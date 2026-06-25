Cerul face spectacol la final de iunie: Marte trece pe lângă Cele Șapte Surori, într-o întâlnire rară până în 2034
Finalul lunii iunie aduce unul dintre acele momente astronomice care par făcute pentru fotografii spectaculoase și dimineți în care merită să te ridici din pat mai devreme. Marte va trece foarte aproape, pe cer, de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și drept Cele Șapte Surori, într-o configurație care nu va mai putea fi observată în condiții la fel de bune până în 2034.
Fenomenul, conform presei străine, are loc înainte de răsărit, când planeta roșiatică și grupul compact de stele albăstrui pot fi văzute împreună spre est-nord-est. Nu este vorba despre o apropiere reală în spațiu, desigur, ci despre o aliniere aparentă văzută de pe Pământ. Totuși, contrastul dintre Marte și Pleiade promite una dintre cele mai frumoase imagini de pe cerul dimineților de vară.
Marte și Cele Șapte Surori se întâlnesc înainte de răsărit
Momentul de maxim al apropierii este așteptat duminică, 28 iunie. Marte va apărea la aproximativ 4,3–4,4 grade sub roiul Pleiadelor, suficient de aproape încât ambele obiecte să încapă în același câmp vizual al unui binoclu. Pentru comparație, palma ținută la distanța brațului acoperă aproximativ 10 grade pe cer, așa că planeta și roiul vor părea clar asociate.
Pleiadele, cunoscute în astronomie drept Messier 45 sau M45, sunt un roi deschis de stele din constelația Taurul. Deși poartă numele de Cele Șapte Surori, cu ochiul liber se pot distinge în general șase sau șapte stele, în funcție de calitatea cerului și de acuitatea vizuală. În realitate, roiul conține sute de stele, iar lumina lor albastru-albicioasă contrastează excelent cu nuanța portocaliu-roșiatică a lui Marte.
Pentru a prinde momentul din România, merită să urmărești cerul cu aproximativ o oră înainte de răsărit. În București, soarele răsare în jurul orei 05:30 la final de iunie, ceea ce înseamnă că intervalul cel mai bun este aproximativ între 04:15 și 05:15. Ai nevoie de un orizont cât mai liber spre est-nord-est, fără blocuri, copaci înalți sau lumini puternice care să acopere cerul.
Marte nu va fi foarte strălucitor în comparație cu Venus sau Jupiter, așa că binoclul poate face diferența. Nu este obligatoriu un telescop, iar un binoclu obișnuit de 7×50 sau 10×50 ar trebui să fie suficient pentru a observa planeta și grupul de stele în aceeași imagine. Important este să nu îndrepți niciodată instrumentul optic spre Soare, mai ales când răsăritul se apropie.
De ce nu este bine să spui că fenomenul dispare complet până în 2034
Marte trece pe lângă Pleiade relativ des, pentru că planeta își urmează traseul aparent pe fundalul constelațiilor zodiacale. Totuși, următoarele întâlniri dintre Marte și roi vor fi mult mai greu de observat, fie pentru că se vor produce în lumina puternică a zorilor, fie pentru că cele două obiecte se vor afla prea aproape de Soare pe cer.
Tocmai de aceea, evenimentul din 28 iunie este descris drept ultima apropiere bine plasată pentru observații până în 2034. Nu înseamnă că Marte și Pleiadele nu vor mai fi niciodată în aceeași zonă a cerului până atunci, ci că nu va exista o configurație la fel de avantajoasă pentru privitul de pe Pământ. În 2034, planeta și roiul ar urma să fie vizibile împreună seara, într-un cadru mai prietenos pentru observatori.
Este un exemplu bun despre felul în care astronomia depinde nu doar de poziția obiectelor în spațiu, ci și de ora la care acestea apar, de lumina solară și de locul de unde le privești. O apropiere aparentă poate fi spectaculoasă într-un an și aproape imposibil de urmărit doi ani mai târziu, chiar dacă distanța unghiulară de pe cer este comparabilă.
Pentru fotografie, cel mai bun rezultat poate apărea cu un aparat montat pe trepied și un obiectiv cu distanță focală mai mare. Totuși, chiar și fără echipament special, scena poate fi admirată cu ochiul liber dintr-un loc întunecat. Marte va apărea ca un punct cald, ușor roșiatic, în apropierea mănunchiului compact de stele care formează Pleiadele.
Luna Căpșunilor și asteroidul care trece pe lângă Pământ
Marte nu este singurul motiv pentru care merită să privești cerul la final de iunie. În noaptea de 29 spre 30 iunie are loc Luna Plină, cunoscută popular drept Luna Căpșunilor. Numele nu înseamnă că satelitul natural al Pământului va deveni roz sau roșu, ci provine din tradițiile nord-americane asociate perioadei de recoltare a căpșunilor.
Din România, Luna Plină atinge momentul exact în dimineața zilei de 30 iunie, la ora 02:56. Spectacolul va fi vizibil însă și în seara de 29 iunie, când Luna va răsări în est aproape complet luminată. La apropierea de orizont, aceasta poate părea mai mare și poate căpăta tonuri galbene, portocalii sau chiar roșiatice, din cauza modului în care atmosfera filtrează lumina.
Un alt eveniment interesant are loc pe 27 iunie, când asteroidul 1997 NC1 trece în siguranță pe lângă Pământ. Corpul ceresc, estimat la câteva sute de metri până la peste un kilometru în diametru, va ajunge la o distanță de aproximativ 2,6 milioane de kilometri de planeta noastră. Este departe din punct de vedere practic, de peste șase ori distanța medie dintre Pământ și Lună, și nu prezintă niciun risc de impact.
Asteroidul nu va putea fi urmărit cu ochiul liber, dar poate deveni țintă pentru telescoape și pentru transmisiuni online dedicate. Pentru cei mai mulți privitori, adevăratul moment al finalului de iunie rămâne însă întâlnirea dintre Marte și Cele Șapte Surori: o planetă roșiatică trecând pe lângă un roi de stele albăstrui, într-o scenă care merită văzută înainte ca cerul să se lumineze.