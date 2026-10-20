Țara de care depinde cel mai mult comerțul României. Aproape 20% din exporturi merg într-o singură piață

Situația este asemănătoare la importuri. România a cumpărat din străinătate bunuri de 77,57 miliarde de euro, iar 56,7 miliarde au provenit din UE. Ponderea ajunge astfel la 73,1%.

Pe înțelesul tuturor, din fiecare 100 de euro obținuți de România din exporturi, aproape 72 de euro provin din mărfuri trimise în alte state ale UE. Iar din fiecare 100 de euro cheltuiți pe produse importate, aproximativ 73 de euro merg către bunuri provenite din Uniune.

Față de primele șapte luni din 2025, exporturile către UE au crescut cu 3%, iar importurile cu 3,6%.

De ce este un avantaj pentru România

Apartenența la piața unică europeană simplifică semnificativ comerțul. Mărfurile pot circula între statele membre fără taxele vamale care s-ar aplica în mod normal comerțului cu multe țări din afara UE, iar firmele lucrează într-un cadru bazat pe reguli și standarde comune.

Pentru companiile românești, acest lucru înseamnă acces mai ușor la sute de milioane de consumatori și la marile lanțuri europene de producție. Este important mai ales pentru industria auto și cea a componentelor, unde o piesă fabricată în România poate ajunge într-o uzină din Germania și poate deveni parte dintr-un automobil vândut ulterior în altă țară.

Există însă și un risc: dacă economiile marilor parteneri europeni încetinesc, comenzile primite de fabricile din România pot fi afectate.

Germania rămâne de departe pe primul loc

Germania este principala destinație pentru produsele românești. În primele șapte luni ale anului, exporturile către această țară au ajuns la 11,5 miliarde de euro, reprezentând 19,7% din toate exporturile României.