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de Alexandru Puiu
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Târgul de Vinuri Auchan: selecție variată de vinuri și oferte speciale până pe 29 septembrie

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Târgul de Vinuri Auchan: selecție variată de vinuri și oferte speciale până pe 29 septembrie
foto: Auchan

Târgul de Vinuri din Auchan te așteaptă cu zeci de sortimente românești, dar și internaționale!

Vino în magazine sau intră pe https://www.auchan.ro/targul-de-vinuri și bucură-te de aromele care destind atmosfera! Orice moment devine mai plăcut atunci când îl sărbătorești cu un vin bun. De la vinuri roșii, albe și rose, la sortimente seci, demiseci, demidulci sau dulci, spumante și variante fără alcool, ai la dispoziție o gamă variată de gusturi și stiluri.

Bineînțeles, nu lipsesc nici ofertele speciale, cu reduceri de pana la 50% și beneficii speciale pentru posesorii cardului de fidelitate MyCLUB Auchan.

Cramele cu tradiție sunt și ele prezente, dar și vinurile care surprind prin combinații inedite – ai la îndemână o varietate de arome și gusturi pentru toate preferințele. Fie că ești în căutarea unui vin familiar sau vrei să descoperi ceva nou, sigur vei găsi un sortiment care să-ți placă.

De exemplu, la Târgul de Vinuri Auchan găsești Vin alb sec Domeniile Dealu Mare, Sauvignon Blanc și Fetească Albă, 0.75 l, la 20,99 lei (-40%) sau Vin rose demisec Sarica Niculitel Pamanturi, Feteasca Neagra, Babeasca si Busuioaca de Bohotin, 0.75 l, la 19,69 lei (-40%).

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Pentru momente speciale sau pur și simplu pentru plăcerea de a savura ceva bun

Oferta este variată și include, pe lângă variantele clasice, și opțiuni fără alcool, pentru preferințe și momente diferite. Alege dintre numeroase soiuri, arome și stiluri și descoperă opțiunea potrivită pentru fiecare ocazie.

De asemenea, la târg vei decoperi și o selecție de accesorii și alte produse asociate vinului, cum ar fi pahare pentru orice tip de vin, carafe, decantoare, frapiere și multe altele.

Alte recomandări de la Târgul de Vinuri Auchan:

  • Vin rose sec Busuioaca De Averesti 14%, 0.75 l, la 50,99 lei (-38%)
  • Vin roșu sec Silk & Spice Red Wine Blend, Baga si Touriga Nacional, 0.75 l, la 25,99 lei (-40%)
  • Vin spumant rose dulce Domeniile Bohotin Simbol, Busuioaca de Bohotin, 0.75 l, la 19,79 lei (-40%)
  • Vin spumant roze dulce Rose Mary Lambrusco, 0.75 l, 18,89 lei (-30%)
  • Băutură carbogazoasă fără alcool Zarea ZER0.0% Sparkling Rose, 0.75 l, la 24,69 lei (-35%)
  • Bautura necarbogazoasă fara alcool JP. Chenet So Free, Chardonnay, 0.75 l, la 28,99 lei (-40%)

Vino să explorezi Târgul de Vinuri Auchan!

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