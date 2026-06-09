SUV-ul chinezesc care sfidează mitul „oțelului rezistent”: BYD folosește aluminiu mai ușor cu 56 kg

Este genul de anunț care nu vizează doar o fișă tehnică, ci și percepția publicului. În Europa, inclusiv în România, mulți cumpărători încă asociază greutatea cu siguranța. O mașină „grea” pare automat mai robustă, iar o structură mai ușoară poate trezi suspiciuni. BYD încearcă să demonstreze că tehnologia materialelor a ajuns într-un punct în care rezistența nu mai trebuie măsurată doar în kilograme.

Aluminiul devine armă de eficiență pentru mașinile electrice

Pentru un SUV electric mare, reducerea greutății nu este un moft. Bateriile sunt grele, sistemele de tracțiune integrală adaugă masă, iar echipamentele de confort transformă rapid orice model premium într-un vehicul de peste două tone. În acest context, 56 kg economisite doar la nivelul cadrului pot face diferența între un SUV doar impresionant pe hârtie și unul mai eficient în utilizarea de zi cu zi.

BYD a ales pentru Yangwang U8L aliaje de aluminiu din seriile 6 și 7, materiale folosite frecvent în aplicații unde contează raportul dintre greutate și rezistență. Potrivit informațiilor prezentate, inginerii companiei au analizat mai multe soluții, inclusiv oțeluri formate la cald și aliaje de titan, înainte de a se opri asupra acestei combinații de aluminiu de nivel avansat.

Noutatea nu este doar folosirea aluminiului, ci felul în care este produs cadrul. BYD a lucrat cu furnizorul aerospațial Hangte pentru un proces de turnare la presiune joasă, diferit de tehnologia Giga Press devenită celebră prin Tesla. În loc ca metalul să fie împins violent în matriță, procesul folosit aici îl împinge treptat de jos în sus, cu mai puțină turbulență și cu mai puține goluri interne.

Teoretic, rezultatul este o structură mai densă, mai uniformă și mai rezistentă la oboseală. Pentru o mașină electrică, asta contează nu doar la impact sau la teste de laborator, ci și în timp. Un cadru mai rigid poate îmbunătăți comportamentul rutier, poate reduce deformările structurale și poate contribui la o senzație mai solidă în mers. În cazul unui SUV mare, rigiditatea este cu atât mai importantă cu cât masa și dimensiunile sunt considerabile.

BYD susține că rigiditatea torsională a cadrului este cu peste 50% mai bună decât cea a unor structuri comparabile pentru SUV-uri similare. Dacă cifra se confirmă în teste independente, vorbim despre un argument tehnic serios, nu doar despre marketing. Într-o piață în care constructorii europeni și americani se luptă să reducă greutatea fără să sacrifice siguranța, un asemenea progres venit din China este imposibil de ignorat.

Mai puține piese, mai puține suduri și un test de 12 tone

Una dintre cele mai importante schimbări aduse de acest proces este reducerea numărului de componente. În cazul cadrului Yangwang U8L, numărul pieselor a scăzut de la 251 la 119. Mai mult, 67 de componente ale secțiunii spate au fost integrate într-o singură piesă turnată. Pentru producție, acest lucru poate însemna mai puțină complexitate, mai puține puncte de asamblare și un control mai bun al calității.