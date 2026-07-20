Dacia cu parbriz care se aburește rapid: filtru de habitaclu, AC sau radiator de încălzire

La modelele Dacia, diagnosticul trebuie început cu lucrurile simple: setările climatizării, filtrul de habitaclu și eventualele surse de apă din interior. Abia după aceea trebuie suspectat radiatorul de încălzire, o defecțiune mai serioasă care poate introduce vapori de antigel în habitaclu.

Filtrul, recircularea și instalația de climatizare

Pentru dezaburire rapidă, direcționează aerul către parbriz, pornește ventilatorul și activează aerul condiționat, chiar dacă afară este frig. Compresorul nu este folosit doar pentru răcire, ci și pentru eliminarea umezelii din aer. Selectează admisia din exterior, nu recircularea, deoarece aceasta păstrează în habitaclu vaporii produși de pasageri.

Pe multe mașini, modul dedicat parbrizului activează automat compresorul și introduce aer proaspăt. Dacă alegi manual setările, verifică să nu fi rămas recircularea pornită. Într-o mașină cu patru persoane și geamurile închise, aerul recirculat devine umed foarte repede.

Filtrul de habitaclu poate reduce sever debitul dacă este vechi, plin de praf, frunze sau umezeală. Ventilatorul se aude, dar cantitatea de aer care ajunge la parbriz este mică. În plus, filtrul umed poate păstra mirosuri și poate introduce constant umezeală în instalație.

Verifică intervalul de înlocuire și starea reală a filtrului. O mașină folosită în oraș, pe drumuri cu praf sau parcată sub copaci poate necesita schimbarea mai des decât indică planul standard. Montarea greșită ori deformarea filtrului poate bloca parțial fluxul de aer.

Dacă aerul condiționat nu pornește, dezaburirea va fi mai lentă. Cauza poate fi lipsa agentului frigorific, un senzor, compresorul sau chiar temperatura exterioară foarte scăzută, situație în care unele sisteme limitează automat funcționarea. Pe vreme moderată, verifică dacă se simte o schimbare atunci când activezi AC-ul.

Un parbriz murdar pe interior se aburește mai ușor. Pelicula formată din praf, grăsimi și produse de curățare reține condensul. Curăță geamul cu o lavetă care nu lasă scame și cu o soluție potrivită, fără a aplica produse uleioase care lasă reflexii.