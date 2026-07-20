Noii ochelari de realitate augmentată rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale tehnologiei AR

Noua tehnologie adaptează imaginile în timp real

Cercetarea, publicată în revista IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, propune o metodă care echilibrează permanent imaginile reale și cele virtuale.

Sistemul utilizează componente optice polarizate și analizează în timp real atât lumina din mediul înconjurător, cât și direcția privirii utilizatorului. În funcție de aceste informații, ochelarii modifică automat modul în care sunt afișate obiectele digitale, astfel încât acestea să rămână clare fără a întuneca inutil lumea reală.

Practic, utilizatorul poate vedea mai bine ceea ce se află în fața sa, iar elementele virtuale continuă să pară naturale și bine integrate în peisaj.

Cercetătorii au testat modul în care oamenii percep imaginile

În loc să optimizeze doar performanțele optice ale dispozitivului, echipa de cercetare s-a concentrat asupra modului în care oamenii percep imaginile.

Mai multe studii au fost realizate cu voluntari pentru a determina nivelul minim de contrast necesar pentru recunoașterea texturilor și modul în care sunt percepute efectele de iluminare ale obiectelor virtuale.

Primele teste au implicat 12 participanți și au analizat cât de ușor pot fi observate detaliile obiectelor generate digital. Un al doilea experiment, desfășurat cu 24 de persoane, a urmărit percepția iluminării și realismului imaginilor.

Pe baza acestor rezultate, cercetătorii au creat un algoritm capabil să ajusteze automat afișarea imaginilor în funcție de condițiile reale de iluminare.