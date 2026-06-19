Start-Stop dezactivat deși bateria pare bună: temperatură exterioară, AC sau management energetic, cum înțelegi sistemul
Sistemul Start-Stop poate părea defect atunci când nu mai oprește motorul la semafor, deși bateria pare bună, mașina pornește normal și nu există martori aprinși în bord. Mulți șoferi se gândesc imediat la acumulator, dar realitatea este mai complexă. Start-Stop nu decide doar în funcție de tensiunea bateriei, ci analizează temperatura exterioară, temperatura motorului, consumatorii electrici, climatizarea, nivelul de încărcare, starea alternatorului și strategia de management energetic.
De aceea, un sistem dezactivat temporar nu înseamnă automat o defecțiune. Uneori mașina refuză să oprească motorul pentru că încearcă să mențină confortul termic în habitaclu, să protejeze bateria sau să asigure funcționarea unor sisteme esențiale. Problema apare atunci când Start-Stop nu mai funcționează deloc, în niciun scenariu, indiferent de temperatură, traseu sau consumatori.
De ce bateria „bună” nu este mereu suficientă
O baterie poate porni motorul fără probleme și totuși să nu fie considerată suficient de bună pentru Start-Stop. Sistemul are nevoie de o rezervă de energie mai mare decât o pornire clasică. În trafic urban, motorul poate fi oprit și repornit de zeci de ori, iar calculatorul nu va permite asta dacă estimează că bateria nu are stare de încărcare sau stare de sănătate suficientă.
Mașinile cu Start-Stop folosesc de regulă baterii EFB sau AGM, mai rezistente la cicluri dese de încărcare și descărcare. Dacă bateria a fost înlocuită cu una nepotrivită, chiar dacă mașina pornește, sistemul poate funcționa rar sau deloc. La multe modele, bateria nouă trebuie și înregistrată în calculatorul mașinii, pentru ca managementul energetic să știe ce capacitate și ce tip de acumulator are la dispoziție.
Temperatura exterioară este un factor important. Pe frig puternic, bateria livrează mai greu curent, iar motorul are nevoie de mai multă energie la pornire. Pe caniculă, sistemul poate evita oprirea motorului pentru a menține climatizarea și pentru a proteja componentele. Dacă afară sunt temperaturi extreme, faptul că Start-Stop nu se activează poate fi perfect normal.
Climatizarea schimbă mult comportamentul sistemului. Dacă aerul condiționat lucrează intens, dacă parbrizul trebuie dezaburit sau dacă temperatura din interior este departe de cea setată, motorul poate rămâne pornit. Pentru șofer, pare că Start-Stop nu funcționează. Pentru mașină, este o decizie calculată: confortul, vizibilitatea și consumatorii electrici au prioritate în fața economiei minime de carburant de la semafor.
Cum îți dai seama dacă este normal sau trebuie verificat
Primul test simplu este să observi sistemul într-o zi cu temperatură moderată, după un drum de cel puțin 20-30 de minute, cu motorul cald și cu aerul condiționat setat într-un mod mai puțin solicitant. Dacă Start-Stop se activează în aceste condiții, dar nu funcționează iarna, vara sau în drumuri foarte scurte, probabil sistemul lucrează normal.
Dacă nu se activează niciodată, trebuie verificată bateria cu un tester care măsoară nu doar tensiunea, ci și capacitatea reală, curentul de pornire și starea de sănătate. O tensiune aparent corectă, de peste 12 V, nu spune toată povestea. O baterie obosită poate avea tensiune acceptabilă în repaus, dar poate cădea rapid sub sarcină.
Contează și consumatorii ascunși. Degivrarea lunetei, scaunele încălzite, farurile, ventilatorul habitaclului, încărcătoarele, sistemele multimedia și drumurile scurte pot face ca bateria să nu se încarce suficient. Dacă mașina este folosită preponderent urban, pe trasee de câțiva kilometri, Start-Stop poate fi dezactivat frecvent pentru că alternatorul nu apucă să refacă energia consumată.
Un alt element este senzorul de baterie, de obicei montat pe borna negativă. Acesta transmite calculatorului date despre curent, tensiune și temperatură. Dacă senzorul este defect, murdar, deconectat sau dacă bateria a fost schimbată fără procedura corectă, sistemul poate lua decizii greșite. În unele cazuri, o diagnoză electronică arată clar motivul pentru care Start-Stop este inhibat.
Start-Stop nu trebuie privit ca un simplu buton care oprește motorul. Este o funcție dependentă de multe condiții. Dacă mașina o dezactivează ocazional, mai ales în frig, căldură sau cu AC-ul pornit puternic, nu este neapărat o problemă. Dacă însă funcția dispare complet, bateria, senzorul de management energetic, alternatorul și codarea acumulatorului sunt primele lucruri care merită verificate.