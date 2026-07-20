Supercarul chinezesc de 1.582 CP umilește Porsche la accelerație și costă cu peste 60.000 de euro mai puțin

Diferența nu este doar financiară. Denza Z Racing accelerează până la 100 km/h în 1,96 secunde, în timp ce Porsche 911 Turbo S are nevoie de aproximativ 2,5 secunde. Performanța chineză depinde însă de anvelope speciale, nivelul bateriei, temperatură și pregătirea corespunzătoare a suprafeței.

Trei motoare și o viteză maximă de 349 km/h

Toate versiunile folosesc trei motoare electrice, unul pe puntea din față și două în spate. Puterea combinată ajunge la 1.582 CP, mai mult decât dublul celor 701 CP disponibili pe Porsche 911 Turbo S și peste valoarea oferită de Mercedes-AMG GT în cea mai puternică configurație.

Coupe-ul accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,25 secunde, iar Spider în aproximativ 2,3 secunde. Versiunea Racing, echipată cu anvelope semi-slick, coboară sub pragul de două secunde și poate atinge 349 km/h.

Denza Z este primul model construit pe platforma electrică e3 a BYD. Aceasta include un sistem de direcție complet steer-by-wire, fără o legătură mecanică tradițională permanentă între volan și roți. Electronica interpretează mișcarea volanului și comandă unghiul roților, permițând reglaje diferite în funcție de viteză și modul de rulare.

Suspensia magnetoreologică Disus-M poate modifica rapid rigiditatea amortizoarelor. BYD promovează inclusiv capacitatea mașinii de a reacționa la denivelări, de a ridica individual anumite roți și de a executa demonstrații spectaculoase asemănătoare unui dans. Utilitatea reală va fi însă evaluată pe circuit și pe drumuri obișnuite.

Mașina măsoară 4.780 mm lungime, 1.990 mm lățime și numai 1.350 mm înălțime. Este puțin mai mare decât Porsche 911 și apropiată ca amprentă de Mercedes-AMG GT Coupe.

Încărcarea de cinci minute vine cu o autonomie moderată

Bateria Blade 2.0 are o capacitate de 76 kWh. Coupe-ul oferă până la 410 km WLTP, Spider ajunge la 400 km, iar Racing la aproximativ 380 km. Valorile nu sunt extraordinare pentru un automobil electric modern, dar trebuie privite în contextul puterii și al anvelopelor de performanță.