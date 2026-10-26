Subaru retrage Outback, Forester și Impreza cu motoare termice din Europa. Motivul ține de regulile UE

De ce renunță Subaru la motoarele boxer în Europa

Informația a fost confirmată de reprezentanții Subaru Germania pentru publicația Auto Motor und Sport și reflectă dificultățile întâmpinate de constructorii cu volume relativ mici în adaptarea la reglementările europene.

Pe lângă limitele privind emisiile de dioxid de carbon, producătorii trebuie să respecte cerințe tot mai complexe în domeniul siguranței și al sistemelor de asistență pentru conducere.

Pentru o companie care comercializează relativ puține automobile într-o anumită regiune, costurile adaptării fiecărui model pot deveni disproporționat de mari.

Primul model vizat este Subaru Outback cu motor boxer de 2,5 litri, care urmează să dispară din oferta europeană la sfârșitul anului 2026.

În 2027 vor fi retrase și versiunile cu motoare termice ale modelelor Impreza, Crosstrek și Forester. Acestea utilizează în Europa sisteme mild-hybrid bazate pe un motor boxer de 2,0 litri.

Sistemele mild-hybrid oferă asistență electrică limitată, dar nu elimină motorul cu ardere internă. Prin urmare, vehiculele continuă să genereze emisii la evacuare și intră sub incidența reglementărilor corespunzătoare.

Din 2028, gama europeană Subaru ar urma să includă trei modele integral electrice: Solterra, E-Outback și Uncharted.