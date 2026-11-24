„Cred că această idee că fiecare ministru vine cu o nouă reformă sau cu o nouă viziune referitoare la sistem trebuie să înceteze şi trebuie să mergem pe ideea că un copil care intră în acest an în clasa pregătitoare are nevoie de predictibilitate pentru cel puţin următorii cinci ani, dacă nu pentru toţi cei 13 ani pe care el îi va petrece în sistemul de învăţământ preuniversitar”, a declarat acesta.

Ministrul delegat a legat activitatea de astăzi a școlilor de felul în care va funcționa societatea în anii următori. În acest context, el a vorbit și despre dificultățile de comunicare dintre profesori și părinți.

„Ceea ce se întâmplă în şcoală în momentul de faţă se va reflecta în societate peste un deceniu. De foarte multe ori auzim o expresie simplă: «Nu ne înţelegem cu părinţii». Haideţi să nu uităm că aceşti părinţi sunt elevii pe care i-am avut în anii 2000, să ne aducem aminte cum a funcţionat societatea în anii 2000 şi atunci o să înţelegem de ce în 2026 comunicăm diferit sau comunicăm mult mai greu”, a spus Ionescu.

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Inspecția școlară ar trebui să ofere sprijin și feedback real

Sorin Ionescu și-a exprimat susținerea pentru transformarea inspectoratelor școlare, prevăzută de legislația adoptată în 2023. El a invocat și înființarea unor reprezentanțe ale agenției de calitate, în paralel cu reorganizarea structurilor existente.

„Încă din 2023, legiuitorul, în înţelepciunea lui, a spus că aceste inspectorate, aşa cum sunt ele numite în momentul de faţă, se vor transforma, înfiinţându-se în paralel şi o serie de reprezentanţe ale agenţiei de calitate. Dacă mă întrebaţi pe mine, viziunea este corectă”, a afirmat ministrul delegat.

În opinia sa, monitorizarea școlilor trebuie realizată de structuri independente, capabile să identifice problemele și să ofere recomandări utile. Ionescu a susținut că inspecția ar trebui să ajute școala să corecteze ceea ce nu funcționează.

„Pentru că cel care face inspecţia nu trebuie să reprezinte neapărat o structură guvernamentală, ci aspectele referitoare la monitorizarea lucrurilor din şcoală trebuie să fie făcute de structuri independente, structuri care să poată să fie capabile să ofere şi feedback real, astfel încât şcoala să nu vadă acest lucru doar ca pe un control, ci să vadă inspecţia ca pe o etapă de monitorizare şi de refacere a unor aspecte care nu funcţionează”, a explicat el.

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Avertisment privind modificările și amânările din legislația educației

Ministrul delegat a criticat și felul în care intervențiile succesive asupra legislației pot îngreuna aplicarea ei. Acesta a invocat modificările aduse cadrului legal și termenele amânate în mod repetat.

„Discutăm, pe de-o parte, de câteva anomalii. Discutăm despre o lege care, între timp, a fost decupată de acea Ordonanţă 141. Pe de altă parte, o serie de termene, care se află sau se regăsesc în lege, au fost prorogate, amânate într-o perioadă pe care de foarte multe ori nu reuşim să o intuim”, a declarat Ionescu.

Oficialul a făcut o comparație cu Legea educației naționale nr. 1/2011. El consideră că modificările și amânările intervenite în timp au creat confuzie pentru oamenii care trebuiau să aplice prevederile acesteia în școli.