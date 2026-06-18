Snap a lansat ochelarii AR de aproape 2 mii de euro, iar internetul i-a făcut praf: acțiunile companiei au căzut imediat
Snap încearcă din nou să transforme ochelarii inteligenți într-un produs de masă, dar primul contact cu publicul nu a fost deloc blând. Compania din spatele Snapchat a prezentat Specs, o pereche de ochelari cu realitate augmentată care costă 2.195 de dolari și care promite să aducă informații digitale direct peste lumea reală. Pe hârtie, ideea sună ca următorul pas firesc după telefonul mobil. În practică, primele reacții au fost dominate de două lucruri: prețul uriaș și designul masiv.
Specs au fost prezentați ca începutul unei noi ere în computing, iar CEO-ul Snap, Evan Spiegel, a insistat că produsul este gândit pentru a-i ajuta pe oameni să se conecteze mai natural unii cu alții. Numai că internetul a văzut altceva: o pereche de ochelari uriași, cu rame groase, lentile reflectorizante și un aspect mai apropiat de niște ochelari 3D supradimensionați decât de un gadget pe care l-ai purta relaxat pe stradă.
Un pariu scump pe viitorul de după smartphone
Snap mizează de ani buni pe ideea că realitatea augmentată va înlocui, într-o zi, modul în care folosim telefoanele. Specs sunt cea mai ambițioasă încercare a companiei de până acum: ochelari autonomi, cu două procesoare Snapdragon, afișaj transparent, control prin voce și gesturi, asistență AI contextuală și posibilitatea de a afișa informații peste ceea ce vezi în fața ta.
Dispozitivul poate oferi indicații, poate răspunde la întrebări despre obiectele din jur, poate reda conținut, poate filma din perspectiva utilizatorului și poate rula experiențe AR. Snap spune că ochelarii au un câmp vizual de 51 de grade, lentile electrochromice care se pot închide sau deschide în funcție de lumină și o autonomie de până la patru ore în utilizare mixtă. Carcasa de încărcare promite mai multe cicluri suplimentare, pentru o autonomie totală mai mare în deplasare.
Problema este că toate aceste componente trebuie puse undeva, iar rezultatul se vede imediat pe față. Specs cântăresc aproximativ 132–136 de grame, în funcție de mărime, mult mai mult decât ochelarii obișnuiți și semnificativ mai mult decât multe modele smart orientate spre consumatorul obișnuit. Snap spune că designul este gândit pentru purtare îndelungată, dar primele reacții online au fost mai degrabă ironice decât entuziaste.
Internetul a râs, investitorii au apăsat pe vânzare
După prezentare, reacțiile de pe rețelele sociale au venit rapid. Mulți utilizatori au criticat aspectul supradimensionat al ochelarilor, comparându-i cu ochelari de cinema IMAX sau cu un prototip SF neterminat. Alții au glumit că doar uitându-se la ei își pot imagina durerea de cap sau presiunea pe urechi.
Nici investitorii nu au părut convinși. Acțiunile Snap au scăzut puternic după anunț, semn că Wall Street nu vede Specs ca pe produsul salvator de care compania ar avea nevoie. Reacția este cu atât mai importantă cu cât Snap nu se află la prima încercare în zona ochelarilor inteligenți. Primele Spectacles, lansate cu ani în urmă ca ochelari pentru înregistrare video, au atras atenția la început, dar nu au devenit niciodată un succes de masă.
De data aceasta, Snap nu mai vinde doar ochelari cu cameră, ci un dispozitiv mult mai ambițios, mult mai scump și mult mai riscant. La 2.195 de dolari, Specs intră într-o zonă de preț apropiată de gadgeturile premium, dar fără garanția că publicul larg este pregătit să poarte zilnic ochelari AR atât de vizibili.
Problema nu este doar prețul, ci încrederea
Snap încearcă să poziționeze Specs ca pe un computer purtabil, nu ca pe un simplu accesoriu pentru Snapchat. Compania vorbește despre AI, realitate augmentată, productivitate, comunicare și experiențe sociale noi. Totuși, pentru ca un astfel de produs să funcționeze, oamenii trebuie să-l accepte în viața de zi cu zi, iar aici apar cele mai mari obstacole.
Un dispozitiv purtat pe față ridică imediat întrebări despre intimitate. Cine filmează? Când filmează? Ce date sunt procesate? Cum știu ceilalți că nu sunt înregistrați? Snap susține că există indicatoare vizibile pentru momentele în care se filmează și că intimitatea este gândită de la început, dar piața ochelarilor smart este deja sensibilă la aceste teme.
Momentul lansării este complicat și pentru că Meta se confruntă, la rândul ei, cu presiuni legate de confidențialitate și recunoaștere facială în zona ochelarilor inteligenți. Într-un astfel de climat, Snap trebuie să convingă nu doar că Specs sunt utili, ci și că sunt siguri, confortabili și social acceptabili.
Deocamdată, Specs par mai degrabă un produs pentru pasionați, dezvoltatori și utilizatori dispuși să plătească mult pentru o privire timpurie asupra viitorului. Pentru publicul larg, însă, combinația dintre preț, dimensiuni, autonomie și design riscă să fie prea greu de acceptat. Snap vrea să arate cum va arăta lumea după smartphone. Problema este că, în acest moment, lumea pare să râdă de ochelari înainte să-i încerce.