Spotify se îneacă în „gunoi AI”, dar introduce și mai multă inteligență artificială. Lorde acuză platforma că îi denaturează muzica
Spotify încearcă să curețe platforma de milioane de melodii generate rapid cu inteligență artificială. În același timp, compania adaugă tot mai multe funcții bazate pe aceeași tehnologie. Contradicția a devenit evidentă după ce un rezumat automat a prezentat greșit una dintre piesele cântăreței Lorde, potrivit publicației Futurism.
Platforma se confruntă cu un val de melodii produse automat. Unele ajung în playlisturi algoritmice. Altele intră chiar în topuri. Există și cazuri în care persoane necunoscute publică melodii sub numele unor artiști reali. Uneori sunt imitate inclusiv vocile unor muzicieni care au murit.
Spotify susține că a eliminat peste 75 de milioane de piese considerate spam într-un singur an. Sam Duboff, unul dintre directorii companiei, a recunoscut că inteligența artificială a dus vechile tactici de fraudă la un nivel complet nou.
Lorde a descoperit că Spotify îi explica greșit propria piesă
Problema a devenit vizibilă după intervenția cântăreței Ella „Lorde” O’Connor. Artista a publicat pe Instagram o captură de ecran cu informațiile oferite de funcția „About the Song”. Aceasta folosește inteligența artificială pentru a rezuma poveștile din spatele melodiilor.
Rezumatul susținea că Lorde transformă piesa „Current Affairs” într-un moment spectaculos în timpul turneului Ultrasound World Tour. Textul descria cum artista rămâne în lenjerie, în timp ce un dansator îi toarnă apă pe abdomen. Momentul există în spectacol. Totuși, el are loc în timpul altei melodii.
Eroarea provenea dintr-o recenzie publicată de o sursă externă. Sistemul Spotify a preluat informația fără să o verifice. Apoi a prezentat-o utilizatorilor ca pe un fapt. Lorde a criticat și ideea de a reduce sensul unei melodii la o interpretare generată automat.
Artista consideră că asemenea explicații pot limita libertatea ascultătorilor. O piesă poate însemna lucruri diferite pentru fiecare persoană. Un rezumat afișat chiar în aplicația de streaming poate fi perceput drept interpretarea oficială.
Lorde a cerut ca artiștii să poată refuza participarea la această funcție. Mesajul său a fost direct. Din punctul ei de vedere, muzicienii nu își doresc asemenea rezumate generate cu AI.
Spotify elimină melodii artificiale, dar își extinde propriile funcții AI
„About the Song” a fost lansată în versiune beta în februarie. Spotify spune că funcția răspunde curiozității ascultătorilor. Ea adună informații din articole publicate online și le transformă în explicații scurte despre piese și artiști.
Compania a corectat informația despre Lorde după apariția criticilor. Spotify a transmis că precizia este importantă și că erorile sunt reparate rapid. Totuși, cazul arată riscul folosirii unor sisteme care pot reproduce automat greșelile din sursele originale.
În paralel, Spotify dezvoltă AI DJ și instrumente pentru crearea playlisturilor prin comenzi text. Compania a încheiat și acorduri pentru coveruri sau remixuri realizate cu inteligență artificială. Mai multe detalii despre modul în care Spotify comercializează muzica generată cu AI arată că tehnologia nu mai este doar un experiment.
Spotify încearcă să separe utilizările legitime de conținutul produs în masă. Problema este că această graniță rămâne neclară. O melodie poate folosi AI doar pentru un efect sonor. Alta poate fi generată integral în câteva secunde și încărcată împreună cu sute de creații asemănătoare.
Artiștii reali concurează cu milioane de piese produse aproape gratuit
Instrumentele precum Suno și Udio permit realizarea unor melodii complete din câteva instrucțiuni. Costul este mic. Procesul durează puțin. Un singur utilizator poate publica sute sau mii de piese și poate aștepta ca una dintre ele să fie preluată de algoritmi.
Această strategie afectează vizibilitatea muzicienilor reali. Fiecare recomandare ocupată de o melodie artificială reduce spațiul disponibil pentru alți artiști. Fenomenul a dus deja la apariția unor piese generate cu AI în topurile Spotify și Billboard.
Situația este și mai gravă când sunt folosite numele sau vocile unor persoane reale. Muzicienii au descoperit albume pe care nu le-au înregistrat, publicate direct pe paginile lor oficiale. Spotify testează acum un sistem prin care artiștii pot bloca lansările false.
Cazul Lorde demonstrează însă că problema nu se limitează la muzica artificială. Inteligența artificială poate distorsiona și modul în care este prezentată o creație autentică. Spotify vrea să combată „gunoiul AI”, dar continuă să transforme AI-ul într-o parte centrală a aplicației. Pentru moment, platforma pare să lupte cu un fenomen pe care îl încurajează în același timp.