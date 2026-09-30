Starship a ajuns pe orbită, dar problema unui motor pune presiune pe planul NASA de revenire pe Lună
SpaceX a bifat un moment istoric cu Flight 14: Starship a ajuns pentru prima dată pe orbita Pământului și a lansat 26 de sateliți Starlink V3 funcționali. Reușita a venit însă cu o problemă importantă. Defectarea unui motor Raptor în timpul ascensiunii a determinat compania să scurteze misiunea de la aproximativ zece ore la puțin peste trei, iar incidentul ridică noi întrebări despre calendarul extrem de strâns în care SpaceX trebuie să pregătească o versiune a Starship pentru programul lunar Artemis al NASA, potrivit Reuters și Futurism.
Playtech a relatat deja despre primul zbor orbital al Starship și explozia produsă după revenirea navei pe Pământ. Flight 14 rămâne una dintre cele mai importante reușite de până acum pentru program: Starship a atins orbita, a transportat o încărcătură reală și a desfășurat toți cei 26 de sateliți. Însă pentru NASA nu este suficient ca uriașa rachetă să ajungă în spațiu. O variantă modificată trebuie să devină un sistem suficient de matur și sigur pentru viitoarele misiuni cu astronauți.
Ce s-a întâmplat cu motorul Starship
Flight 14 trebuia să petreacă aproximativ zece ore în spațiu și să completeze șase orbite în jurul Pământului. În timpul ascensiunii, însă, unul dintre motoarele Raptor ale etajului superior s-a oprit prematur, iar motoarele rămase au trebuit să funcționeze mai mult pentru a compensa pierderea. Super Heavy a avut, la rândul său, probleme cu două dintre cele 33 de motoare: unul în timpul urcării și altul în etapa revenirii.
SpaceX a reușit totuși să introducă Starship pe orbită și să lanseze sateliții Starlink V3. Compania a decis ulterior, din precauție, să renunțe la restul zborului planificat și să readucă nava pe Pământ după aproximativ trei ore. Starship a reintrat în atmosferă, s-a orientat pentru amerizare în Pacific și a explodat la scurt timp după contactul cu apa. Nava nu transporta oameni și nici nu urma să fie recuperată după test.
Întrebarea importantă este acum de ce s-a defectat motorul. Inginerul aerospațial Dean Sladen a explicat pentru Reuters că problema ar putea fi un defect izolat al unei componente, situație care ar putea fi rezolvată relativ rapid, dar există și posibilitatea unei probleme de proiectare care să necesite modificări mai ample pentru mai multe vehicule. În acest al doilea scenariu, calendarul următoarelor teste ar putea fi afectat.
De ce problema Starship contează atât de mult pentru NASA
Presiunea nu vine doar din planurile comerciale ale SpaceX. NASA se bazează pe o versiune adaptată a Starship Human Landing System pentru viitoarele misiuni Artemis. Calendarul actual al agenției prevede Artemis III în 2027, dar această misiune nu va aseleniza: va testa în orbita joasă a Pământului sisteme critice, inclusiv întâlnirea și andocarea cu unul sau ambele module lunare comerciale dezvoltate de SpaceX și Blue Origin.
Prima aselenizare cu echipaj din programul Artemis este programată în prezent pentru Artemis IV, la începutul lui 2028. NASA spune că astronauții vor călători până în orbita Lunii la bordul Orion, iar doi dintre ei vor coborî ulterior pe suprafață cu un modul lunar comercial. Alegerea efectivă a vehiculului va depinde de care dintre furnizori va avea sistemul pregătit la timp.
SpaceX are, prin urmare, o listă mult mai complicată de obiective decât simpla atingere a orbitei. Starship trebuie să demonstreze fiabilitate, realimentare în spațiu, andocare, operațiuni cu vehicule multiple și capabilitățile necesare unei versiuni HLS care să transporte în siguranță oameni între orbita lunară și suprafața Lunii. NASA și SpaceX continuă inclusiv testele pentru versiunea Starship V3, generația pe care este construită arhitectura viitorului lander lunar.
Playtech a analizat anterior Starship V3 și rolul său în planurile SpaceX pentru Lună și Marte. Flight 14 arată că programul a făcut un pas major înainte, dar și că motoarele și operațiunile orbitale mai au nevoie de testare înainte ca Starship să poată transporta astronauți.
SpaceX aleargă contra cronometru
Orice întârziere produsă de investigația asupra motorului poate avea efecte asupra testelor următoare. Printre obiectivele viitoare ale SpaceX se numără și recuperarea etajului superior Starship cu brațele turnului de lansare, după reintrarea în atmosferă. Fiecare modificare importantă adusă sistemului de propulsie poate împinge aceste demonstrații mai târziu și poate reduce timpul disponibil pentru pregătirea versiunii lunare.
Miza este și comercială. Noii sateliți Starlink V3 sunt mai mari decât generațiile precedente și sunt proiectați în jurul capacității de transport oferite de Starship. Cei 26 de sateliți lansați în Flight 14 au reprezentat prima încărcătură comercială reală transportată de sistem, ceea ce transformă misiunea într-un succes important pentru SpaceX, chiar dacă zborul s-a încheiat înainte de termen.
Pentru NASA, însă, calendarul lunar este mult mai dificil de negociat. Agenția a modificat deja arhitectura Artemis, astfel încât Artemis III să devină o misiune de demonstrație înaintea revenirii oamenilor pe suprafața Lunii. Artemis IV este cea care ar trebui să readucă astronauții pe solul lunar în 2028, pentru prima dată după Apollo 17, în 1972.
Problema apărută la Flight 14 nu înseamnă automat că acest obiectiv va fi amânat. SpaceX a construit întregul program Starship în jurul testării rapide și al modificării vehiculului după fiecare zbor. Dar, cu mai puțin de doi ani până la ținta actuală pentru Artemis IV, fiecare defecțiune care necesită schimbări majore poate deveni importantă. Starship a demonstrat în sfârșit că poate ajunge pe orbită și poate transporta o încărcătură reală. Următoarea provocare este să arate că poate face acest lucru suficient de predictibil pentru ca NASA să își poată baza pe el revenirea pe Lună.