Spotify se îneacă în „gunoi AI”, dar introduce și mai multă inteligență artificială. Lorde acuză platforma că îi denaturează muzica

Spotify susține că a eliminat peste 75 de milioane de piese considerate spam într-un singur an. Sam Duboff, unul dintre directorii companiei, a recunoscut că inteligența artificială a dus vechile tactici de fraudă la un nivel complet nou.

Lorde a descoperit că Spotify îi explica greșit propria piesă

Problema a devenit vizibilă după intervenția cântăreței Ella „Lorde” O’Connor. Artista a publicat pe Instagram o captură de ecran cu informațiile oferite de funcția „About the Song”. Aceasta folosește inteligența artificială pentru a rezuma poveștile din spatele melodiilor.

Rezumatul susținea că Lorde transformă piesa „Current Affairs” într-un moment spectaculos în timpul turneului Ultrasound World Tour. Textul descria cum artista rămâne în lenjerie, în timp ce un dansator îi toarnă apă pe abdomen. Momentul există în spectacol. Totuși, el are loc în timpul altei melodii.

Eroarea provenea dintr-o recenzie publicată de o sursă externă. Sistemul Spotify a preluat informația fără să o verifice. Apoi a prezentat-o utilizatorilor ca pe un fapt. Lorde a criticat și ideea de a reduce sensul unei melodii la o interpretare generată automat.

Artista consideră că asemenea explicații pot limita libertatea ascultătorilor. O piesă poate însemna lucruri diferite pentru fiecare persoană. Un rezumat afișat chiar în aplicația de streaming poate fi perceput drept interpretarea oficială.

Lorde a cerut ca artiștii să poată refuza participarea la această funcție. Mesajul său a fost direct. Din punctul ei de vedere, muzicienii nu își doresc asemenea rezumate generate cu AI.

Spotify elimină melodii artificiale, dar își extinde propriile funcții AI

„About the Song” a fost lansată în versiune beta în februarie. Spotify spune că funcția răspunde curiozității ascultătorilor. Ea adună informații din articole publicate online și le transformă în explicații scurte despre piese și artiști.