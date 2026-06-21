SkyShowtime nu pornește? Soluțiile simple care pot face aplicația să funcționeze din nou în câteva minute

Verifică internetul și repornește dispozitivul

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici dacă internetul funcționează corect pe dispozitivul pe care încerci să deschizi SkyShowtime. Deschide YouTube, Netflix, browserul sau orice altă aplicație care are nevoie de internet. Dacă și acestea merg greu sau nu se încarcă, problema nu este neapărat la SkyShowtime, ci la conexiunea ta.

Dacă ești pe Wi-Fi, apropie-te de router sau repornește routerul. Scoate-l din priză timp de 30 de secunde, apoi pornește-l din nou și așteaptă până se reconectează toate dispozitivele. Pe telefon, poți încerca să treci de pe Wi-Fi pe date mobile, doar ca test. Dacă SkyShowtime pornește pe date mobile, dar nu merge pe Wi-Fi, problema este aproape sigur la rețeaua de acasă.

Apoi repornește dispozitivul pe care folosești aplicația. Pe telefon sau tabletă, închide complet aplicația și repornește dispozitivul. Pe Smart TV, nu este suficient să apeși pe butonul de oprire de pe telecomandă, pentru că multe televizoare intră doar în standby. Scoate televizorul din priză timp de 30 de secunde, apoi pornește-l din nou.

Această repornire completă poate rezolva blocaje temporare, probleme de memorie, erori de aplicație și situații în care SkyShowtime rămâne blocat pe ecranul de pornire. Este una dintre cele mai simple soluții, dar și una dintre cele mai eficiente, mai ales pe televizoarele smart mai vechi.

Actualizează aplicația SkyShowtime

Dacă SkyShowtime nu pornește, se blochează sau afișează erori, verifică dacă ai ultima versiune a aplicației. Pe telefon, intră în App Store sau Google Play și caută SkyShowtime. Dacă apare butonul „Update” sau „Actualizează”, instalează noua versiune înainte să mai încerci să deschizi aplicația.

Pe Smart TV Samsung, intră în zona Apps, caută SkyShowtime și verifică dacă există o actualizare disponibilă. Pe LG, verificarea se face din zona de aplicații sau din LG Content Store, în funcție de model. Unele televizoare actualizează automat aplicațiile, dar nu te baza mereu pe asta. Dacă aplicația nu a mai fost deschisă de mult sau televizorul nu a mai fost actualizat, poate rula o versiune veche.

Actualizările sunt importante pentru că platformele de streaming modifică periodic aplicațiile, sistemele de autentificare și protecția conținutului video. O versiune mai veche poate porni greu, poate da eroare la redare sau poate refuza conectarea, chiar dacă abonamentul este activ.