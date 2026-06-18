Statul vrea să recupereze mai mulți bani. Ce se schimbă la licitațiile ANAF, noul plan pentru firmele în insolvență
Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o nouă etapă în procesul de recuperare a datoriilor către bugetul de stat. După succesul înregistrat de platforma online e-Licitații, Fiscul analizează posibilitatea ca bunurile firmelor aflate în insolvență, în special cele la care statul este principalul creditor, să fie vândute direct pe internet. În plus, ANAF are în plan și vânzarea online a creanțelor pe care le deține asupra unor companii aflate în dificultate financiară.
Ce înseamnă această schimbare ANAF
Pentru mulți contribuabili, termenul de „creanță” poate părea complicat. În realitate, este vorba despre sumele pe care o firmă le datorează statului și pe care Fiscul încearcă să le recupereze.
În prezent, atunci când o companie intră în insolvență și nu își poate plăti datoriile, bunurile sale pot fi valorificate, iar în anumite situații ANAF poate scoate la vânzare inclusiv dreptul de a recupera acele datorii. Procedurile există și acum, însă se desfășoară în mare parte prin licitații clasice, considerate de mulți mai puțin transparente.
Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a declarat pentru Profit.ro că instituția va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea utilizării platformei online și pentru aceste proceduri.
De ce vrea ANAF să mute licitațiile pe internet
Argumentul principal al Fiscului este transparența. O licitație desfășurată online poate fi urmărită de un număr mult mai mare de participanți, ceea ce crește concurența și poate duce la obținerea unor prețuri mai bune.
În plus, experiența primelor luni de funcționare ale platformei a arătat un efect interesant: mulți datornici aleg să își plătească restanțele imediat ce află că bunurile lor urmează să fie scoase la vânzare. Astfel, statul recuperează bani fără să mai fie nevoie să organizeze efectiv licitația.
Creanțe de sute de milioane de lei, vândute uneori la jumătate de preț
Un alt obiectiv al ANAF este creșterea transparenței în cazul vânzării creanțelor. În prezent, unele creanțe foarte mari sunt vândute prin licitații clasice și pot ajunge să fie adjudecate la valori mult sub suma datorată inițial.
De exemplu, o creanță de aproximativ 124 de milioane de lei administrată de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara a fost vândută pentru aproximativ 63 de milioane de lei, adică aproape la jumătate din valoarea nominală.
În alte situații însă, ANAF a reușit să obțină valoarea integrală a creanței, cum a fost cazul unei datorii de 1,6 milioane de lei administrate de Direcția Regională Cluj. Practic, prin mutarea procedurilor în mediul online, autoritățile speră să atragă mai mulți cumpărători și să reducă diferențele dintre valoarea reală și prețul final de adjudecare.
Rezultatele platformei e-Licitații după primele două luni
Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că platforma lansată pe 30 martie a avut un start promițător. În primele două luni de funcționare, ANAF a încasat 15,3 milioane de lei din licitațiile desfășurate online, iar alte peste 3 milioane de lei au fost recuperate prin plata voluntară a datoriilor de către contribuabili care au preferat să își achite obligațiile înainte de valorificarea bunurilor.
În această perioadă au fost adjudecate 78 de licitații, iar alte 17 proceduri au fost anulate după ce debitorii și-au achitat integral restanțele. Potrivit Ministerului Finanțelor, prețul final de vânzare a fost, în medie, cu 17% mai mare decât prețul de pornire, ceea ce indică un nivel ridicat de concurență între participanți.
Platforma a atras și un interes semnificativ din partea publicului, înregistrând 1.727.885 de vizitatori unici și peste 70 de milioane de accesări în primele două luni de la lansare.
Ce urmează
Deocamdată, extinderea platformei către bunurile firmelor aflate în insolvență și către vânzarea creanțelor se află în faza de analiză și consultare cu practicienii în insolvență.
Dacă proiectul va fi implementat, ANAF ar putea transforma platforma e-Licitații într-un instrument central pentru recuperarea datoriilor către stat, cu efecte atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra veniturilor bugetare. Autoritățile mizează pe faptul că mai multă transparență și accesul unui număr mai mare de participanți vor conduce la recuperarea unor sume mai mari și la reducerea pierderilor suportate de stat atunci când firmele intră în insolvență.