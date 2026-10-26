Subaru vrea să scape de dependența de Toyota. Pregătește o mașină electrică de 509 CP, cu accelerație sub 4 secunde

Ce schimbă Subaru la baterii, motoare și platforma electrică

Actualele modele electrice Subaru au fost dezvoltate în colaborare cu Toyota, parteneriat care a permis reducerea costurilor și accelerarea lansării unor produse într-un segment competitiv.

Solterra, de exemplu, este înrudit tehnic cu Toyota bZ4X, iar alte modele Subaru folosesc arhitecturi comune cu vehicule electrice Toyota.

Pentru generația următoare, Subaru vrea să controleze direct mai multe componente esențiale: platforma, integrarea motoarelor, sistemele electronice și software-ul.

Prototipul prezentat jurnaliștilor japonezi a utilizat o caroserie camuflată de Outback, dar constructorul a precizat că aceasta nu reprezintă neapărat designul viitorului model de serie.

Vehiculul dispune de două motoare electrice și tracțiune integrală. Puterea totală este de 380 kW, iar performanțele declarate îl plasează într-o categorie apropiată de automobilele electrice sportive.

Subaru susține că noile motoare sunt mai compacte, mai ușoare și mai eficiente decât soluțiile actuale. Inginerii vorbesc despre o îmbunătățire de aproximativ 30% a eficienței motoarelor față de un reper mediu al industriei utilizat intern.

Bateria este dezvoltată împreună cu Panasonic Energy și utilizează aproximativ 4.000 de celule cilindrice.