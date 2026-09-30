NASA riscă să rămână fără opțiunea care a făcut zborurile cu astronauți mai ieftine. SpaceX ar vrea să retragă Crew Dragon după 2030

SpaceX ar vrea să renunțe la Falcon 9 și Crew Dragon pentru misiunile cu oameni

Crew Dragon a schimbat radical situația NASA după retragerea navetelor Space Shuttle. Capsula SpaceX a fost certificată în 2020 și a permis Statelor Unite să transporte din nou astronauți spre Stația Spațială Internațională de pe propriul teritoriu, fără să depindă exclusiv de capsulele rusești Soyuz. NASA a investit aproximativ 3,1 miliarde de dolari în dezvoltarea și certificarea sistemului în cadrul Commercial Crew Program.

SpaceX și-a îndeplinit însă cu mult obligațiile contractuale inițiale. NASA tocmai i-a atribuit încă trei misiuni, Crew-15, Crew-16 și Crew-17, ducând numărul total de zboruri contractate la 17. Acestea ar trebui să ajute agenția să mențină accesul la ISS până aproape de finalul perioadei sale operaționale.

Potrivit surselor Ars Technica, SpaceX le-ar fi comunicat companiilor Axiom Space, Voyager Space și Vast Space, care dezvoltă stații comerciale pentru orbita joasă, că nu vor putea comanda în viitor misiuni Crew Dragon pentru transportul propriilor astronauți. Compania ar urma să sprijine ISS până la finalul actualului program, dar apoi să retragă sistemul.

NASA nu poate obliga practic SpaceX să continue. Administratorul agenției, Jared Isaacman, a recunoscut public că nu este un secret faptul că SpaceX dorește să renunțe în timp la platformele mai vechi Falcon și Dragon pentru a se concentra pe noua generație Starship.

În prezent, dependența de Dragon rămâne evidentă. Următoarea misiune Crew-13 este programată pentru 1 octombrie 2026, cu patru astronauți la bordul unei capsule Dragon lansate de o rachetă Falcon 9.

Boeing Starliner ar putea deveni singura alternativă occidentală

NASA are teoretic un al doilea furnizor: Boeing. În practică, situația Starliner este mult mai complicată. Agenția americană a investit până acum aproximativ 5,1 miliarde de dolari în dezvoltarea capsulei, dar aceasta nu a efectuat încă o misiune operațională cu astronauți către ISS.

NASA și Boeing au anunțat pe 28 septembrie un nou plan pentru readucerea Starliner pe drumul spre certificare. Următorul zbor, Starliner-1, este planificat ca misiune fără echipaj, posibil în decembrie 2026 sau ianuarie 2027. Scopul este verificarea modificărilor aduse sistemului de propulsie și colectarea datelor necesare înaintea reluării zborurilor cu oameni.