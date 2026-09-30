Starship a ajuns pe orbită, dar problema unui motor pune presiune pe planul NASA de revenire pe Lună

Ce s-a întâmplat cu motorul Starship

Flight 14 trebuia să petreacă aproximativ zece ore în spațiu și să completeze șase orbite în jurul Pământului. În timpul ascensiunii, însă, unul dintre motoarele Raptor ale etajului superior s-a oprit prematur, iar motoarele rămase au trebuit să funcționeze mai mult pentru a compensa pierderea. Super Heavy a avut, la rândul său, probleme cu două dintre cele 33 de motoare: unul în timpul urcării și altul în etapa revenirii.

SpaceX a reușit totuși să introducă Starship pe orbită și să lanseze sateliții Starlink V3. Compania a decis ulterior, din precauție, să renunțe la restul zborului planificat și să readucă nava pe Pământ după aproximativ trei ore. Starship a reintrat în atmosferă, s-a orientat pentru amerizare în Pacific și a explodat la scurt timp după contactul cu apa. Nava nu transporta oameni și nici nu urma să fie recuperată după test.

Întrebarea importantă este acum de ce s-a defectat motorul. Inginerul aerospațial Dean Sladen a explicat pentru Reuters că problema ar putea fi un defect izolat al unei componente, situație care ar putea fi rezolvată relativ rapid, dar există și posibilitatea unei probleme de proiectare care să necesite modificări mai ample pentru mai multe vehicule. În acest al doilea scenariu, calendarul următoarelor teste ar putea fi afectat.

De ce problema Starship contează atât de mult pentru NASA

Presiunea nu vine doar din planurile comerciale ale SpaceX. NASA se bazează pe o versiune adaptată a Starship Human Landing System pentru viitoarele misiuni Artemis. Calendarul actual al agenției prevede Artemis III în 2027, dar această misiune nu va aseleniza: va testa în orbita joasă a Pământului sisteme critice, inclusiv întâlnirea și andocarea cu unul sau ambele module lunare comerciale dezvoltate de SpaceX și Blue Origin.

Prima aselenizare cu echipaj din programul Artemis este programată în prezent pentru Artemis IV, la începutul lui 2028. NASA spune că astronauții vor călători până în orbita Lunii la bordul Orion, iar doi dintre ei vor coborî ulterior pe suprafață cu un modul lunar comercial. Alegerea efectivă a vehiculului va depinde de care dintre furnizori va avea sistemul pregătit la timp.

SpaceX are, prin urmare, o listă mult mai complicată de obiective decât simpla atingere a orbitei. Starship trebuie să demonstreze fiabilitate, realimentare în spațiu, andocare, operațiuni cu vehicule multiple și capabilitățile necesare unei versiuni HLS care să transporte în siguranță oameni între orbita lunară și suprafața Lunii. NASA și SpaceX continuă inclusiv testele pentru versiunea Starship V3, generația pe care este construită arhitectura viitorului lander lunar.

Playtech a analizat anterior Starship V3 și rolul său în planurile SpaceX pentru Lună și Marte. Flight 14 arată că programul a făcut un pas major înainte, dar și că motoarele și operațiunile orbitale mai au nevoie de testare înainte ca Starship să poată transporta astronauți.