Cerul face spectacol la final de iunie: Marte trece pe lângă Cele Șapte Surori, într-o întâlnire rară până în 2034

Marte și Cele Șapte Surori se întâlnesc înainte de răsărit

Momentul de maxim al apropierii este așteptat duminică, 28 iunie. Marte va apărea la aproximativ 4,3–4,4 grade sub roiul Pleiadelor, suficient de aproape încât ambele obiecte să încapă în același câmp vizual al unui binoclu. Pentru comparație, palma ținută la distanța brațului acoperă aproximativ 10 grade pe cer, așa că planeta și roiul vor părea clar asociate.

Pleiadele, cunoscute în astronomie drept Messier 45 sau M45, sunt un roi deschis de stele din constelația Taurul. Deși poartă numele de Cele Șapte Surori, cu ochiul liber se pot distinge în general șase sau șapte stele, în funcție de calitatea cerului și de acuitatea vizuală. În realitate, roiul conține sute de stele, iar lumina lor albastru-albicioasă contrastează excelent cu nuanța portocaliu-roșiatică a lui Marte.

Pentru a prinde momentul din România, merită să urmărești cerul cu aproximativ o oră înainte de răsărit. În București, soarele răsare în jurul orei 05:30 la final de iunie, ceea ce înseamnă că intervalul cel mai bun este aproximativ între 04:15 și 05:15. Ai nevoie de un orizont cât mai liber spre est-nord-est, fără blocuri, copaci înalți sau lumini puternice care să acopere cerul.

Marte nu va fi foarte strălucitor în comparație cu Venus sau Jupiter, așa că binoclul poate face diferența. Nu este obligatoriu un telescop, iar un binoclu obișnuit de 7×50 sau 10×50 ar trebui să fie suficient pentru a observa planeta și grupul de stele în aceeași imagine. Important este să nu îndrepți niciodată instrumentul optic spre Soare, mai ales când răsăritul se apropie.

De ce nu este bine să spui că fenomenul dispare complet până în 2034

Marte trece pe lângă Pleiade relativ des, pentru că planeta își urmează traseul aparent pe fundalul constelațiilor zodiacale. Totuși, următoarele întâlniri dintre Marte și roi vor fi mult mai greu de observat, fie pentru că se vor produce în lumina puternică a zorilor, fie pentru că cele două obiecte se vor afla prea aproape de Soare pe cer.

Tocmai de aceea, evenimentul din 28 iunie este descris drept ultima apropiere bine plasată pentru observații până în 2034. Nu înseamnă că Marte și Pleiadele nu vor mai fi niciodată în aceeași zonă a cerului până atunci, ci că nu va exista o configurație la fel de avantajoasă pentru privitul de pe Pământ. În 2034, planeta și roiul ar urma să fie vizibile împreună seara, într-un cadru mai prietenos pentru observatori.

Este un exemplu bun despre felul în care astronomia depinde nu doar de poziția obiectelor în spațiu, ci și de ora la care acestea apar, de lumina solară și de locul de unde le privești. O apropiere aparentă poate fi spectaculoasă într-un an și aproape imposibil de urmărit doi ani mai târziu, chiar dacă distanța unghiulară de pe cer este comparabilă.