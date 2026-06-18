Snap a lansat ochelarii AR de aproape 2 mii de euro, iar internetul i-a făcut praf: acțiunile companiei au căzut imediat

Un pariu scump pe viitorul de după smartphone

Snap mizează de ani buni pe ideea că realitatea augmentată va înlocui, într-o zi, modul în care folosim telefoanele. Specs sunt cea mai ambițioasă încercare a companiei de până acum: ochelari autonomi, cu două procesoare Snapdragon, afișaj transparent, control prin voce și gesturi, asistență AI contextuală și posibilitatea de a afișa informații peste ceea ce vezi în fața ta.

Dispozitivul poate oferi indicații, poate răspunde la întrebări despre obiectele din jur, poate reda conținut, poate filma din perspectiva utilizatorului și poate rula experiențe AR. Snap spune că ochelarii au un câmp vizual de 51 de grade, lentile electrochromice care se pot închide sau deschide în funcție de lumină și o autonomie de până la patru ore în utilizare mixtă. Carcasa de încărcare promite mai multe cicluri suplimentare, pentru o autonomie totală mai mare în deplasare.

Problema este că toate aceste componente trebuie puse undeva, iar rezultatul se vede imediat pe față. Specs cântăresc aproximativ 132–136 de grame, în funcție de mărime, mult mai mult decât ochelarii obișnuiți și semnificativ mai mult decât multe modele smart orientate spre consumatorul obișnuit. Snap spune că designul este gândit pentru purtare îndelungată, dar primele reacții online au fost mai degrabă ironice decât entuziaste.

Internetul a râs, investitorii au apăsat pe vânzare

După prezentare, reacțiile de pe rețelele sociale au venit rapid. Mulți utilizatori au criticat aspectul supradimensionat al ochelarilor, comparându-i cu ochelari de cinema IMAX sau cu un prototip SF neterminat. Alții au glumit că doar uitându-se la ei își pot imagina durerea de cap sau presiunea pe urechi.

Nici investitorii nu au părut convinși. Acțiunile Snap au scăzut puternic după anunț, semn că Wall Street nu vede Specs ca pe produsul salvator de care compania ar avea nevoie. Reacția este cu atât mai importantă cu cât Snap nu se află la prima încercare în zona ochelarilor inteligenți. Primele Spectacles, lansate cu ani în urmă ca ochelari pentru înregistrare video, au atras atenția la început, dar nu au devenit niciodată un succes de masă.

De data aceasta, Snap nu mai vinde doar ochelari cu cameră, ci un dispozitiv mult mai ambițios, mult mai scump și mult mai riscant. La 2.195 de dolari, Specs intră într-o zonă de preț apropiată de gadgeturile premium, dar fără garanția că publicul larg este pregătit să poarte zilnic ochelari AR atât de vizibili.

Problema nu este doar prețul, ci încrederea

Snap încearcă să poziționeze Specs ca pe un computer purtabil, nu ca pe un simplu accesoriu pentru Snapchat. Compania vorbește despre AI, realitate augmentată, productivitate, comunicare și experiențe sociale noi. Totuși, pentru ca un astfel de produs să funcționeze, oamenii trebuie să-l accepte în viața de zi cu zi, iar aici apar cele mai mari obstacole.