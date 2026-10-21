Orașul din România care bate Bucureștiul la calitatea vieții. Este mai curat și mai liniștit, dar are şi un mare dezavantaj

În cazul Bucureștiului, Arribas indică în primul rând traficul aglomerat și problemele transportului public. Infrastructura îmbătrânită, clădirile insuficient întreținute și poluarea sunt alte minusuri pe care acesta le ia în calcul.

Pentru un turist, Centrul Vechi, muzeele, restaurantele sau parcurile pot cântări mai mult. Pentru un locuitor, însă, contează dacă pierde zilnic zeci de minute sau chiar ore în trafic, cât de ușor ajunge la serviciu și cât de confortabil este cartierul în care locuiește.

Autorul subliniază totuși că lista sa nu trebuie tratată drept un verdict. Calitatea vieții este subiectivă, iar experiența poate varia radical în funcție de venit, cartier, profesie și stilul de viață.

De ce este recomandat Cluj-Napoca în locul Capitalei

Alternativa propusă pentru București este Cluj-Napoca. Argumentele țin de dimensiunea mai redusă a orașului, mediul considerat mai curat, populația tânără și sectorul tehnologic bine dezvoltat.

Clujul are o comunitate universitară foarte mare și un ecosistem puternic în IT și startup-uri. Din acest motiv, poate fi atractiv mai ales pentru tinerii profesioniști, angajații din tehnologie și oamenii care pot lucra de la distanță.

Un alt avantaj este scara orașului. Distanțele sunt, în general, mai mici decât în București, iar accesul către zone naturale și destinații montane din Transilvania este mai simplu.

Pentru cine lucrează remote și nu depinde de piața muncii din Capitală, această combinație poate cântări serios în decizia unei mutări.