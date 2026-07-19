Zgomot de clic la pornire: baterie descărcată sau electromotor blocat, ce verifici rapid
Rotești cheia sau apeși butonul de pornire, luminile din bord se aprind, dar motorul nu se învârte. În locul sunetului obișnuit se aude un clic, uneori repetat rapid, alteori o singură lovitură metalică. Deși simptomele par asemănătoare, cauzele pot varia de la o baterie descărcată până la un electromotor uzat sau un contact electric imperfect.
Tipul zgomotului oferă un prim indiciu. O succesiune rapidă de clicuri indică frecvent că bateria are suficientă energie pentru a acționa releul electromotorului, dar tensiunea scade prea mult atunci când motorul electric încearcă să pornească. Un singur clic puternic poate indica un solenoid activat, dar un electromotor care nu se rotește. Nu trebuie exclusă nici situația în care problema este produsă de borne oxidate, un cablu de masă slăbit sau un contact defect.
Înainte să comanzi o baterie sau un electromotor, poți face câteva verificări care separă rapid cele mai comune cauze.
Cum recunoști o baterie descărcată sau un contact imperfect
Privește mai întâi comportamentul luminilor din bord și al farurilor. Dacă intensitatea lor scade puternic atunci când încerci să pornești, bateria este descărcată, deteriorată sau conexiunea dintre baterie și instalația electrică are o rezistență prea mare. La o baterie sănătoasă, farurile se pot diminua ușor în timpul pornirii, dar nu ar trebui să se stingă aproape complet.
Pornește plafoniera sau farurile și acționează demarorul. Dacă auzi clicuri rapide, iar luminile pulsează în același ritm, tensiunea cade de fiecare dată când solenoidul încearcă să cupleze. Această manifestare este tipică unei baterii slabe. Totuși, exact același fenomen poate apărea dacă bornele nu sunt strânse corespunzător sau sunt acoperite de oxid.
Verifică vizual bornele bateriei. Depunerile albicioase, verzui sau albastre pot împiedica trecerea curentului, chiar dacă bateria este încărcată. Încearcă să miști ușor clemele cu mâna, fără să folosești un obiect metalic între cele două borne. Clemele nu ar trebui să se rotească sau să se ridice de pe borne.
Merită verificat și cablul de masă dintre baterie, caroserie și motor. Electromotorul consumă un curent foarte mare, iar o conexiune de masă imperfectă poate permite funcționarea radioului și a luminilor, dar nu și pornirea motorului. Urmele de oxid, cablurile încălzite sau izolația deteriorată indică necesitatea unei verificări într-un service.
Dacă ai un multimetru, tensiunea unei baterii aflate în repaus ar trebui să fie în jurul valorii de 12,6 volți când este încărcată. O valoare apropiată de 12 volți indică o baterie descărcată semnificativ. În timpul pornirii, o scădere accentuată sub aproximativ 9,5-10 volți poate arăta că bateria nu mai poate furniza curentul necesar, deși rezultatul trebuie interpretat în funcție de temperatură și de starea instalației.
O pornire cu cabluri sau cu un booster poate clarifica situația. Dacă motorul pornește imediat cu ajutor extern, bateria descărcată sau un sistem de încărcare defect devin cauzele principale. După pornire trebuie verificat și alternatorul, deoarece bateria se poate fi descărcat din cauza unei încărcări insuficiente, nu doar pentru că este veche.
Când clicul indică electromotorul sau circuitul de comandă
Dacă auzi un singur clic puternic, luminile rămân relativ stabile, iar motorul nu se rotește, electromotorul poate fi blocat sau uzat. Solenoidul încearcă să împingă pinionul către volantă, dar motorul electric nu pornește. Cauza poate fi reprezentată de perii uzate, contacte interne arse, un rotor blocat sau un mecanism Bendix care nu se deplasează corect.
Uneori, electromotorul funcționează din nou după mai multe încercări. Acest comportament nu înseamnă că problema s-a rezolvat, ci sugerează existența unor contacte interne uzate sau a unei poziții în care periile nu mai ating corect colectorul. Defecțiunea va reveni și, de regulă, se va agrava.
Un clic poate proveni și de la releul de pornire, fără ca solenoidul electromotorului să primească suficient curent. În această situație trebuie verificat circuitul de comandă, contactul cheii, butonul Start, siguranțele, releul și eventualele sisteme de siguranță care permit pornirea numai când ambreiajul este apăsat sau cutia automată se află în poziția P ori N.
La o mașină cu transmisie automată, încearcă pornirea atât în P, cât și în N. Dacă pornește doar într-una dintre poziții, senzorul selectorului poate avea un contact imperfect. La o mașină manuală, verifică dacă pedala de ambreiaj este apăsată complet. Un contact defect al pedalei poate împiedica activarea electromotorului, deși bordul funcționează normal.
Nu insista cu zeci de încercări succesive. Cablurile și electromotorul se pot încălzi, iar bateria se poate descărca complet. Dacă bornele sunt curate, bateria este încărcată, dar persistă un singur clic fără rotirea motorului, diagnosticul trebuie continuat asupra electromotorului și a cablurilor de alimentare.