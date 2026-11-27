Pentru parcelele rezultate, regulamentul prevede minimum 150 de metri pătrați în cazul clădirilor înșiruite și minimum 200 de metri pătrați pentru clădirile izolate sau cuplate. Locuințele înșiruite sunt alipite succesiv, cele cuplate sunt construite în perechi, iar cele izolate sunt amplasate independent.

Tot în cazul parcelărilor, frontul stradal trebuie să fie de cel puțin opt metri pentru clădirile înșiruite și 12 metri pentru cele izolate sau cuplate. Adâncimea parcelei trebuie să fie cel puțin egală cu lățimea ei.

Condițiile se aplică împreună. Regulamentele locale pot stabili cerințe mai restrictive, inclusiv suprafețe minime mai mari, astfel că verificarea trebuie făcută pentru terenul concret pe care intenționezi să îl cumperi.

Cât poți construi pe un teren de 400 de metri pătrați

Suprafața viitoarei case este limitată și de procentul de ocupare a terenului, POT, respectiv de coeficientul de utilizare a terenului, CUT. Valorile aplicabile sunt stabilite prin reglementările urbanistice ale zonei.

POT limitează suprafața construită luată în calcul la nivelul solului. Dacă ai un teren de 400 de metri pătrați și un POT maxim de 30%, rezultă o limită de 120 de metri pătrați.

CUT limitează suprafața construită desfășurată, calculată potrivit regulilor aplicabile. Pentru același teren, un CUT de 0,6 permite maximum 240 de metri pătrați de suprafață desfășurată inclusă în calcul.

În acest exemplu, o casă cu parter și etaj de câte 120 de metri pătrați s-ar încadra în ambii indicatori. Trebuie respectate însă și retragerile față de limitele proprietății, înălțimea permisă, spațiile verzi și cerințele pentru parcare.