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AUTO

Subaru retrage Outback, Forester și Impreza cu motoare termice din Europa. Motivul ține de regulile UE

Subaru retrage Outback, Forester și Impreza cu motoare termice din Europa. Motivul ține de regulile UE
Subaru Outback și Forester cu motoare boxer, modele care vor dispărea din oferta europeană până la sfârșitul lui 2027
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Pentru pasionații de automobile, numele Subaru este asociat aproape automat cu motoarele boxer și tracțiunea integrală. Aceste două caracteristici au definit identitatea mărcii japoneze vreme de decenii, de la automobilele de familie până la modelele sportive și cele destinate drumurilor dificile. În Europa, această combinație se apropie însă de sfârșitul unei epoci.

Subaru a confirmat că va elimina treptat automobilele cu motoare cu ardere internă din oferta europeană până cel târziu la sfârșitul anului 2027. Începând din 2028, constructorul intenționează să comercializeze aici numai automobile integral electrice. Decizia include și retragerea modelelor mild-hybrid, care utilizează în continuare motoare termice boxer.

De ce renunță Subaru la motoarele boxer în Europa

Informația a fost confirmată de reprezentanții Subaru Germania pentru publicația Auto Motor und Sport și reflectă dificultățile întâmpinate de constructorii cu volume relativ mici în adaptarea la reglementările europene.

Pe lângă limitele privind emisiile de dioxid de carbon, producătorii trebuie să respecte cerințe tot mai complexe în domeniul siguranței și al sistemelor de asistență pentru conducere.

Pentru o companie care comercializează relativ puține automobile într-o anumită regiune, costurile adaptării fiecărui model pot deveni disproporționat de mari.

Primul model vizat este Subaru Outback cu motor boxer de 2,5 litri, care urmează să dispară din oferta europeană la sfârșitul anului 2026.

În 2027 vor fi retrase și versiunile cu motoare termice ale modelelor Impreza, Crosstrek și Forester. Acestea utilizează în Europa sisteme mild-hybrid bazate pe un motor boxer de 2,0 litri.

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Sistemele mild-hybrid oferă asistență electrică limitată, dar nu elimină motorul cu ardere internă. Prin urmare, vehiculele continuă să genereze emisii la evacuare și intră sub incidența reglementărilor corespunzătoare.

Din 2028, gama europeană Subaru ar urma să includă trei modele integral electrice: Solterra, E-Outback și Uncharted.

Toate trei sunt dezvoltate în colaborare cu Toyota și au corespondențe tehnice în gama constructorului japonez partener. Solterra este înrudit cu Toyota bZ4X, E-Outback cu bZ4X Touring, iar Uncharted cu Toyota C-HR+.

Tranziția europeană nu înseamnă abandonarea globală a motorului boxer. Pe piața americană, Subaru continuă să comercializeze modele cu propulsie termică și hibridă, inclusiv configurații cu motor boxer de 2,5 litri.

Subaru Trailseeker - interior

Subaru Trailseeker – interior

Ce se întâmplă cu Subaru Forester și Outback în România

Subaru are o comunitate fidelă de proprietari și în România, unde Forester, Outback și modelele mai vechi cu tracțiune integrală sunt apreciate pentru comportamentul pe zăpadă, drumuri forestiere și trasee montane.

Pentru acești cumpărători, eliminarea motoarelor boxer reprezintă o schimbare importantă. Caracterul mecanic distinct al acestora, centrul de greutate coborât și asocierea tradițională cu sistemele Symmetrical AWD au devenit elemente importante ale reputației mărcii.

Automobilele deja înmatriculate nu sunt afectate automat de decizia comercială. Proprietarii vor putea continua să le utilizeze conform legislației aplicabile, iar retragerea modelelor noi nu presupune dispariția imediată a pieselor și serviciilor de întreținere.

Totuși, cei interesați de un Subaru nou cu motor termic vor avea mai puține opțiuni în viitorul apropiat. Disponibilitatea efectivă a ultimelor exemplare va depinde de stocuri și de strategia importatorilor.

Trecerea la electrice va modifica și modul în care Subaru își construiește identitatea. Motoarele electrice pot oferi un control foarte rapid al cuplului pe fiecare punte, avantaj relevant pe suprafețe cu aderență redusă.

În schimb, autonomia la temperaturi scăzute și accesul la încărcare în zonele montane devin criterii importante pentru șoferii care aleg marca tocmai pentru utilizarea în condiții dificile.

Subaru nu exclude revenirea unor modele full-hybrid pe piața europeană, însă nu există un plan oficial în acest sens.

Decizia arată că electrificarea poate fi determinată nu doar de preferințele clienților, ci și de costurile reglementărilor și de volumele comerciale. Pentru o marcă relativ mică, menținerea simultană a unor game termice și electrice poate deveni dificilă într-o piață atât de competitivă precum cea europeană.

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