Taxa Temu de 25 de lei a fost eliminată, dar românii amatori de chinezării pot plăti mai mult pentru comenzile online. Noua regulă care schimbă totul din noiembrie 2026

Taxa Temu de 25 de lei dispare oficial, dar apar costuri de 5 euro pentru fiecare categorie de produse

Prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial din 30 octombrie, Guvernul a abrogat prevederea din Legea nr. 239/2025 care instituise taxa logistică de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată sub 150 de euro, expediate din afara Uniunii Europene. Măsura afectează comenzile provenite de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress, dar nu se limitează la acestea.

Potrivit noilor reguli, pentru coletele eligibile cu valoarea de cel mult 150 de euro se aplică o taxă vamală temporară de 3 euro, introdusă la nivel european încă de la 1 iulie 2026. Începând cu 1 noiembrie, acesteia i se adaugă o taxă de procesare de 2 euro, destinată acoperirii costurilor controalelor vamale.

Cel mai important detaliu este modul de calcul. Taxele nu se aplică automat pentru fiecare obiect fizic din colet și nici o singură dată pentru întregul pachet. În schimb, autoritățile iau în calcul articolele distincte din declarația vamală, stabilite potrivit clasificării tarifare și celorlalte criterii aplicabile.

De exemplu, dacă un român comandă cinci tricouri identice, încadrate într-o singură categorie vamală, costurile europene pot totaliza 5 euro. Dacă același colet include trei tricouri și un ceas, iar produsele sunt declarate în două categorii distincte, suma ajunge la 10 euro. Pentru cinci categorii tarifare diferite, costurile pot urca la 25 de euro, echivalentul a aproximativ 134 de lei.

Aceste calcule reprezintă obligațiile vamale și de procesare pentru exemplele respective, înaintea eventualului TVA aplicabil. Ele nu înseamnă că fiecare cumpărător va achita automat sumele respective separat. Responsabilitatea legală pentru formalitățile vamale revine operatorilor economici implicați, însă platformele și vânzătorii pot include costurile în prețul produselor sau le pot afișa distinct la finalizarea comenzii.

Ministerul Finanțelor a explicat că eliminarea taxei naționale urmărește evitarea dublei impuneri a acelorași fluxuri de mărfuri. Pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie inclusiv, vechea taxă rămâne aplicabilă. Pentru cele predate începând cu 1 noiembrie, aceasta nu mai este datorată, indiferent când au fost plasate comenzile.

Dacă taxa românească a fost deja încasată pentru un colet livrat după intrarea în vigoare a noilor reguli, suma trebuie restituită persoanei de la care a fost colectată, în termen de 30 de zile de la predarea coletului. Asta nu înseamnă neapărat că fiecare cumpărător va primi direct 25 de lei înapoi, deoarece plătitorul legal poate fi platforma sau vânzătorul.