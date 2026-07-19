Zgomot de clic la pornire: baterie descărcată sau electromotor blocat, ce verifici rapid

Înainte să comanzi o baterie sau un electromotor, poți face câteva verificări care separă rapid cele mai comune cauze.

Cum recunoști o baterie descărcată sau un contact imperfect

Privește mai întâi comportamentul luminilor din bord și al farurilor. Dacă intensitatea lor scade puternic atunci când încerci să pornești, bateria este descărcată, deteriorată sau conexiunea dintre baterie și instalația electrică are o rezistență prea mare. La o baterie sănătoasă, farurile se pot diminua ușor în timpul pornirii, dar nu ar trebui să se stingă aproape complet.

Pornește plafoniera sau farurile și acționează demarorul. Dacă auzi clicuri rapide, iar luminile pulsează în același ritm, tensiunea cade de fiecare dată când solenoidul încearcă să cupleze. Această manifestare este tipică unei baterii slabe. Totuși, exact același fenomen poate apărea dacă bornele nu sunt strânse corespunzător sau sunt acoperite de oxid.

Verifică vizual bornele bateriei. Depunerile albicioase, verzui sau albastre pot împiedica trecerea curentului, chiar dacă bateria este încărcată. Încearcă să miști ușor clemele cu mâna, fără să folosești un obiect metalic între cele două borne. Clemele nu ar trebui să se rotească sau să se ridice de pe borne.

Merită verificat și cablul de masă dintre baterie, caroserie și motor. Electromotorul consumă un curent foarte mare, iar o conexiune de masă imperfectă poate permite funcționarea radioului și a luminilor, dar nu și pornirea motorului. Urmele de oxid, cablurile încălzite sau izolația deteriorată indică necesitatea unei verificări într-un service.

Dacă ai un multimetru, tensiunea unei baterii aflate în repaus ar trebui să fie în jurul valorii de 12,6 volți când este încărcată. O valoare apropiată de 12 volți indică o baterie descărcată semnificativ. În timpul pornirii, o scădere accentuată sub aproximativ 9,5-10 volți poate arăta că bateria nu mai poate furniza curentul necesar, deși rezultatul trebuie interpretat în funcție de temperatură și de starea instalației.

O pornire cu cabluri sau cu un booster poate clarifica situația. Dacă motorul pornește imediat cu ajutor extern, bateria descărcată sau un sistem de încărcare defect devin cauzele principale. După pornire trebuie verificat și alternatorul, deoarece bateria se poate fi descărcat din cauza unei încărcări insuficiente, nu doar pentru că este veche.