Suedia blochează visul Tesla FSD în Europa: „mașina nu trebuie să poată depăși viteza legală”
Tesla are o nouă problemă serioasă în Europa. Autoritatea de transport din Suedia a transmis Uniunii Europene că sistemul Full Self-Driving Supervised nu ar trebui aprobat la nivelul blocului comunitar dacă Tesla nu elimină posibilitatea ca mașina să depășească intenționat limitele legale de viteză. Recomandarea vine înaintea unei discuții importante în Comitetul Tehnic pentru Vehicule Motorizate al UE, programată pentru 30 iunie.
Obiecția suedeză vizează funcția Speed Offset, care permite șoferului să seteze o marjă peste limita de viteză afișată. Cu alte cuvinte, sistemul poate fi configurat să circule peste limita legală, dacă utilizatorul alege acest lucru. Pentru autoritățile suedeze, ideea este inacceptabilă: un sistem automatizat nu ar trebui să fie proiectat astfel încât să încalce sistematic legea.
Suedia cere eliminarea acestei capabilități. Dacă Tesla nu o scoate, recomandarea este ca introducerea FSD Supervised să fie respinsă. Este o poziție dură, dar perfect logică într-o cultură rutieră în care limitele de viteză sunt tratate ca lege, nu ca sugestie. Pentru șoferii români, obișnuiți adesea cu „merge și 10 km/h peste”, diferența de mentalitate este esențială. În nordul Europei, un sistem care poate accelera peste limită din setare nu este privit ca flexibil, ci ca risc.
Cum funcționează aprobarea europeană
Tesla a primit prima aprobare europeană pentru FSD Supervised în Olanda, prin autoritatea RDW. Aceasta cere acum recunoaștere la nivelul Uniunii Europene, ceea ce ar permite extinderea sistemului în blocul comunitar. Dar o aprobare națională nu este suficientă pentru toată Europa. Este nevoie de un vot favorabil care să reprezinte 55% dintre statele membre și 65% din populația UE.
Asta înseamnă că opoziția unor țări importante poate bloca sau întârzia procesul. Suedia nu este singura cu rezerve. Finlanda și Norvegia au ridicat la rândul lor probleme legate de viteză, siguranță și comportamentul sistemului pe drumuri cu gheață, condiții foarte comune în nord. Chiar dacă Norvegia nu este membră UE, poziția sa contează în discuția mai largă despre siguranță rutieră europeană.
Pe de altă parte, alte țări au mers înainte. Lituania, Estonia, Belgia și Danemarca au aprobat național sistemul FSD Supervised după Olanda. Rezultatul este o hartă fragmentată, exact ce UE încearcă să evite printr-o decizie comună. Dacă Tesla vrea un rollout european real, trebuie să convingă nu doar autorități favorabile, ci și guverne prudente.
Problema pentru Tesla este că Europa nu reacționează mereu bine la marketingul agresiv. Autoritățile cer date, teste, respectarea regulilor și dovezi independente. În plus, termenul Full Self-Driving rămâne sensibil, pentru că sistemul este încă supravegheat. Dacă pe lângă această ambiguitate apare și o funcție care permite depășirea limitelor de viteză, opoziția devine previzibilă.
De ce contează pentru șoferii din România
Dacă FSD Supervised va ajunge vreodată în România, întrebarea nu va fi doar dacă funcționează pe autostradă sau pe bulevarde bine marcate. Va fi dacă poate gestiona marcaje lipsă, șantiere, intersecții aglomerate, drumuri județene, sensuri giratorii haotice, pietoni imprevizibili și șoferi care schimbă banda fără semnal. În acest context, respectarea vitezei legale devine baza minimă, nu un detaliu opțional.
România are deja suficiente probleme cu viteza excesivă și disciplina rutieră. Un sistem semi-automat care permite setarea unei marje peste limită ar transmite un mesaj periculos, mai ales dacă utilizatorii ajung să creadă că mașina „știe ea” ce face. Oricât de avansat ar fi FSD, responsabilitatea rămâne la șofer atât timp cât sistemul este supravegheat.
Tesla are și o miză comercială mare. Vânzările europene au fost sub presiune, BYD și alți producători chinezi au câștigat teren, iar FSD este prezentat de Elon Musk ca un avantaj strategic. O aprobare europeană ar putea ajuta imaginea Tesla, dar un refuz sau o amânare ar sublinia diferența dintre promisiunile americane și standardele europene.
Cel mai simplu pentru Tesla ar fi să elimine funcția de depășire intenționată a limitei, cel puțin pentru Europa. Tehnic, pare o schimbare relativ ușor de făcut. Strategic, însă, ar însemna acceptarea faptului că produsul trebuie adaptat la regulile locale, nu invers.
Suedia pune degetul pe o problemă fundamentală: automatizarea nu trebuie să normalizeze încălcarea legii. Dacă o mașină condusă de om depășește viteza, responsabilitatea este clară. Dacă un sistem automatizat o face prin design, responsabilitatea devine mai complicată. Iar Europa pare tot mai puțin dispusă să accepte această ambiguitate.