O țară din Europa pregătește interzicerea telefoanelor în școli din 2027. Rețelele sociale și jocurile ar urma să fie blocate în timpul orelor
Danemarca pregătește o interdicție națională pentru telefoanele mobile și alte dispozitive personale cu acces la internet în școlile primare și gimnaziale, începând cu anul școlar 2027–2028. Planul anunțat luni, 23 noiembrie, include și filtre pe rețelele școlare, care să blocheze în timpul cursurilor site-urile fără relevanță educațională, precum platformele de socializare, jocuri și cumpărături.
Telefoanele ar urma să fie interzise și în pauze
Măsura urmărește reducerea distragerilor digitale și crearea unui mediu în care elevii să se poată concentra mai ușor. Interdicția propusă privește atât orele de curs, cât și pauzele, potrivit anunțului Ministerului Educației din Danemarca.
„Copiii ar trebui să poată merge la școală fără a fi distrași în permanență de rețelele sociale, cumpărăturile online sau jocurile video”, a declarat ministrul educației danez, Magnus Heunicke.
Restricția ar urma să includă și alte dispozitive electronice personale care se pot conecta la internet. Modul concret de aplicare va fi stabilit de conducerea fiecărei școli.
Directorii vor putea decide, de exemplu, dacă telefoanele sunt colectate la începutul zilei sau dacă rămân închise și păstrate în ghiozdane. Astfel, regula națională propusă lasă școlilor responsabilitatea organizării procedurii zilnice.
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Ce site-uri vor fi blocate pe rețelele școlare
Interzicerea telefoanelor este însoțită de o a doua măsură, care privește accesul la internet prin rețeaua instituției. Autoritățile vor introducerea unor filtre pentru conținutul fără utilitate educațională sau pedagogică.
În timpul orelor, acestea ar urma să limiteze accesul la rețele sociale, platforme de jocuri și magazine online. Scopul anunțat este reducerea situațiilor în care elevii folosesc dispozitivele pentru alte activități decât cele de învățare.
Fiecare municipalitate și instituție va alege soluția tehnică și site-urile care trebuie blocate. Prin urmare, anunțul nu stabilește o listă unică de adrese pentru toate școlile.
Filtrarea vizează rețelele școlare, iar interdicția privește dispozitivele personale. Cele două măsuri se completează, deoarece elevii pot accesa conținut fără legătură cu lecția și de pe computerele folosite în clasă.
Sunt prevăzute excepții pentru sănătate și sprijin educațional
Propunerea păstrează posibilitatea folosirii dispozitivelor atunci când există nevoi medicale. Un exemplu indicat de minister este monitorizarea glicemiei la elevii cu diabet.
Sunt avute în vedere și situațiile în care aplicațiile ajută elevii cu dizabilități sau dificultăți de învățare să participe la activități. Printre exemple se află instrumentele de citire și alte aplicații de sprijin pentru elevii cu dislexie sau deficiențe de vedere.
Computerele și tabletele personale vor putea fi utilizate în continuare atunci când sunt destinate exclusiv activităților didactice planificate de școală. Condițiile prezentate păstrează, așadar, folosirea tehnologiei în scopuri educaționale.
Planul vine după recomandări daneze care încurajau deja școlile să limiteze distragerile digitale. Acestea includeau blocarea site-urilor nerelevante, păstrarea tabletelor și computerelor deoparte când nu sunt necesare și acordarea unui spațiu mai mare activităților fără ecrane.
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Aplicarea este urmărită din anul școlar 2027–2028
Ministerul danez a anunțat pregătirea cadrului legislativ pentru introducerea măsurilor. Interdicția este propusă pentru noul an școlar 2027–2028, iar pentru implementarea filtrelor de conținut sunt prevăzute termene distincte, inclusiv până la sfârșitul anului 2027 pentru municipalități și școlile independente vizate.
Danemarca se alătură astfel statelor care restrâng accesul la telefoane în școli. Reuters menționează Olanda, Coreea de Sud și Italia printre țările care au introdus restricții, în timp ce Polonia și Republica Cehă au propus măsuri similare în iunie.