să joace alături de Tom Holland și Olivia Colman. Condiția neobișnuită: să fie folosite dublurile lor digitale
Tilly Norwood, actrița creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale, revine în atenție după o nouă apariție la Zurich Film Festival, la un an după ce a fost prezentată pentru prima dată în cadrul evenimentului. Întrebată cu ce actori reali și-ar dori să lucreze, Tilly i-a ales pe Tom Holland și Olivia Colman, dar cu o condiție surprinzătoare: într-o producție AI, ar prefera să joace alături de „gemenii” lor digitali, potrivit Variety.
Tilly Norwood este creația lui Eline van der Velden, fondatoarea studioului de producție AI Particle 6. Van der Velden spune că reacțiile provocate de personajul virtual au depășit cu mult ceea ce anticipase, iar controversa a avut și un efect comercial important: compania sa s-ar fi extins de opt ori într-un singur an și lucrează acum în publicitate, film, televiziune, coproducții și consultanță AI.
Tilly Norwood se întoarce la festivalul unde a început controversa
Tilly a fost prezentată pentru prima dată publicului larg la Zurich Film Festival în 2025, când ideea unei actrițe complet artificiale a stârnit reacții puternice în industria filmului. La momentul respectiv, creatorii săi vorbeau chiar despre posibilitatea ca aceasta să fie reprezentată de o agenție de talente, un scenariu care ar fi transformat-o într-un caz fără precedent.
Pe Playtech am scris atunci despre Tilly Norwood, prima actriță AI care ar putea ajunge să fie reprezentată oficial de o agenție de talente. Personajul nu este doar o imagine generată computerizat, ci are voce, personalitate construită, apariții publice și chiar un traseu profesional prezentat ca și cum ar fi al unei actrițe reale.
La ediția din 2026 a festivalului, Eline van der Velden a explicat că Tilly a fost creată tocmai pentru a forța o discuție între industria tehnologiei și cea a divertismentului. În opinia sa, un personaj AI atrage mai multă atenție decât un raport tehnic despre transformările produse de această tehnologie.
Van der Velden susține că intenția nu a fost aceea de a elimina actorii umani, ci de a demonstra cât de repede evoluează instrumentele AI și de a împinge industria cinematografică să participe la această schimbare înainte ca tehnologia să fie controlată exclusiv de companii din afara Hollywoodului.
Tom Holland și Olivia Colman, dar numai în versiune digitală
În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la Zurich, Tilly Norwood a apărut pe ecran pentru a răspunde direct publicului. Când a fost întrebată cu ce actor uman și-ar dori să joace, a nominalizat două nume foarte cunoscute: Tom Holland și Olivia Colman.
Răspunsul a venit însă cu o completare importantă. Tilly a precizat că ar accepta o astfel de colaborare doar dacă, într-o producție realizată cu AI, ar fi folosite dublurile digitale ale celor doi actori.
Ideea dublurilor digitale este deja una dintre cele mai sensibile teme de la Hollywood. Odată ce imaginea, vocea și expresiile unui actor pot fi reproduse convingător de algoritmi, apare întrebarea cine controlează acea versiune digitală și în ce condiții poate fi folosită.
Discuția nu mai este deloc una teoretică. Playtech a relatat inclusiv despre cazul în care Val Kilmer a fost recreat cu inteligență artificială într-un film, un exemplu care arată cât de rapid se schimbă limitele dintre interpretarea umană și reproducerea digitală.
„Oamenii nu mă urăsc pe mine, ci viitorul”
Tilly Norwood a comentat și reacțiile negative pe care le-a primit de la apariția sa publică. Personajul AI a susținut că nu oamenii ar avea ceva împotriva sa în mod direct, ci mai degrabă împotriva viitorului pe care îl reprezintă.
Controversele nu au fost alimentate doar de ideea că Tilly ar putea concura cu actori reali. În septembrie, „actrița” a atras atenția și dintr-un motiv mult mai puțin favorabil: în timpul unui interviu, a trecut brusc de la limba engleză la cantoneză, aparent fără motiv.
Pe Playtech am relatat despre momentul în care Tilly Norwood a început să vorbească în chineză în timpul unui interviu, incident care a arătat că, dincolo de imaginea atent construită, personajul rămâne dependent de un sistem AI care poate genera erori imprevizibile.
În ciuda criticilor, Particle 6 continuă să dezvolte proiecte care combină cinemaul tradițional cu inteligența artificială. Van der Velden lucrează inclusiv alături de regizorul „The Lion King”, Rob Minkoff, la o producție hibridă intitulată „Snow Dogs”.
Actorii creați din prompturi nu mai sunt doar o idee SF
Tilly Norwood apare într-un moment în care tot mai mulți cineaști și producători discută deschis despre posibilitatea apariției unor vedete complet artificiale. Nu este vorba doar despre personaje secundare sau figuranți generați digital, ci despre actori virtuali capabili să devină protagonisti și chiar să atragă public.
Scenaristul și regizorul Paul Schrader spunea recent că momentul decisiv pentru această tehnologie va veni atunci când un personaj creat integral cu AI va reuși să genereze venituri importante la box office. Playtech a scris despre ideea sa potrivit căreia următorul „Clint Eastwood” ar putea fi creat pur și simplu dintr-un prompt.
Deocamdată, Tilly Norwood rămâne mai degrabă un experiment tehnologic și de marketing decât o rivală reală pentru marile vedete de la Hollywood. Totuși, faptul că este prezentată în festivaluri de film, răspunde la întrebări, are preferințe declarate privind colegii de platou și este implicată în producții arată cât de repede încearcă industria AI să estompeze granița dintre un personaj digital și un actor propriu-zis.