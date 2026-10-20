Țara de care depinde cel mai mult comerțul României. Aproape 20% din exporturi merg într-o singură piață
Uniunea Europeană rămâne, de departe, cea mai importantă piață pentru România. Peste 70% din exporturile și importurile țării sunt realizate în relația cu statele UE, iar Germania continuă să fie principalul nostru partener comercial. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată însă și o tendință interesantă: schimburile cu unele țări apropiate, precum Bulgaria, Polonia sau Serbia, capătă tot mai multă importanță.
Peste 70% din comerțul României este legat de UE
În primele șapte luni din 2026, România a exportat bunuri în valoare totală de 58,27 miliarde de euro. Din această sumă, 41,8 miliarde de euro au reprezentat exporturi către statele Uniunii Europene, adică 71,7% din total.
Situația este asemănătoare la importuri. România a cumpărat din străinătate bunuri de 77,57 miliarde de euro, iar 56,7 miliarde au provenit din UE. Ponderea ajunge astfel la 73,1%.
Pe înțelesul tuturor, din fiecare 100 de euro obținuți de România din exporturi, aproape 72 de euro provin din mărfuri trimise în alte state ale UE. Iar din fiecare 100 de euro cheltuiți pe produse importate, aproximativ 73 de euro merg către bunuri provenite din Uniune.
Față de primele șapte luni din 2025, exporturile către UE au crescut cu 3%, iar importurile cu 3,6%.
De ce este un avantaj pentru România
Apartenența la piața unică europeană simplifică semnificativ comerțul. Mărfurile pot circula între statele membre fără taxele vamale care s-ar aplica în mod normal comerțului cu multe țări din afara UE, iar firmele lucrează într-un cadru bazat pe reguli și standarde comune.
Pentru companiile românești, acest lucru înseamnă acces mai ușor la sute de milioane de consumatori și la marile lanțuri europene de producție. Este important mai ales pentru industria auto și cea a componentelor, unde o piesă fabricată în România poate ajunge într-o uzină din Germania și poate deveni parte dintr-un automobil vândut ulterior în altă țară.
Există însă și un risc: dacă economiile marilor parteneri europeni încetinesc, comenzile primite de fabricile din România pot fi afectate.
Germania rămâne de departe pe primul loc
Germania este principala destinație pentru produsele românești. În primele șapte luni ale anului, exporturile către această țară au ajuns la 11,5 miliarde de euro, reprezentând 19,7% din toate exporturile României.
Practic, aproximativ un euro din fiecare cinci obținuți de România din exporturile de bunuri este legat de piața germană. Urmează Italia, cu 5,2 miliarde de euro, Franța cu 3,5 miliarde, Ungaria cu 3,3 miliarde, Bulgaria cu 2,47 miliarde și Polonia cu 2,45 miliarde de euro.
Către Germania pleacă în special mașini și aparate electrice, exporturile din această categorie ajungând la 4,6 miliarde de euro, precum și mijloace de transport, de aproximativ 3 miliarde.
Relația cu Italia are o structură mai diversificată. România exportă aici produse alimentare, băuturi și tutun, materiale plastice și cauciuc, textile și încălțăminte.
De unde cumpără România cele mai multe produse
Și în cazul importurilor Germania ocupă primul loc. România a cumpărat de aici bunuri de 14,2 miliarde de euro, echivalentul a 18,4% din toate importurile. Urmează Italia, cu 6,3 miliarde de euro, China cu 5,4 miliarde, Polonia cu 5 miliarde, Ungaria cu 4,8 miliarde și Bulgaria cu 4,25 miliarde de euro.
Din Germania sunt aduse în special piese și accesorii pentru autoturisme și tractoare, echipamente electronice și componente necesare industriei.
China are o situație diferită: este al treilea furnizor al României, cu 7% din importuri, dar nu apare între principalele destinații ale exporturilor românești.
Țările vecine câștigă teren
Datele INS arată și creșterea importanței piețelor apropiate. Bulgaria a ajuns deja la 4,2% din exporturile României și 5,5% din importuri, iar Polonia se află între principalii parteneri pe ambele sensuri.
Exporturile către Serbia au crescut cu 23,6% față de aceeași perioadă din 2025, iar cele către Ucraina cu 19%. Apropierea geografică poate reprezenta un avantaj important pentru firme: transportul este mai scurt, costurile logistice pot fi mai mici, iar mărfurile ajung mai repede la clienți.
România continuă să cumpere mai mult decât vinde
Există însă o diferență importantă între exporturi și importuri. În primele șapte luni din 2026, România a exportat bunuri de 58,27 miliarde de euro și a importat de 77,57 miliarde.
Deficitul comercial a ajuns astfel la aproximativ 19,28 miliarde de euro, chiar dacă este cu 1,1% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.
Pe scurt, România rămâne puternic integrată în economia europeană și beneficiază de accesul la cea mai importantă piață a sa. În același timp, faptul că importurile sunt considerabil mai mari decât exporturile arată una dintre vulnerabilitățile economiei: țara cumpără încă din exterior mult mai multe bunuri decât reușește să vândă peste graniță.