Târgul de Vinuri Auchan: selecție variată de vinuri și oferte speciale până pe 29 septembrie

Bineînțeles, nu lipsesc nici ofertele speciale, cu reduceri de pana la 50% și beneficii speciale pentru posesorii cardului de fidelitate MyCLUB Auchan.

Cramele cu tradiție sunt și ele prezente, dar și vinurile care surprind prin combinații inedite – ai la îndemână o varietate de arome și gusturi pentru toate preferințele. Fie că ești în căutarea unui vin familiar sau vrei să descoperi ceva nou, sigur vei găsi un sortiment care să-ți placă.

De exemplu, la Târgul de Vinuri Auchan găsești Vin alb sec Domeniile Dealu Mare, Sauvignon Blanc și Fetească Albă, 0.75 l, la 20,99 lei (-40%) sau Vin rose demisec Sarica Niculitel Pamanturi, Feteasca Neagra, Babeasca si Busuioaca de Bohotin, 0.75 l, la 19,69 lei (-40%).

Pentru momente speciale sau pur și simplu pentru plăcerea de a savura ceva bun

Oferta este variată și include, pe lângă variantele clasice, și opțiuni fără alcool, pentru preferințe și momente diferite. Alege dintre numeroase soiuri, arome și stiluri și descoperă opțiunea potrivită pentru fiecare ocazie.