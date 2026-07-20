Dacia cu parbriz care se aburește rapid: filtru de habitaclu, AC sau radiator de încălzire
Un parbriz care se acoperă rapid cu abur nu este doar o problemă de confort. Vizibilitatea poate dispărea în câteva zeci de secunde, mai ales când în mașină sunt mai mulți pasageri, afară plouă, iar hainele și covorașele sunt ude. Dacă trebuie să ștergi permanent geamul pe interior sau dezaburirea funcționează doar la viteza maximă a ventilatorului, merită căutată cauza.
Condensul apare când aerul cald și umed din habitaclu întâlnește suprafața rece a parbrizului. Respirația pasagerilor este suficientă pentru a produce o anumită aburire, însă o mașină în stare bună ar trebui să o elimine relativ repede prin ventilație și climatizare. Când geamurile se aburesc imediat după pornire sau fenomenul reapare continuu, umiditatea din interior este prea mare ori sistemul nu mai usucă aerul eficient.
La modelele Dacia, diagnosticul trebuie început cu lucrurile simple: setările climatizării, filtrul de habitaclu și eventualele surse de apă din interior. Abia după aceea trebuie suspectat radiatorul de încălzire, o defecțiune mai serioasă care poate introduce vapori de antigel în habitaclu.
Filtrul, recircularea și instalația de climatizare
Pentru dezaburire rapidă, direcționează aerul către parbriz, pornește ventilatorul și activează aerul condiționat, chiar dacă afară este frig. Compresorul nu este folosit doar pentru răcire, ci și pentru eliminarea umezelii din aer. Selectează admisia din exterior, nu recircularea, deoarece aceasta păstrează în habitaclu vaporii produși de pasageri.
Pe multe mașini, modul dedicat parbrizului activează automat compresorul și introduce aer proaspăt. Dacă alegi manual setările, verifică să nu fi rămas recircularea pornită. Într-o mașină cu patru persoane și geamurile închise, aerul recirculat devine umed foarte repede.
Filtrul de habitaclu poate reduce sever debitul dacă este vechi, plin de praf, frunze sau umezeală. Ventilatorul se aude, dar cantitatea de aer care ajunge la parbriz este mică. În plus, filtrul umed poate păstra mirosuri și poate introduce constant umezeală în instalație.
Verifică intervalul de înlocuire și starea reală a filtrului. O mașină folosită în oraș, pe drumuri cu praf sau parcată sub copaci poate necesita schimbarea mai des decât indică planul standard. Montarea greșită ori deformarea filtrului poate bloca parțial fluxul de aer.
Dacă aerul condiționat nu pornește, dezaburirea va fi mai lentă. Cauza poate fi lipsa agentului frigorific, un senzor, compresorul sau chiar temperatura exterioară foarte scăzută, situație în care unele sisteme limitează automat funcționarea. Pe vreme moderată, verifică dacă se simte o schimbare atunci când activezi AC-ul.
Un parbriz murdar pe interior se aburește mai ușor. Pelicula formată din praf, grăsimi și produse de curățare reține condensul. Curăță geamul cu o lavetă care nu lasă scame și cu o soluție potrivită, fără a aplica produse uleioase care lasă reflexii.
Covorașele textile îmbibate, zăpada adusă pe încălțăminte și apa de sub mochetă pot menține umiditatea la un nivel ridicat. Scoate covorașele la uscat și verifică podeaua, mai ales dacă mașina are miros de umezeală sau geamurile se aburesc și după ce a stat goală.
Când trebuie suspectat radiatorul de încălzire
Radiatorul de încălzire folosește lichidul de răcire al motorului pentru a încălzi aerul trimis în habitaclu. Dacă acesta sau racordurile sale pierd, antigelul poate ajunge în carcasa ventilației ori sub bord. Lichidul se evaporă parțial și formează pe parbriz o peliculă care revine chiar după curățare.
Un miros dulceag, specific antigelului, este unul dintre cele mai importante indicii. Poate deveni mai puternic când pornești căldura sau când motorul ajunge la temperatura normală. Uneori apare și o senzație ușor iritantă în ochi sau gât, caz în care habitaclul trebuie aerisit.
Verifică nivelul lichidului de răcire numai cu motorul rece. Dacă acesta scade fără urme evidente sub mașină sau în compartimentul motor, radiatorul de încălzire devine un suspect. Nu deschide vasul de expansiune cât timp motorul este fierbinte, deoarece sistemul se află sub presiune.
Mocheta umedă în zona pasagerului din față poate indica o scurgere, dar nu este o dovadă absolută. Apa poate proveni și dintr-o infiltrație de ploaie sau dintr-un drenaj înfundat. Antigelul are de regulă o textură ușor lipicioasă și o culoare specifică lichidului folosit, însă nu trebuie atins inutil și trebuie curățat corespunzător.
O peliculă grasă care apare pe parbriz după pornirea încălzirii este un semn mai clar decât condensul obișnuit. Dacă ștergi geamul, dar acesta rămâne mânjit și se acoperă din nou rapid, instalația de încălzire trebuie verificată.
Nu continua să completezi periodic lichidul de răcire fără diagnostic. O pierdere mică se poate agrava, motorul poate rămâne fără răcire suficientă, iar umezeala poate afecta mocheta, mufele și materialele fonoabsorbante. Înlocuirea radiatorului poate necesita demontarea unor elemente ale bordului, în funcție de model, dar amânarea nu face reparația mai simplă.
Dacă aburirea apare doar la primele minute, dispare complet după activarea AC-ului și nu există miros, pierdere de lichid sau mochetă umedă, cauza este probabil una normală ori ține de filtru și ventilație. Dacă fenomenul este persistent, geamul devine gras și nivelul antigelului scade, nu mai este vorba doar despre vreme.
Până la remediere, păstrează o lavetă curată la îndemână, folosește admisia de aer exterior și oprește în siguranță dacă vizibilitatea scade. Condusul cu un parbriz parțial aburit este periculos chiar și pe distanțe scurte, deoarece pietonii, bicicliștii și luminile slabe pot dispărea complet din câmpul vizual.