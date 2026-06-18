Statul vrea să recupereze mai mulți bani. Ce se schimbă la licitațiile ANAF, noul plan pentru firmele în insolvență

În prezent, atunci când o companie intră în insolvență și nu își poate plăti datoriile, bunurile sale pot fi valorificate, iar în anumite situații ANAF poate scoate la vânzare inclusiv dreptul de a recupera acele datorii. Procedurile există și acum, însă se desfășoară în mare parte prin licitații clasice, considerate de mulți mai puțin transparente.

Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a declarat pentru Profit.ro că instituția va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea utilizării platformei online și pentru aceste proceduri.

De ce vrea ANAF să mute licitațiile pe internet

Argumentul principal al Fiscului este transparența. O licitație desfășurată online poate fi urmărită de un număr mult mai mare de participanți, ceea ce crește concurența și poate duce la obținerea unor prețuri mai bune.

În plus, experiența primelor luni de funcționare ale platformei a arătat un efect interesant: mulți datornici aleg să își plătească restanțele imediat ce află că bunurile lor urmează să fie scoase la vânzare. Astfel, statul recuperează bani fără să mai fie nevoie să organizeze efectiv licitația.

Creanțe de sute de milioane de lei, vândute uneori la jumătate de preț

Un alt obiectiv al ANAF este creșterea transparenței în cazul vânzării creanțelor. În prezent, unele creanțe foarte mari sunt vândute prin licitații clasice și pot ajunge să fie adjudecate la valori mult sub suma datorată inițial.

De exemplu, o creanță de aproximativ 124 de milioane de lei administrată de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara a fost vândută pentru aproximativ 63 de milioane de lei, adică aproape la jumătate din valoarea nominală.

În alte situații însă, ANAF a reușit să obțină valoarea integrală a creanței, cum a fost cazul unei datorii de 1,6 milioane de lei administrate de Direcția Regională Cluj. Practic, prin mutarea procedurilor în mediul online, autoritățile speră să atragă mai mulți cumpărători și să reducă diferențele dintre valoarea reală și prețul final de adjudecare.