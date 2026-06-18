Val de întoarceri din Spania. Tot mai mulți români spun că viața în străinătate nu mai este ce era. Povestea antreprenorului care a construit acasă un business de 2 milioane de euro

Reducerea este de aproximativ 32% în decurs de 13 ani. Chiar și în aceste condiții, românii continuă să reprezinte una dintre cele mai importante comunități de străini din Spania. Ei însumează 8,8% dintre persoanele născute în alte țări și stabilite acolo, fiind depășiți doar de comunitatea marocană, care reprezintă 14%.

Tendința nu pare să se oprească. Potrivit datelor provizorii ale INE, aproximativ 29.600 de români au părăsit Spania între începutul lunii ianuarie și 1 aprilie 2025.

În paralel, statisticile din România arată că în anul 2024 au revenit din Spania 47.044 de cetățeni români, după ce în anul precedent se întorseseră 51.316 persoane.

Locuințele au devenit unul dintre motivele principale ale revenirii

Printre cei care au ales să se întoarcă se numără și Andrei Stefcu. Acesta a plecat din București în decembrie 2003, când avea doar 17 ani, și s-a stabilit în Castelldefels, lângă Barcelona, unde locuia deja unul dintre frații săi.

În Spania a lucrat ani la rând, și-a întemeiat o familie și a avut patru copii, toți născuți acolo. Cu toate acestea, după o lungă perioadă de reflecție, a decis să revină în România în anul 2021.

„Acesta a fost principalul motiv”, spune Stefcu referindu-se la dificultatea cumpărării unei locuințe în Spania. „România are cel mai mare procent de proprietari de locuințe din Europa, în jur de 94%. În Spania, până când te stabilești și îți crește salariul, nu poți solicita un credit ipotecar. Iar dacă îl obții pe 35 de ani, asta înseamnă că aș fi stat cu chirie până la 65 de ani”, explică el.

Experiența unui frate care și-a pierdut apartamentul după ce rata creditului a crescut de la 800 la 1.200 de euro în timpul Marii Recesiuni l-a făcut să privească și mai precaut ideea unui împrumut pe termen lung.

„Ne-am speriat de ideea unui credit ipotecar, așa că am început să investesc într-o casă la periferia Bucureștiului, pe care am plătit-o în nouă ani cu banii câștigați din ore suplimentare”, spune acesta.

Pandemia și schimbările economice au accelerat fenomenul

Sociologul Dumitru Sandu, de la Universitatea din București, consideră că pandemia a avut un rol important în accelerarea revenirii românilor.