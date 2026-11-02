Taxa Temu de 25 de lei a fost eliminată, dar românii amatori de chinezării pot plăti mai mult pentru comenzile online. Noua regulă care schimbă totul din noiembrie 2026
Comenzile de pe Temu, Shein sau AliExpress intră într-o nouă etapă pentru cumpărătorii români, chiar înaintea perioadei reducerilor de Black Friday. Deși Guvernul a eliminat taxa de 25 de lei aplicată coletelor de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene, dispariția acestei obligații nu înseamnă automat că produsele comandate vor deveni mai ieftine. Dimpotrivă, noile reguli europene pot face ca unele cumpărături să coste considerabil mai mult, în special atunci când într-un singur pachet se află produse din categorii diferite.
Schimbarea a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2026, în urma unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern pe 30 octombrie. Taxa logistică națională, introdusă la începutul anului, a fost eliminată pentru a evita suprapunerea cu două mecanisme europene: o taxă vamală temporară de 3 euro și o taxă de procesare de 2 euro. Diferența fundamentală este că vechea taxă românească se aplica pe colet, în timp ce noile costuri sunt calculate în funcție de categoriile de mărfuri declarate la vamă.
Taxa Temu de 25 de lei dispare oficial, dar apar costuri de 5 euro pentru fiecare categorie de produse
Prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial din 30 octombrie, Guvernul a abrogat prevederea din Legea nr. 239/2025 care instituise taxa logistică de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată sub 150 de euro, expediate din afara Uniunii Europene. Măsura afectează comenzile provenite de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress, dar nu se limitează la acestea.
Potrivit noilor reguli, pentru coletele eligibile cu valoarea de cel mult 150 de euro se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro, introdusă la nivel european încă de la 1 iulie 2026. Începând cu 1 noiembrie, acesteia i se adaugă o taxă de procesare de 2 euro, destinată acoperirii costurilor controalelor vamale.
Cel mai important detaliu este modul de calcul. Taxele nu se aplică automat pentru fiecare obiect fizic din colet și nici o singură dată pentru întregul pachet. În schimb, autoritățile iau în calcul articolele distincte din declarația vamală, stabilite potrivit clasificării tarifare și celorlalte criterii aplicabile.
De exemplu, dacă un român comandă cinci tricouri identice, încadrate într-o singură categorie vamală, costurile europene pot totaliza 5 euro. Dacă același colet include trei tricouri și un ceas, iar produsele sunt declarate în două categorii distincte, suma ajunge la 10 euro. Pentru cinci categorii tarifare diferite, costurile pot urca la 25 de euro, echivalentul a aproximativ 134 de lei.
Aceste calcule reprezintă obligațiile vamale și de procesare pentru exemplele respective, înaintea eventualului TVA aplicabil. Ele nu înseamnă că fiecare cumpărător va achita automat sumele respective separat. Responsabilitatea legală pentru formalitățile vamale revine operatorilor economici implicați, însă platformele și vânzătorii pot include costurile în prețul produselor sau le pot afișa distinct la finalizarea comenzii.
Ministerul Finanțelor a explicat că eliminarea taxei naționale urmărește evitarea dublei impuneri a acelorași fluxuri de mărfuri. Pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie inclusiv, vechea taxă rămâne aplicabilă. Pentru cele predate începând cu 1 noiembrie, aceasta nu mai este datorată, indiferent când au fost plasate comenzile.
Dacă taxa românească a fost deja încasată pentru un colet livrat după intrarea în vigoare a noilor reguli, suma trebuie restituită persoanei de la care a fost colectată, în termen de 30 de zile de la predarea coletului. Asta nu înseamnă neapărat că fiecare cumpărător va primi direct 25 de lei înapoi, deoarece plătitorul legal poate fi platforma sau vânzătorul.
Cât ajunge să coste o comandă Temu și de ce produsele ieftine pot deveni mai scumpe
Primele exemple concrete arată cât de mult poate influența noul mecanism prețul final al unei comenzi. Potrivit unei analize publicate de Adevărul Financiar pe 2 noiembrie 2026, un coș Temu care conține produse în valoare de 91,47 de lei ajunge la un total de 179,91 lei înaintea contribuției suportate de platformă.
Comanda analizată include un set de ace de cusut, un covoraș de baie și un set de capace elastice pentru alimente. Costurile suplimentare afișate însumează 88,44 lei, o valoare apropiată de cea a produselor propriu-zise. Temu suportă însă 26,53 lei din această diferență, astfel că suma finală cerută cumpărătorului este de 153,38 lei.
Exemplul arată că valoarea produselor din coș nu mai este întotdeauna un indicator suficient pentru costul real al cumpărăturilor. O comandă formată din numeroase accesorii foarte ieftine poate deveni mai puțin atractivă dacă articolele sunt încadrate în categorii vamale diferite.
Trebuie precizat că acest exemplu nu reprezintă o regulă generală pentru toate comenzile Temu. Unele platforme pot suporta integral sau parțial taxele, iar altele pot ajusta prețurile, transportul sau reducerile comerciale. În plus, comenzile expediate din depozite aflate deja în Uniunea Europeană nu generează automat o nouă operațiune de import pentru fiecare livrare către consumator.
Pentru românii care comandă frecvent accesorii pentru telefoane, produse electronice ieftine, articole de uz casnic, îmbrăcăminte sau decorațiuni, diferența poate deveni importantă. Un pachet cu produse din aceeași categorie tarifară poate avea costuri relativ reduse, în timp ce un coș diversificat poate implica taxe cumulate semnificativ mai mari.
Contextul este cu atât mai relevant cu cât măsurile au intrat în vigoare chiar înaintea campaniilor de Black Friday și a cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. Reducerile afișate de comercianți pot rămâne atractive, însă valoarea decisivă este suma totală solicitată la finalizarea comenzii, după includerea eventualelor taxe și a transportului.
La nivel european, autoritățile justifică noile mecanisme prin creșterea explozivă a importurilor de valoare mică. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, numai în 2024 au intrat pe piața comunitară aproximativ 4,6 miliarde de colete de comerț electronic cu valoare sub 150 de euro, iar 91% proveneau din China.
Instituțiile europene urmăresc atât finanțarea controalelor vamale, cât și reducerea avantajelor comerciale de care beneficiază anumiți operatori din afara Uniunii. Taxa vamală fixă de 3 euro este prevăzută ca măsură temporară, urmând să fie înlocuită cu tarife vamale obișnuite odată cu introducerea noului sistem european de date vamale.
Pentru consumatorii români, schimbarea de la 1 noiembrie nu reprezintă, așadar, o simplă eliminare a unei taxe. Este trecerea de la un cost național fix pe colet la un mecanism european care ține cont de structura mărfurilor importate. În unele situații, suma totală poate scădea, dar în altele poate crește semnificativ.
Concluzia este că dispariția taxei românești de 25 de lei nu garantează cumpărături mai ieftine pe Temu, Shein sau AliExpress. Pentru comenzile mici și diversificate, diferența dintre prețul inițial al produselor și suma finală de plată poate deveni surprinzător de mare.