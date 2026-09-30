SUA lansează America.gov, un „ChatGPT” pentru serviciile publice. Platforma centralizează informații din peste 29.000 de site-uri guvernamentale

Lansarea vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să accelereze utilizarea inteligenței artificiale la nivel federal. Playtech a scris recent despre intenția președintelui american de a numi inteligența artificială „superinteligență” în documentele oficiale, iar America.gov este una dintre cele mai vizibile aplicații concrete ale acestei strategii.

Cum funcționează America.gov și ce va putea face

Interfața este construită în jurul unei casete conversaționale. În loc să navighezi prin pagini și meniuri, poți scrie, de exemplu, că vrei să reînnoiești un pașaport, să afli ce documente îți trebuie pentru un anumit serviciu sau să cauți informații despre Medicare. Platforma spune că fiecare răspuns este construit folosind surse guvernamentale oficiale și oferă legături către paginile originale.

În forma disponibilă la lansare, America.gov este în primul rând un instrument de informare și navigare. Casa Albă spune însă că obiectivul este mult mai ambițios: platforma ar trebui să permită în timp efectuarea efectivă a unor operațiuni administrative, fără ca utilizatorul să fie trimis de la un site la altul. Ordinul prevede inclusiv integrarea Login.gov, sistemul comun de autentificare folosit de numeroase agenții federale.

Casa Albă afirmă că utilizatorii vor putea realiza prin America.gov operațiuni precum reînnoirea pașaportului sau înscrierea în Medicare pe măsură ce serviciile sunt integrate. Site-ul indică, separat, că formularele, aplicațiile și reînnoirile ar urma să poată fi completate într-un singur loc până la începutul lui 2027.

Platforma a fost realizată de National Design Studio, structura condusă de Joe Gebbia, cofondator Airbnb și actual Chief Design Officer al administrației americane. Gebbia a prezentat America.gov ca pe un „front door” digital pentru guvern, construit în jurul nevoilor utilizatorului, în locul structurii birocratice a instituțiilor.

Chatbotul a oferit și răspunsuri incomode pentru administrație

La scurt timp după lansare, America.gov a atras atenția nu doar prin funcțiile sale, ci și prin unele dintre răspunsurile oferite la întrebări politice. Associated Press a testat platforma și a constatat că aceasta a răspuns inițial că Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, pe baza rezultatelor oficiale, și că Constituția limitează numărul de mandate prezidențiale. Aceste răspunsuri intrau în contradicție cu unele afirmații publice făcute de Trump despre scrutinul din 2020 și despre posibilitatea unui al treilea mandat.

În timpul zilei de lansare, comportamentul chatbotului s-a modificat. Potrivit AP, pentru unele dintre aceleași întrebări, America.gov a început ulterior să răspundă că nu poate aborda „întrebări politice”. Nu este clar din informațiile publice dacă schimbarea a rezultat dintr-o intervenție manuală, din ajustarea filtrelor sau dintr-o altă modificare tehnică.