Mai puține clase separate, mai mulți elevi care învață împreună. Ce arată cifrele după reforma din Educație

La sate, numărul elevilor de gimnaziu din clase simultane a crescut de la 13.119 la 23.467. Ponderea lor în totalul elevilor de gimnaziu din rural a ajuns la 8,25%, față de 4,64% în anul precedent.

Asta înseamnă aproximativ un elev din 12, comparativ cu unul din 22 înaintea modificărilor. Numărul școlilor rurale cu astfel de clase a crescut cu 187, până la 1.118.

În învățământul primar, schimbarea a fost mult mai mică. Numărul elevilor din simultan a trecut de la 77.580 la 77.932, în timp ce creșterea puternică s-a înregistrat la gimnaziu.

Clasa a VIII-a a fost reintrodusă în organizarea simultană

Regulile au fost modificate prin Ordinul nr. 5.415/2025, semnat de Daniel David și publicat în Monitorul Oficial pe 29 august 2025. Metodologia anterioară exceptase clasa a VIII-a de la organizarea în regim simultan.

Noul text stabilește că, de regulă, clasa a V-a se grupează cu a VII-a, iar clasa a VI-a cu a VIII-a. Există însă o prevedere distinctă pentru materiile de Evaluare Națională: limba română, limba maternă și matematica se predau separat elevilor de clasa a VIII-a, indiferent de numărul lor.

În datele analizate, numărul școlilor cu elevi de clasa a VIII-a în simultan a crescut de la 161 la 826. În paralel, clasele a VIII-a separate, cu cel mult șapte elevi, au scăzut de la 436 la 31.