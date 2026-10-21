Orașul din România care bate Bucureștiul la calitatea vieții. Este mai curat și mai liniștit, dar are şi un mare dezavantaj
Bucureștiul oferă salarii mai mari, numeroase locuri de muncă, universități, spitale importante și o viață culturală greu de egalat în România. Cu toate acestea, traficul, poluarea, infrastructura și timpul pierdut zilnic îi pot face pe unii locuitori să se întrebe dacă avantajele Capitalei compensează problemele. Într-un clasament realizat de Ruben Arribas, cofondator al site-ului de călătorii Gamintraveler, Bucureștiul ocupă locul trei între 17 orașe europene în care autorul nu recomandă mutarea celor care se așteaptă la o viață „de vis”. Alternativa indicată este surprinzător de aproape: Cluj-Napoca.
De ce Bucureștiul ajunge pe lista orașelor greu de locuit
Autorul pornește de la o diferență importantă: un oraș vizitat timp de trei sau patru zile nu este același oraș în care trebuie să mergi zilnic la serviciu, să găsești o locuință, să duci copiii la școală și să rezolvi probleme administrative.
În cazul Bucureștiului, Arribas indică în primul rând traficul aglomerat și problemele transportului public. Infrastructura îmbătrânită, clădirile insuficient întreținute și poluarea sunt alte minusuri pe care acesta le ia în calcul.
Pentru un turist, Centrul Vechi, muzeele, restaurantele sau parcurile pot cântări mai mult. Pentru un locuitor, însă, contează dacă pierde zilnic zeci de minute sau chiar ore în trafic, cât de ușor ajunge la serviciu și cât de confortabil este cartierul în care locuiește.
Autorul subliniază totuși că lista sa nu trebuie tratată drept un verdict. Calitatea vieții este subiectivă, iar experiența poate varia radical în funcție de venit, cartier, profesie și stilul de viață.
De ce este recomandat Cluj-Napoca în locul Capitalei
Alternativa propusă pentru București este Cluj-Napoca. Argumentele țin de dimensiunea mai redusă a orașului, mediul considerat mai curat, populația tânără și sectorul tehnologic bine dezvoltat.
Clujul are o comunitate universitară foarte mare și un ecosistem puternic în IT și startup-uri. Din acest motiv, poate fi atractiv mai ales pentru tinerii profesioniști, angajații din tehnologie și oamenii care pot lucra de la distanță.
Un alt avantaj este scara orașului. Distanțele sunt, în general, mai mici decât în București, iar accesul către zone naturale și destinații montane din Transilvania este mai simplu.
Pentru cine lucrează remote și nu depinde de piața muncii din Capitală, această combinație poate cântări serios în decizia unei mutări.
Marele dezavantaj al Clujului
Recomandarea trebuie însă privită cu o doză serioasă de realism. Cluj-Napoca are una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din România, iar prețurile locuințelor reprezintă un obstacol important atât pentru cumpărători, cât și pentru chiriași.
Așadar, un salariu similar nu garantează automat un nivel de trai mai bun.
Dacă o familie economisește timp la deplasări, dar trebuie să plătească mult mai mult pentru o locuință potrivită, avantajul financiar se poate diminua considerabil.
În plus, Clujul nu a scăpat nici el de trafic. Dezvoltarea accelerată a orașului și a localităților din jur a adus aglomerație pe principalele artere, în special la orele de vârf.
Bucureștiul are avantaje pe care Clujul nu le poate egala ușor
Capitala rămâne însă principala piață a muncii din România și oferă o diversitate mult mai mare de angajatori și domenii profesionale.
Bucureștiul concentrează și numeroase spitale mari, instituții publice, universități, evenimente, centre comerciale și servicii specializate. Aeroportul Henri Coandă și numărul mult mai mare de conexiuni aeriene reprezintă un alt avantaj pentru oamenii care călătoresc frecvent.
Chiar și transportul public are o carte importantă de jucat: metroul poate face o diferență uriașă pentru cine locuiește și lucrează aproape de magistralele sale.
Pentru cine ar putea fi Clujul alegerea mai bună
Un tânăr care lucrează în IT, are un venit bun și își permite costurile locuinței poate aprecia mai mult Clujul. La fel, cine lucrează de la distanță și vrea un oraș mai compact poate considera mutarea atractivă.
Pentru cine depinde de o piață foarte mare a muncii, de servicii medicale extrem de specializate sau de conexiuni aeriene numeroase, Bucureștiul poate rămâne însă alegerea mai practică.
Tocmai aceasta este limita unor asemenea clasamente. Cluj-Napoca poate oferi avantaje clare față de Capitală, dar nu este automat un oraș „mai bun” pentru fiecare român. Alegerea reală se reduce, în cele din urmă, la un calcul mult mai personal: cât câștigi, cât plătești pentru locuință, unde lucrezi și cât valorează pentru tine timpul pierdut zilnic în trafic.