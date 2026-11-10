Țara în care elevii nu vor mai putea avea telefoanele în ghiozdane sau buzunare. Noile reguli intră în vigoare din 2027

Ce se schimbă în școlile din Anglia din septembrie 2027

Regulile actuale au fost introduse printr-un ghid cu caracter obligatoriu, intrat în vigoare în iunie. Acesta stabilește responsabilitatea legală a școlilor și a rețelelor de instituții de învățământ de a asigura un program școlar fără telefoane mobile.

Noile modificări vor merge mai departe decât politicile de tip „no see, no hear”, aplicate în unele școli. Acestea le permit elevilor să păstreze telefoanele în ghiozdane, cu condiția să nu le folosească și să nu fie auzite sau văzute în timpul zilei. Din septembrie 2027, această practică nu va mai fi suficientă pentru respectarea regulilor.

Mesajul transmis de ministrul Educației, Lucy Powell, este că școala trebuie să fie un spațiu dedicat învățării și prieteniilor, nu utilizării continue a telefonului. Guvernul consideră că accesul permanent la smartphone-uri poate afecta concentrarea elevilor și relațiile dintre aceștia.

Instituțiile de învățământ vor putea decide în continuare cum aplică interdicția, în funcție de resurse și de organizarea proprie. Unele școli folosesc deja săculeți speciali care pot fi încuiați, altele au instalat dulapuri securizate sau colectează telefoanele la începutul programului. Există și instituții care au interzis complet aducerea aparatelor în incintă.

De ce directorii de școli cer bani pentru aplicarea interdicției

Reprezentanții conducerilor școlare susțin că introducerea unor măsuri mai stricte va necesita investiții. Paul Whiteman, secretarul general al sindicatului NAHT, a declarat că telefoanele pot crea probleme de siguranță și reprezintă o sursă de distragere a atenției în timpul programului. Totuși, el a avertizat că aplicarea noilor recomandări va avea costuri.

O poziție similară a fost exprimată de Pepe Di’Iasio, secretarul general al Association of School and College Leaders. Acesta a apreciat că noile reguli oferă mai multă claritate, dar a atras atenția că telefoanele nu pot dispărea pur și simplu din școli fără o soluție practică.

Dacă fiecare instituție va trebui să asigure săculeți securizați sau spații de depozitare pentru telefoanele tuturor elevilor, cheltuielile ar putea deveni foarte mari. Di’Iasio consideră că o asemenea obligație nu este realistă fără finanțare suplimentară din partea guvernului.