„Căsuțe pentru căsuțe”: Auchan România transformă solidaritatea în acasă pentru 10 familii vulnerabile

Auchan invită clienții să se alăture inițiativei prin achiziția unor căsuțe de jucărie pentru construcție, colecționabile și disponibile în magazinele sale, banii din vânzarea acestora mergând ca sprijin către construcția de case reale, pentru familiile nevoiașe.

Aceștia pot găsi în toate magazinele Auchan, inclusiv în magazinele MyAuchan Petrom, dar și pe auchan.ro, opt modele de căsuțe colecționabile, care pot fi cumpărate individual și care, împreună, formează simbolic o stradă. Prețul unui kit este de 39,99 lei: https://www.auchan.ro/casute-pentru-casute/produsul.

De asemenea, căsuțele de jucărie pot fi și un prilej bun și distractiv de a-i învăța pe cei mici ce înseamnă empatia, generozitatea și bucuria de a face bine, arătându-le că, prin gesturi simple, putem schimba viața celor din jur.

Totodată, prin acest proiect, Auchan își dorește să transforme aniversarea a 20 de ani într-un gest de recunoștință față de comunitățile care au fost mereu aproape.

Construite pentru oameni, cu grijă pentru mediu și cu implicarea comunității

Casele vor fi predate complet construite și finisate, racordate la utilități, incluzând finisaje interioare și exterioare, instalații electrice, sanitare și termice, precum și dotările sanitare esențiale. Locuințele sunt construite pe structură din lemn, integrând soluții cu un impact redus asupra mediului, în formule de tip duplex și cvadruplex.

Activitățile de pe șantiere implică atât voluntari, cât și echipe profesioniste, toate lucrările fiind realizate sub coordonarea și verificarea specialiștilor.