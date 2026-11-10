Țara în care elevii nu vor mai putea avea telefoanele în ghiozdane sau buzunare. Noile reguli intră în vigoare din 2027
Elevii din Anglia nu vor mai avea voie să păstreze telefoanele mobile asupra lor pe durata programului școlar, nici măcar dacă aparatele sunt închise și ținute în ghiozdane sau buzunare. Guvernul britanic înăsprește regulile privind folosirea smartphone-urilor în școli, iar noile prevederi urmează să se aplice din septembrie 2027. Măsura depășește politicile adoptate deja de unele instituții, care permit păstrarea telefoanelor în genți atât timp cât acestea nu sunt folosite și nu produc zgomot.
Schimbarea face parte dintr-un plan mai amplu de limitare a distragerilor provocate de tehnologie în timpul orelor și al celorlalte activități școlare. Ministerul Educației susține că accesul la telefoane îi îndepărtează pe copii de învățare și de interacțiunile directe cu colegii. Reprezentanții directorilor de școli avertizează însă că aplicarea unor reguli mai stricte va presupune cheltuieli suplimentare, pe care instituțiile nu le pot suporta fără sprijin financiar din partea statului, anunță BBC.
Ce se schimbă în școlile din Anglia din septembrie 2027
Regulile actuale au fost introduse printr-un ghid cu caracter obligatoriu, intrat în vigoare în iunie. Acesta stabilește responsabilitatea legală a școlilor și a rețelelor de instituții de învățământ de a asigura un program școlar fără telefoane mobile.
Noile modificări vor merge mai departe decât politicile de tip „no see, no hear”, aplicate în unele școli. Acestea le permit elevilor să păstreze telefoanele în ghiozdane, cu condiția să nu le folosească și să nu fie auzite sau văzute în timpul zilei. Din septembrie 2027, această practică nu va mai fi suficientă pentru respectarea regulilor.
Mesajul transmis de ministrul Educației, Lucy Powell, este că școala trebuie să fie un spațiu dedicat învățării și prieteniilor, nu utilizării continue a telefonului. Guvernul consideră că accesul permanent la smartphone-uri poate afecta concentrarea elevilor și relațiile dintre aceștia.
Instituțiile de învățământ vor putea decide în continuare cum aplică interdicția, în funcție de resurse și de organizarea proprie. Unele școli folosesc deja săculeți speciali care pot fi încuiați, altele au instalat dulapuri securizate sau colectează telefoanele la începutul programului. Există și instituții care au interzis complet aducerea aparatelor în incintă.
De ce directorii de școli cer bani pentru aplicarea interdicției
Reprezentanții conducerilor școlare susțin că introducerea unor măsuri mai stricte va necesita investiții. Paul Whiteman, secretarul general al sindicatului NAHT, a declarat că telefoanele pot crea probleme de siguranță și reprezintă o sursă de distragere a atenției în timpul programului. Totuși, el a avertizat că aplicarea noilor recomandări va avea costuri.
O poziție similară a fost exprimată de Pepe Di’Iasio, secretarul general al Association of School and College Leaders. Acesta a apreciat că noile reguli oferă mai multă claritate, dar a atras atenția că telefoanele nu pot dispărea pur și simplu din școli fără o soluție practică.
Dacă fiecare instituție va trebui să asigure săculeți securizați sau spații de depozitare pentru telefoanele tuturor elevilor, cheltuielile ar putea deveni foarte mari. Di’Iasio consideră că o asemenea obligație nu este realistă fără finanțare suplimentară din partea guvernului.
Problema este cu atât mai importantă pentru școlile cu un număr mare de elevi, unde colectarea și păstrarea în siguranță a dispozitivelor presupun organizare și personal. O interdicție aplicată la nivel național trebuie să fie însoțită de mijloacele necesare pentru verificarea respectării regulilor și depozitarea aparatelor.
Ce spun părinții, organizațiile și partidele politice despre noile reguli
Dame Rachel de Souza, Comisarul pentru Copii din Anglia, a salutat înăsprirea măsurilor și a susținut necesitatea unor reguli ferme pentru a împiedica telefoanele să distragă elevii și să perturbe programul școlar.
Schimbarea este susținută și de Charlotte Ashton, cofondatoarea organizației Generation Focus. Aceasta consideră că politicile care permit păstrarea telefoanelor în ghiozdane nu funcționează suficient de bine. Ea a atras atenția că elevii continuă să folosească dispozitivele în locuri precum toaletele școlilor, chiar și atunci când utilizarea lor este interzisă în clase.
Ashton a susținut că ar trebui să devină mai puțin obișnuit ca fiecare copil să aibă permanent asupra sa un dispozitiv conectat la internet. Declarația reflectă preocupările unor organizații care cer reducerea timpului petrecut de copii pe platforme digitale și limitarea accesului la smartphone-uri în mediul școlar.
Laura Trott, reprezentanta opoziției pentru domeniul educației, a salutat decizia și a afirmat că Partidul Laburist a acceptat în cele din urmă necesitatea unei interdicții mai ferme. Ea a susținut și revizuirea standardelor de siguranță pentru tehnologia folosită în școli, dar a criticat lipsa unei abordări unitare privind dispozitivele și serviciile digitale permise în sălile de clasă.
Cum diferă regulile privind telefoanele în restul Regatului Unit
Interdicția din Anglia nu se aplică automat în toate regiunile Regatului Unit, deoarece educația este un domeniu în care fiecare administrație are propriile competențe. Prin urmare, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au abordări diferite privind utilizarea telefoanelor în școli.
În Scoția, guvernul a anunțat intenția de a introduce o lege care să limiteze folosirea telefoanelor personale în instituțiile de învățământ. În acest sens, a fost lansată o consultare publică pe tema restricțiilor.
În Țara Galilor, Senedd, parlamentul regional, a respins recent o moțiune pentru introducerea unei interdicții naționale obligatorii în sălile de clasă. Școlile sunt în continuare încurajate să limiteze utilizarea telefoanelor pe durata programului, însă directorii au libertatea de a stabili propriile reguli.
În Irlanda de Nord, ministrul Educației, Paul Givan, a lansat în august o consultare de 12 săptămâni privind posibilitatea interzicerii prin lege a telefoanelor mobile în școli. Oficialul a cerut o abordare mai fermă și mai uniformă la nivelul sistemului de învățământ.
Separat de aceste măsuri, Regatul Unit pregătește și restricții privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, programate să intre în vigoare în martie. Platforme precum Instagram, Snapchat și TikTok ar urma să fie vizate, iar lista ar putea include și servicii precum Vinted și eBay, potrivit declarațiilor ministrului Culturii. Interdicția telefoanelor în școli și restricțiile privind rețelele sociale sunt însă măsuri distincte, cu obiective și reguli diferite.