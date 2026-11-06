Mai puține clase separate, mai mulți elevi care învață împreună. Ce arată cifrele după reforma din Educație
Numărul elevilor de gimnaziu care au învățat în regim simultan a crescut de la 13.812 în anul școlar 2024–2025 la 24.416 în 2025–2026, adică un avans de aproape 77%. La clasa a VIII-a, numărul a urcat de la 816 la 5.460, după modificarea regulilor de organizare. În aceste formațiuni, elevi din ani de studiu diferiți învață în aceeași sală, cu același profesor, care își împarte activitatea între mai multe niveluri.
Creșterea învățământului simultan s-a concentrat în mediul rural
Datele provin din analiza realizată de Edupedu.ro pe baza informațiilor deschise din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România. Comparația privește învățământul public de masă, cu frecvență la zi, din anii școlari 2024–2025 și 2025–2026.
La sate, numărul elevilor de gimnaziu din clase simultane a crescut de la 13.119 la 23.467. Ponderea lor în totalul elevilor de gimnaziu din rural a ajuns la 8,25%, față de 4,64% în anul precedent.
Asta înseamnă aproximativ un elev din 12, comparativ cu unul din 22 înaintea modificărilor. Numărul școlilor rurale cu astfel de clase a crescut cu 187, până la 1.118.
În învățământul primar, schimbarea a fost mult mai mică. Numărul elevilor din simultan a trecut de la 77.580 la 77.932, în timp ce creșterea puternică s-a înregistrat la gimnaziu.
Clasa a VIII-a a fost reintrodusă în organizarea simultană
Regulile au fost modificate prin Ordinul nr. 5.415/2025, semnat de Daniel David și publicat în Monitorul Oficial pe 29 august 2025. Metodologia anterioară exceptase clasa a VIII-a de la organizarea în regim simultan.
Noul text stabilește că, de regulă, clasa a V-a se grupează cu a VII-a, iar clasa a VI-a cu a VIII-a. Există însă o prevedere distinctă pentru materiile de Evaluare Națională: limba română, limba maternă și matematica se predau separat elevilor de clasa a VIII-a, indiferent de numărul lor.
În datele analizate, numărul școlilor cu elevi de clasa a VIII-a în simultan a crescut de la 161 la 826. În paralel, clasele a VIII-a separate, cu cel mult șapte elevi, au scăzut de la 436 la 31.
Dintre cele 432 de școli care aveau o clasă a VIII-a cu maximum șapte elevi în 2024–2025, 309 au trecut-o în regim simultan în anul următor, potrivit analizei. Reducerea claselor separate nu a însemnat, așadar, în toate aceste cazuri, mutarea copiilor într-o școală mai mare.
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Unde sunt cei mai mulți elevi care învață astfel
Caraș-Severin avea o pondere de 15,8% a elevilor de gimnaziu în simultan, raportată la totalul din județ. În Mehedinți, proporția era de 13,6%, iar în Teleorman și Mureș ajungea la 9,4%.
Argeșul a înregistrat o creștere de la 249 la 1.005 elevi, adică 756 în plus. Mureșul avea, dintre județele prezentate în analiză, cei mai mulți elevi de clasa a VIII-a în simultan: 383.
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Organizarea concretă nu s-a limitat la gruparea claselor a VI-a și a VIII-a. Au existat și combinații între clasa a VIII-a și a VII-a sau a V-a, iar în 79 de cazuri toate cele patru niveluri de gimnaziu au fost reunite în aceeași formațiune.
Metodologia privind clasele simultane permite și alte grupări, în funcție de situația elevilor și de resurse. Formularea „de regulă” nu transformă asocierea a două niveluri într-o singură variantă obligatorie.
Ce arată cifrele și ce rămâne de evaluat
Daniel David a prezentat reducerea fragmentării claselor drept un obiectiv al reorganizării. Într-o intervenție din noiembrie 2025, fostul ministru afirma:
„Noi am fragmentat și școlile, am fragmentat și clasele”.
Datele descriu schimbarea formei de organizare, fără să stabilească singure efectul asupra rezultatelor școlare. Pentru elevii din simultan, profesorul lucrează în aceeași oră cu copii care au programe și cerințe diferite, cu excepțiile prevăzute pentru disciplinele de examen.
Ministerul anunțase în octombrie 2025 un program de formare pentru profesorii care predau simultan, pe baza unui ghid World Vision România.
„Mă aștept în următorii ani la rezultate educaționale mai bune”, declara atunci Daniel David.
Potrivit analizei Edupedu.ro, lipsesc detalii publice despre numărul profesorilor formați și o evaluare a efectelor asupra elevilor de clasa a VIII-a. Setul de date publicat de Ministerul Educației oferă baza pentru comparațiile de efective, dar măsurarea rezultatelor cere o analiză separată.