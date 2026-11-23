„Copiii ar trebui să poată merge la școală fără a fi distrași în permanență de rețelele sociale, cumpărăturile online sau jocurile video”, a declarat ministrul educației danez, Magnus Heunicke.

Restricția ar urma să includă și alte dispozitive electronice personale care se pot conecta la internet. Modul concret de aplicare va fi stabilit de conducerea fiecărei școli.

Directorii vor putea decide, de exemplu, dacă telefoanele sunt colectate la începutul zilei sau dacă rămân închise și păstrate în ghiozdane. Astfel, regula națională propusă lasă școlilor responsabilitatea organizării procedurii zilnice.

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Ce site-uri vor fi blocate pe rețelele școlare

Interzicerea telefoanelor este însoțită de o a doua măsură, care privește accesul la internet prin rețeaua instituției. Autoritățile vor introducerea unor filtre pentru conținutul fără utilitate educațională sau pedagogică.

În timpul orelor, acestea ar urma să limiteze accesul la rețele sociale, platforme de jocuri și magazine online. Scopul anunțat este reducerea situațiilor în care elevii folosesc dispozitivele pentru alte activități decât cele de învățare.

Fiecare municipalitate și instituție va alege soluția tehnică și site-urile care trebuie blocate. Prin urmare, anunțul nu stabilește o listă unică de adrese pentru toate școlile.

Filtrarea vizează rețelele școlare, iar interdicția privește dispozitivele personale. Cele două măsuri se completează, deoarece elevii pot accesa conținut fără legătură cu lecția și de pe computerele folosite în clasă.