Noii ochelari de realitate augmentată rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale tehnologiei AR
Realitatea augmentată promite de ani buni să suprapună informații digitale peste lumea reală fără să îți distragă atenția. În practică însă, multe dintre dispozitivele existente fac un compromis important: pentru ca obiectele virtuale să pară cât mai reale, reduc luminozitatea mediului înconjurător, ceea ce poate afecta vizibilitatea și chiar siguranța utilizatorului.
O echipă de cercetători din Japonia și China susține că a găsit o soluție elegantă la această problemă. În loc să se bazeze exclusiv pe îmbunătățiri hardware, oamenii de știință au dezvoltat un sistem care adaptează afișarea imaginilor în funcție de modul în care ochiul uman percepe lumea din jur, scrie TechXplore.
Noua tehnologie adaptează imaginile în timp real
Cercetarea, publicată în revista IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, propune o metodă care echilibrează permanent imaginile reale și cele virtuale.
Sistemul utilizează componente optice polarizate și analizează în timp real atât lumina din mediul înconjurător, cât și direcția privirii utilizatorului. În funcție de aceste informații, ochelarii modifică automat modul în care sunt afișate obiectele digitale, astfel încât acestea să rămână clare fără a întuneca inutil lumea reală.
Practic, utilizatorul poate vedea mai bine ceea ce se află în fața sa, iar elementele virtuale continuă să pară naturale și bine integrate în peisaj.
Cercetătorii au testat modul în care oamenii percep imaginile
În loc să optimizeze doar performanțele optice ale dispozitivului, echipa de cercetare s-a concentrat asupra modului în care oamenii percep imaginile.
Mai multe studii au fost realizate cu voluntari pentru a determina nivelul minim de contrast necesar pentru recunoașterea texturilor și modul în care sunt percepute efectele de iluminare ale obiectelor virtuale.
Primele teste au implicat 12 participanți și au analizat cât de ușor pot fi observate detaliile obiectelor generate digital. Un al doilea experiment, desfășurat cu 24 de persoane, a urmărit percepția iluminării și realismului imaginilor.
Pe baza acestor rezultate, cercetătorii au creat un algoritm capabil să ajusteze automat afișarea imaginilor în funcție de condițiile reale de iluminare.
Într-un ultim test, la care au participat alți 12 voluntari, prototipul a demonstrat că poate îmbunătăți vizibilitatea mediului înconjurător fără a compromite realismul obiectelor virtuale.
O schimbare importantă în dezvoltarea ochelarilor AR
Autorii studiului spun că această abordare ar putea schimba modul în care vor fi proiectate viitoarele dispozitive de realitate augmentată.
Până acum, dezvoltarea s-a concentrat aproape exclusiv pe performanțele componentelor optice. Noua cercetare arată însă că înțelegerea felului în care funcționează percepția umană poate avea un impact la fel de important asupra experienței utilizatorului.
În loc să mărească permanent performanțele hardware, sistemul adaptează imaginile la ceea ce ochiul poate observa în fiecare moment, obținând un rezultat mai natural și mai confortabil.
Unde ar putea fi folosită această tehnologie
Deși mulți asociază realitatea augmentată cu jocurile sau divertismentul, aplicațiile sunt mult mai numeroase.
Noua tehnologie ar putea fi utilizată în industrie, unde tehnicienii au nevoie să vadă simultan echipamentele reale și instrucțiunile digitale. În domeniul medical, ar putea ajuta chirurgii și personalul medical să acceseze informații fără să își ia ochii de la pacient.
Soluția ar putea fi utilă și pentru educație, navigație, colaborare la distanță sau activități de mentenanță, acolo unde este esențial ca utilizatorul să rămână permanent atent la mediul înconjurător.
Cercetătorii consideră că integrarea studiului percepției umane în proiectarea ochelarilor de realitate augmentată ar putea elimina unul dintre cele mai mari obstacole care au împiedicat până acum adoptarea pe scară largă a acestei tehnologii. Dacă rezultatele vor fi confirmate și în produse comerciale, generațiile viitoare de ochelari AR ar putea oferi o experiență mult mai naturală, fără compromisurile actuale dintre vizibilitatea lumii reale și calitatea imaginilor virtuale.