Subaru vrea să scape de dependența de Toyota. Pregătește o mașină electrică de 509 CP, cu accelerație sub 4 secunde
Subaru a devenit cunoscută pentru automobile cu tracțiune integrală și motoare boxer, dar tranziția către propulsia electrică a obligat constructorul japonez să adopte o strategie diferită. În ultimii ani, compania s-a bazat puternic pe colaborarea cu Toyota, folosind platforme și componente comune pentru modelele electrice. Acum, Subaru pregătește o schimbare importantă, dezvoltând propria arhitectură pentru generațiile viitoare.
Constructorul a prezentat în Japonia un prototip electric cu tracțiune integrală și o putere combinată de 380 kW, echivalentul a aproximativ 516 CP metrici sau 509 CP în unități americane. Vehiculul poate accelera de la 0 la 100 km/h în mai puțin de patru secunde, potrivit companiei. Tehnologia face parte dintr-un program care ar urma să înceapă să ajungă pe automobile comerciale în jurul anului 2029.
Ce schimbă Subaru la baterii, motoare și platforma electrică
Actualele modele electrice Subaru au fost dezvoltate în colaborare cu Toyota, parteneriat care a permis reducerea costurilor și accelerarea lansării unor produse într-un segment competitiv.
Solterra, de exemplu, este înrudit tehnic cu Toyota bZ4X, iar alte modele Subaru folosesc arhitecturi comune cu vehicule electrice Toyota.
Pentru generația următoare, Subaru vrea să controleze direct mai multe componente esențiale: platforma, integrarea motoarelor, sistemele electronice și software-ul.
Prototipul prezentat jurnaliștilor japonezi a utilizat o caroserie camuflată de Outback, dar constructorul a precizat că aceasta nu reprezintă neapărat designul viitorului model de serie.
Vehiculul dispune de două motoare electrice și tracțiune integrală. Puterea totală este de 380 kW, iar performanțele declarate îl plasează într-o categorie apropiată de automobilele electrice sportive.
Subaru susține că noile motoare sunt mai compacte, mai ușoare și mai eficiente decât soluțiile actuale. Inginerii vorbesc despre o îmbunătățire de aproximativ 30% a eficienței motoarelor față de un reper mediu al industriei utilizat intern.
Bateria este dezvoltată împreună cu Panasonic Energy și utilizează aproximativ 4.000 de celule cilindrice.
Constructorul susține că noul pachet este cu aproximativ 24% mai ușor decât soluția precedentă, urmărind totodată o densitate energetică superioară cu aproximativ 20% față de media industriei.
Aceste cifre sunt obiective și rezultate comunicate de producător, care vor trebui evaluate independent după apariția modelelor comerciale.
De ce Subaru vrea să își păstreze identitatea în era automobilelor electrice
Pentru Subaru, dezvoltarea unei platforme proprii nu este doar o problemă de costuri. Marca încearcă să păstreze caracteristicile care au diferențiat-o de concurență.
Tracțiunea integrală a fost mult timp un element central al identității sale, inclusiv pe piețe precum România, unde Forester și Outback sunt apreciate pentru comportamentul pe drumuri montane și în condiții de iarnă.
La automobilele electrice, controlul individual al motoarelor poate permite distribuirea foarte rapidă a cuplului între punți. Această caracteristică poate îmbunătăți tracțiunea și stabilitatea pe suprafețe cu aderență redusă.
Subaru intenționează să integreze și o nouă generație a sistemului EyeSight, responsabil pentru funcțiile de asistență la conducere.
Noua arhitectură electronică va permite actualizări software de la distanță și o integrare mai strânsă între sistemele de siguranță, senzori și controlul propulsiei.
Compania colaborează inclusiv cu AMD pentru dezvoltarea unor tehnologii de procesare care vor utiliza inteligența artificială în viitoarele funcții de asistență.
Un alt obiectiv este reducerea costurilor prin standardizarea componentelor electronice între diferite modele.
Totuși, dezvoltarea independentă presupune investiții considerabile pentru un producător care vinde anual mult mai puține automobile decât Toyota.
Parteneriatul cu Toyota nu este abandonat complet. Subaru continuă să utilizeze componente și tehnologii dezvoltate în comun, inclusiv soluții asociate furnizorilor partenerului japonez.
În România, viitoarea platformă ar putea deveni relevantă pentru cumpărătorii care își doresc un SUV electric cu tracțiune integrală performantă, fără să renunțe la caracterul practic al modelelor Subaru.
Primele tehnologii sunt așteptate în jurul anului 2029, dar nu există încă o dată fermă pentru lansarea unui model comercial bazat integral pe noua arhitectură.
Subaru încearcă astfel să demonstreze că trecerea la electric nu trebuie să transforme toate automobilele în produse tehnic asemănătoare. Diferențierea prin tracțiune, siguranță și comportament dinamic ar putea rămâne importantă și într-o industrie fără motoare boxer.