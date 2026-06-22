Suedia blochează visul Tesla FSD în Europa: „mașina nu trebuie să poată depăși viteza legală”

Suedia cere eliminarea acestei capabilități. Dacă Tesla nu o scoate, recomandarea este ca introducerea FSD Supervised să fie respinsă. Este o poziție dură, dar perfect logică într-o cultură rutieră în care limitele de viteză sunt tratate ca lege, nu ca sugestie. Pentru șoferii români, obișnuiți adesea cu „merge și 10 km/h peste”, diferența de mentalitate este esențială. În nordul Europei, un sistem care poate accelera peste limită din setare nu este privit ca flexibil, ci ca risc.

Cum funcționează aprobarea europeană

Tesla a primit prima aprobare europeană pentru FSD Supervised în Olanda, prin autoritatea RDW. Aceasta cere acum recunoaștere la nivelul Uniunii Europene, ceea ce ar permite extinderea sistemului în blocul comunitar. Dar o aprobare națională nu este suficientă pentru toată Europa. Este nevoie de un vot favorabil care să reprezinte 55% dintre statele membre și 65% din populația UE.

Asta înseamnă că opoziția unor țări importante poate bloca sau întârzia procesul. Suedia nu este singura cu rezerve. Finlanda și Norvegia au ridicat la rândul lor probleme legate de viteză, siguranță și comportamentul sistemului pe drumuri cu gheață, condiții foarte comune în nord. Chiar dacă Norvegia nu este membră UE, poziția sa contează în discuția mai largă despre siguranță rutieră europeană.

Pe de altă parte, alte țări au mers înainte. Lituania, Estonia, Belgia și Danemarca au aprobat național sistemul FSD Supervised după Olanda. Rezultatul este o hartă fragmentată, exact ce UE încearcă să evite printr-o decizie comună. Dacă Tesla vrea un rollout european real, trebuie să convingă nu doar autorități favorabile, ci și guverne prudente.

Problema pentru Tesla este că Europa nu reacționează mereu bine la marketingul agresiv. Autoritățile cer date, teste, respectarea regulilor și dovezi independente. În plus, termenul Full Self-Driving rămâne sensibil, pentru că sistemul este încă supravegheat. Dacă pe lângă această ambiguitate apare și o funcție care permite depășirea limitelor de viteză, opoziția devine previzibilă.

De ce contează pentru șoferii din România

Dacă FSD Supervised va ajunge vreodată în România, întrebarea nu va fi doar dacă funcționează pe autostradă sau pe bulevarde bine marcate. Va fi dacă poate gestiona marcaje lipsă, șantiere, intersecții aglomerate, drumuri județene, sensuri giratorii haotice, pietoni imprevizibili și șoferi care schimbă banda fără semnal. În acest context, respectarea vitezei legale devine baza minimă, nu un detaliu opțional.

România are deja suficiente probleme cu viteza excesivă și disciplina rutieră. Un sistem semi-automat care permite setarea unei marje peste limită ar transmite un mesaj periculos, mai ales dacă utilizatorii ajung să creadă că mașina „știe ea” ce face. Oricât de avansat ar fi FSD, responsabilitatea rămâne la șofer atât timp cât sistemul este supravegheat.