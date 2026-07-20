Supercarul chinezesc de 1.582 CP umilește Porsche la accelerație și costă cu peste 60.000 de euro mai puțin
BYD ridică miza în segmentul automobilelor de performanță cu Denza Z, un supercar electric care dezvoltă 1.582 CP și poate ajunge de la 0 la 100 km/h în mai puțin de două secunde. Modelul a fost prezentat publicului european la Festivalul Vitezei de la Goodwood și va fi oferit în versiunile Coupe, Spider și Racing.
Varianta Coupe pornește în Regatul Unit de la aproximativ 168.300 de euro, Spider ajunge la circa 188.300 de euro, iar Racing costă aproximativ 203.650 de euro. Sumele sunt impresionante, însă rămân sub prețul unui Porsche 911 Turbo S, care depășește echivalentul a 234.500 de euro pe aceeași piață.
Diferența nu este doar financiară. Denza Z Racing accelerează până la 100 km/h în 1,96 secunde, în timp ce Porsche 911 Turbo S are nevoie de aproximativ 2,5 secunde. Performanța chineză depinde însă de anvelope speciale, nivelul bateriei, temperatură și pregătirea corespunzătoare a suprafeței.
Trei motoare și o viteză maximă de 349 km/h
Toate versiunile folosesc trei motoare electrice, unul pe puntea din față și două în spate. Puterea combinată ajunge la 1.582 CP, mai mult decât dublul celor 701 CP disponibili pe Porsche 911 Turbo S și peste valoarea oferită de Mercedes-AMG GT în cea mai puternică configurație.
Coupe-ul accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,25 secunde, iar Spider în aproximativ 2,3 secunde. Versiunea Racing, echipată cu anvelope semi-slick, coboară sub pragul de două secunde și poate atinge 349 km/h.
Denza Z este primul model construit pe platforma electrică e3 a BYD. Aceasta include un sistem de direcție complet steer-by-wire, fără o legătură mecanică tradițională permanentă între volan și roți. Electronica interpretează mișcarea volanului și comandă unghiul roților, permițând reglaje diferite în funcție de viteză și modul de rulare.
Suspensia magnetoreologică Disus-M poate modifica rapid rigiditatea amortizoarelor. BYD promovează inclusiv capacitatea mașinii de a reacționa la denivelări, de a ridica individual anumite roți și de a executa demonstrații spectaculoase asemănătoare unui dans. Utilitatea reală va fi însă evaluată pe circuit și pe drumuri obișnuite.
Mașina măsoară 4.780 mm lungime, 1.990 mm lățime și numai 1.350 mm înălțime. Este puțin mai mare decât Porsche 911 și apropiată ca amprentă de Mercedes-AMG GT Coupe.
Încărcarea de cinci minute vine cu o autonomie moderată
Bateria Blade 2.0 are o capacitate de 76 kWh. Coupe-ul oferă până la 410 km WLTP, Spider ajunge la 400 km, iar Racing la aproximativ 380 km. Valorile nu sunt extraordinare pentru un automobil electric modern, dar trebuie privite în contextul puterii și al anvelopelor de performanță.
Arhitectura de 800 de volți și sistemul Flash Charging permit, în condiții ideale, trecerea de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute. O asemenea sesiune necesită o stație cu putere extrem de mare și o baterie aflată în fereastra termică potrivită.
În România, infrastructura capabilă să susțină asemenea performanțe este încă limitată. Mașina ar putea fi încărcată la orice stație compatibilă, dar timpul spectaculos de cinci minute nu va fi disponibil la punctele obișnuite de 150 sau 300 kW.
Diferența dintre prețurile chinezești și cele britanice este uriașă. În China, Coupe-ul pornește de la aproximativ 87.900 de euro, Spider de la aproape 100.900 de euro, iar Racing de la circa 152.600 de euro. Taxele, transportul, omologarea, garanția și poziționarea premium aproape dublează prețul anumitor versiuni în Europa.
Interiorul include un instrumentar de 8,8 inchi, un ecran central de 12,8 inchi și integrare Google. Coupe și Racing primesc un sistem audio cu 12 difuzoare, iar Spider folosește zece.
Denza Z nu încearcă doar să fie un BYD foarte rapid. Este un instrument prin care grupul chinez vrea să arate că poate concura cu Porsche, Mercedes-Benz și producătorii exotici inclusiv la tehnologie, imagine și prețuri de șase cifre. Nu există încă un tarif pentru România, dar sosirea mărcii Denza în Europa arată că ofensiva chineză nu se mai limitează la automobile accesibile.