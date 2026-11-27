Cât teren îți trebuie pentru construirea unei case. De ce contează și deschiderea la stradă
Un teren de 200 de metri pătrați nu îți garantează automat că poți construi o casă pe el. Regulamentul general de urbanism stabilește această suprafață minimă pentru clădirile izolate sau cuplate în cazul parcelărilor, însă posibilitatea de construire depinde și de deschiderea la stradă, regulile locale, acces și restricțiile amplasamentului. Poți verifica aceste condiții înainte să cumperi, solicitând un certificat de urbanism pentru informare.
Când se aplică suprafețele minime de 150 și 200 de metri pătrați
Articolul 30 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996, stabilește condiții pentru parcelări. Acestea sunt operațiunile prin care un teren este împărțit în minimum patru loturi alăturate, destinate realizării unor construcții noi.
Pentru parcelele rezultate, regulamentul prevede minimum 150 de metri pătrați în cazul clădirilor înșiruite și minimum 200 de metri pătrați pentru clădirile izolate sau cuplate. Locuințele înșiruite sunt alipite succesiv, cele cuplate sunt construite în perechi, iar cele izolate sunt amplasate independent.
Tot în cazul parcelărilor, frontul stradal trebuie să fie de cel puțin opt metri pentru clădirile înșiruite și 12 metri pentru cele izolate sau cuplate. Adâncimea parcelei trebuie să fie cel puțin egală cu lățimea ei.
Condițiile se aplică împreună. Regulamentele locale pot stabili cerințe mai restrictive, inclusiv suprafețe minime mai mari, astfel că verificarea trebuie făcută pentru terenul concret pe care intenționezi să îl cumperi.
Cât poți construi pe un teren de 400 de metri pătrați
Suprafața viitoarei case este limitată și de procentul de ocupare a terenului, POT, respectiv de coeficientul de utilizare a terenului, CUT. Valorile aplicabile sunt stabilite prin reglementările urbanistice ale zonei.
POT limitează suprafața construită luată în calcul la nivelul solului. Dacă ai un teren de 400 de metri pătrați și un POT maxim de 30%, rezultă o limită de 120 de metri pătrați.
CUT limitează suprafața construită desfășurată, calculată potrivit regulilor aplicabile. Pentru același teren, un CUT de 0,6 permite maximum 240 de metri pătrați de suprafață desfășurată inclusă în calcul.
În acest exemplu, o casă cu parter și etaj de câte 120 de metri pătrați s-ar încadra în ambii indicatori. Trebuie respectate însă și retragerile față de limitele proprietății, înălțimea permisă, spațiile verzi și cerințele pentru parcare.
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De ce nu orice teren intravilan este potrivit pentru o locuință
Încadrarea în intravilan nu înseamnă că terenul are automat destinație rezidențială. Documentațiile de urbanism pot rezerva anumite suprafețe pentru activități economice, spații verzi, drumuri sau alte funcțiuni.
Pot exista și restricții determinate de riscul de inundații, alunecări de teren ori de apropierea unor obiective și rețele cu zone de protecție. Aceste condiții pot limita sau împiedica realizarea locuinței.
Trebuie verificat și accesul la un drum public, direct sau printr-un drept de trecere. Calea de acces trebuie să permită inclusiv intervenția autospecialelor de pompieri.
Posibilitatea racordării la apă, canalizare și electricitate este o altă verificare necesară. Acolo unde rețelele lipsesc, soluțiile individuale trebuie să respecte condițiile impuse de autoritățile competente și normele sanitare și de mediu.
Ce case pot fi realizate prin procedura de notificare
Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026, permite procedura simplificată de notificare pentru anumite locuințe din mediul rural. Sunt vizate construcții din intravilan, aflate în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.
Prevederea privește o singură locuință unifamilială, cu acces și lot propriu, cu o suprafață desfășurată de maximum 150 de metri pătrați. Regimul permis este parter sau demisol și parter, fără subsol.
Construcția trebuie să respecte regulamentul de urbanism aplicabil. Sunt prevăzute proiecte-tip puse la dispoziție de autorități sau proiecte individuale elaborate de specialiști, cu respectarea specificului arhitectural local și a cerințelor de avizare.
Limita de 150 de metri pătrați se referă la locuință. Dimensiunile necesare terenului rămân cele impuse prin reglementările amplasamentului.
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Documentele pe care le poți solicita înainte de tranzacție
Certificatul de urbanism pentru informare poate fi cerut de orice persoană interesată, inclusiv de un potențial cumpărător. Articolul 254 din noul Cod prevede eliberarea în cel mult cinci zile lucrătoare dacă autoritatea locală are un sistem informatic funcțional, respectiv zece zile lucrătoare în celelalte situații.
Documentul prezintă regimul juridic, economic și tehnic al imobilului. Îl poți folosi pentru verificarea condițiilor urbanistice înainte să îți asumi achiziția, dar nu îți permite să începi lucrările.
Verifică și extrasul de carte funciară pentru informare. Acesta arată proprietarul, suprafața înregistrată și eventualele sarcini, precum ipotecile sau servituțile.
Pentru condițiile concrete ale viitoarei construcții, te poți adresa compartimentului de urbanism al primăriei. Suprafața din anunțul de vânzare trebuie analizată împreună cu forma terenului și regulile zonei.