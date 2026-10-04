SUV-ul electric Jeep cu 670 CP a dezamăgit în testul real: doar 257 km autonomie pe autostradă

Diferența este de aproximativ 100 de kilometri sau aproape 28% față de valoarea oficială. Pentru un șofer român care analizează o mașină electrică inclusiv prin prisma drumurilor lungi pe autostradă, valoarea obținută în test este probabil mai relevantă decât cifra maximă de prezentare.

Aerodinamica și anvelopele de off-road își cer prețul

Recon Moab utilizează o baterie de 94 kWh și a înregistrat în test o eficiență de aproximativ 2,7 kilometri pentru fiecare kWh consumat. Este o valoare modestă pentru un automobil electric modern și îl plasează printre cele mai puțin eficiente modele testate de publicația americană.

Explicația ține în mare parte de scopul pentru care Jeep a proiectat mașina. Recon are o gardă la sol de aproximativ 23 de centimetri, anvelope de circa 84 de centimetri și o caroserie înaltă, cu o suprafață frontală generoasă. Toate acestea sunt avantaje atunci când asfaltul se termină, dar dezavantaje la viteze de autostradă, unde rezistența aerodinamică devine unul dintre principalii consumatori de energie.

Diferența este evidentă dacă Recon este comparat cu Jeep Wagoneer S. Cele două automobile folosesc aceeași platformă STLA Large și aceeași baterie de 94 kWh, dar Wagoneer S este mult mai orientat către șosea. În același tip de test, acesta a ajuns la aproximativ 451 de kilometri.

Practic, aproape 194 de kilometri separă cele două modele echipate cu baterii similare. Wagoneer S a obținut în jur de 4,8 km/kWh, aproape dublul eficienței Recon. Forma caroseriei, garda la sol și pneurile pot avea astfel un impact enorm asupra autonomiei unui vehicul electric.

Ce înseamnă 257 km pentru un SUV electric de aproape trei tone

Recon cântărește aproximativ 2,8 tone și livrează 670 CP prin două motoare electrice. Performanța și aptitudinile în teren au fost prioritare. Jeep îl promovează drept primul SUV complet electric Trail Rated al mărcii, iar configurația Moab primește inclusiv un raport final special pentru control mai precis al cuplului pe teren dificil.

Problema apare dacă aceeași mașină trebuie folosită frecvent pentru drumuri lungi. Cei 257 de kilometri din test reprezintă distanța parcursă de la o baterie complet încărcată până la epuizarea acesteia. În utilizarea normală, șoferul nu va programa de regulă fiecare oprire astfel încât să ajungă la stație cu bateria la zero.