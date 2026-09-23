Vibrații care apar numai după încălzirea anvelopelor: deformare, presiune sau structură deteriorată

Cum modifică temperatura comportamentul anvelopei

Presiunea crește în timpul rulării, iar valoarea este influențată de sarcină, viteză și temperatura exterioară. Dacă anvelopa a fost umflată excesiv la rece, încălzirea poate accentua reacția la denivelări și poate face o deformare mai perceptibilă. Dacă presiunea a fost prea mică, flancurile lucrează mai mult, se încălzesc excesiv și pot apărea deteriorări interne.

O anvelopă cu neuniformitate radială poate părea acceptabilă la rece și poate genera o variație mai mare a forței când materialul se încălzește. O centură desprinsă sau deplasată poate schimba forma benzii de rulare. Uneori se observă o umflătură, o zonă ondulată sau o abatere laterală la rotirea roții, dar deteriorarea poate rămâne ascunsă în interior.

Depozitarea îndelungată poate produce o aplatizare temporară, care de obicei se reduce după încălzire. Acesta este scenariul invers: vibrația este mai puternică la început și dispare pe parcurs. Dacă fenomenul se amplifică la cald, trebuie investigate presiunea, structura și variația de forță, nu presupus automat că este vorba despre o simplă zonă plată.

Ce teste diferențiază anvelopa de jantă și transmisie

Verifică presiunea la rece, conform etichetei mașinii, apoi compară valorile între roți după același traseu fără să eliberezi aer din anvelopele calde. O diferență de temperatură sau presiune poate indica frână care rămâne ușor blocată, sarcină inegală ori pierdere de aer. Nu regla la valoarea de rece imediat după rulare, deoarece presiunea va deveni prea mică după răcire.

Un stand cu măsurarea variației forței la rulare poate detecta neuniformități pe care echilibrarea obișnuită nu le arată. Se verifică și bătaia radială sau laterală a jantei, poziționarea talonului și reziduurile dintre butuc și roată. Mutarea controlată a roților între punți poate arăta dacă vibrația își schimbă locul, însă anvelopa suspectă nu trebuie folosită dacă prezintă umflături, crăpături sau fire expuse.

Dacă vibrația depinde de accelerație, nu doar de viteză și temperatură, verifică planetarele și suporturile transmisiei. Dacă apare la frânare, discurile și articulațiile suspensiei devin suspecți suplimentari. O anvelopă cu structură separată poate ceda, așa că evită deplasările rapide până când roata este inspectată. Echilibrarea repetată nu repară o carcasă deteriorată.