Orașele care se golesc de tineri. România riscă să aibă tot mai multe zone fără suficienți oameni care să muncească

Problema nu este distribuită însă uniform. Caraș-Severin, Teleorman și Hunedoara s-au aflat printre județele cu cele mai puternice scăderi ale populației între recensămintele din 2011 și 2021. Brăila, Olt și Mehedinți au înregistrat, de asemenea, pierderi importante.

Sunt exact zonele în care apare riscul unui cerc vicios: tinerii pleacă pentru facultate sau pentru salarii mai mari, se stabilesc în București, Cluj, Timișoara ori în străinătate și nu se mai întorc. Cum rămân mai puțini adulți tineri, se nasc și mai puțini copii.

Brăila a pierdut peste 25.000 de locuitori în zece ani

Un exemplu concret este Brăila. Municipiul avea 180.302 locuitori la recensământul din 2011, dar numai 154.686 în 2021. Într-un singur deceniu, diferența a fost de peste 25.600 de persoane, echivalentul unei scăderi de aproximativ 14%. Galațiul a pierdut peste 31.000 de locuitori, iar Ploieștiul aproape 29.500.

Situația este interesantă și la Timișoara, care apare cu o scădere puternică a populației municipiului între cele două recensăminte. Aici însă trebuie luat în calcul un fenomen diferit: o parte din populație s-a mutat în localitățile suburbane. Giroc a crescut de la 8.388 la 22.270 de locuitori, Dumbrăvița de la 7.522 la peste 20.000, iar Moșnița Nouă de la 6.203 la peste 16.400.

Cu alte cuvinte, scăderea unui municipiu nu înseamnă automat că regiunea respectivă „moare”. Contează unde s-au dus oamenii.

Ce se întâmplă când pleacă 10.000 de tineri

Să luăm un exemplu simplificat. Un oraș are 50.000 de locuitori, dintre care 30.000 sunt persoane aflate la vârsta de muncă. Dacă în următorii ani pleacă 5.000-10.000 de oameni, majoritatea tineri, efectul nu se limitează la populația totală.

Firmele găsesc mai greu angajați. Scade numărul clienților magazinelor și restaurantelor. Se nasc mai puțini copii, astfel încât grădinițele și școlile pierd elevi. În același timp, crește ponderea pensionarilor, ceea ce înseamnă o nevoie mai mare de servicii medicale și sociale.