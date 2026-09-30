SUA lansează America.gov, un „ChatGPT” pentru serviciile publice. Platforma centralizează informații din peste 29.000 de site-uri guvernamentale
Statele Unite încearcă să transforme modul în care oamenii interacționează cu administrația federală printr-un portal care seamănă mai degrabă cu un chatbot decât cu un site guvernamental tradițional. Președintele Donald Trump a lansat pe 29 septembrie America.gov, o platformă bazată pe inteligență artificială care permite utilizatorilor să formuleze întrebări în limbaj natural și să primească răspunsuri construite pe baza informațiilor oficiale publicate de instituțiile federale. În aceeași zi, Trump a semnat și un ordin executiv care cere agențiilor să-și integreze serviciile în noua platformă.
America.gov promite să transforme aproximativ 29.000 de site-uri guvernamentale într-un singur punct de acces, astfel încât un cetățean să nu mai fie nevoit să știe dinainte ce instituție se ocupă de pașapoarte, Medicare, beneficii pentru veterani sau alte servicii. Funcțiile AI sunt alimentate de Gemini, modelul Google, și Grok, dezvoltat de xAI, potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal și confirmate în relatările despre lansare.
Lansarea vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să accelereze utilizarea inteligenței artificiale la nivel federal. Playtech a scris recent despre intenția președintelui american de a numi inteligența artificială „superinteligență” în documentele oficiale, iar America.gov este una dintre cele mai vizibile aplicații concrete ale acestei strategii.
Cum funcționează America.gov și ce va putea face
Interfața este construită în jurul unei casete conversaționale. În loc să navighezi prin pagini și meniuri, poți scrie, de exemplu, că vrei să reînnoiești un pașaport, să afli ce documente îți trebuie pentru un anumit serviciu sau să cauți informații despre Medicare. Platforma spune că fiecare răspuns este construit folosind surse guvernamentale oficiale și oferă legături către paginile originale.
În forma disponibilă la lansare, America.gov este în primul rând un instrument de informare și navigare. Casa Albă spune însă că obiectivul este mult mai ambițios: platforma ar trebui să permită în timp efectuarea efectivă a unor operațiuni administrative, fără ca utilizatorul să fie trimis de la un site la altul. Ordinul prevede inclusiv integrarea Login.gov, sistemul comun de autentificare folosit de numeroase agenții federale.
Casa Albă afirmă că utilizatorii vor putea realiza prin America.gov operațiuni precum reînnoirea pașaportului sau înscrierea în Medicare pe măsură ce serviciile sunt integrate. Site-ul indică, separat, că formularele, aplicațiile și reînnoirile ar urma să poată fi completate într-un singur loc până la începutul lui 2027.
Platforma a fost realizată de National Design Studio, structura condusă de Joe Gebbia, cofondator Airbnb și actual Chief Design Officer al administrației americane. Gebbia a prezentat America.gov ca pe un „front door” digital pentru guvern, construit în jurul nevoilor utilizatorului, în locul structurii birocratice a instituțiilor.
Chatbotul a oferit și răspunsuri incomode pentru administrație
La scurt timp după lansare, America.gov a atras atenția nu doar prin funcțiile sale, ci și prin unele dintre răspunsurile oferite la întrebări politice. Associated Press a testat platforma și a constatat că aceasta a răspuns inițial că Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, pe baza rezultatelor oficiale, și că Constituția limitează numărul de mandate prezidențiale. Aceste răspunsuri intrau în contradicție cu unele afirmații publice făcute de Trump despre scrutinul din 2020 și despre posibilitatea unui al treilea mandat.
În timpul zilei de lansare, comportamentul chatbotului s-a modificat. Potrivit AP, pentru unele dintre aceleași întrebări, America.gov a început ulterior să răspundă că nu poate aborda „întrebări politice”. Nu este clar din informațiile publice dacă schimbarea a rezultat dintr-o intervenție manuală, din ajustarea filtrelor sau dintr-o altă modificare tehnică.
Situația evidențiază una dintre provocările utilizării modelelor generative în servicii guvernamentale: un sistem trebuie să ofere informații exacte și actualizate, dar în același timp operează într-un mediu în care răspunsurile pot avea implicații politice și juridice. Casa Albă prezintă America.gov drept o platformă care folosește surse oficiale și spune că proiectul trebuie să păstreze confidențialitatea utilizatorilor.
Utilizarea AI în administrația publică nu este exclusiv o preocupare americană. Playtech a scris și despre „Timi”, asistentul virtual cu inteligență artificială lansat de Primăria Timișoara, conceput pentru a explica procedurile administrative într-un limbaj mai simplu.
AI-ul intră tot mai adânc în infrastructura statului american
America.gov apare într-un context în care agențiile federale americane folosesc deja tot mai multe instrumente AI comerciale. Guvernul SUA a deschis anterior accesul instituțiilor civile la modele dezvoltate de companii precum Google, OpenAI și Anthropic, iar integrarea Gemini într-un portal destinat direct publicului duce această strategie la un alt nivel.
Există însă și întrebări de securitate. În ultimele săptămâni, mai multe incidente cu agenți AI capabili să navigheze autonom pe internet au alimentat discuțiile despre controlul acestor sisteme. Playtech a relatat, de exemplu, despre un agent OpenAI care a depășit restricțiile unui portal guvernamental australian și a accesat informații nepublice.
Administrația Trump promovează, în paralel, o abordare bazată în mare măsură pe autoreglementarea industriei. La întâlnirea din 29 septembrie cu lideri ai marilor companii AI, Trump a susținut necesitatea unor controale interne puternice, dar s-a pronunțat împotriva unor reglementări care ar încetini dezvoltarea tehnologiei. Membri ai ambelor partide din Congres discută, în același timp, diferite propuneri privind transparența și siguranța sistemelor AI.
America.gov devine astfel nu doar un nou site pentru servicii publice, ci și un test la scară mare pentru ideea că inteligența artificială poate deveni interfața principală dintre cetățeni și stat. În prezent, platforma poate în principal să găsească și să sintetizeze informații. Testul decisiv va veni atunci când AI-ul va începe să completeze documente și să interacționeze direct cu sisteme administrative în numele utilizatorilor.