Cele 5 orașe din România esențiale pentru mobilitatea NATO. Nu doar bazele militare contează în caz de criza

Constanța, poarta de intrare de la Marea Neagră

Constanța ar fi greu de ocolit într-o asemenea analiză, deoarece orașul dispune de cel mai important port maritim al României și se află într-o regiune devenită vitală pentru securitatea Alianței. În apropiere se găsește și zona Mihail Kogălniceanu, cu infrastructură aeriană militară, ceea ce creează o combinație rară între acces maritim, rutier, feroviar și aerian.

Pe înțelesul tuturor, tehnica militară grea nu poate fi mutată în cantități mari doar cu avionul. Astfel, navele și trenurile devin esențiale pentru transportul unor volume mari de echipamente, iar de aici apare importanța unui port conectat la rețeaua feroviară și la Autostrada A2.

De asemenea, Constanța este relevantă și prin legătura cu Bucureștiul și cu axele europene de transport. Documentele europene au tratat coridorul București–Constanța ca parte importantă a rețelelor continentale, iar mobilitatea militară urmărește tocmai adaptarea infrastructurii civile pentru deplasări rapide atunci când situația o cere.

Marele centru de comandă și distribuție

Capitala contează prin poziția sa de principal nod rutier, feroviar și aerian al țării, dar și prin concentrarea instituțiilor de comandă și coordonare. Astfel, Bucureștiul nu este doar punctul în care ajung cele mai multe drumuri importante, ci și locul din care fluxurile pot fi redistribuite către est, sud, centru sau litoral.

Într-un scenariu de întărire rapidă a Flancului Estic, miza nu ar fi ca toate trupele să rămână în Capitală, ci ca zona să funcționeze ca un uriaș nod de legătură. Autostrăzile A1, A2 și A3, centura Capitalei, căile ferate și aeroporturile oferă multiple variante de transport, chiar dacă blocajele de trafic și infrastructura insuficient modernizată rămân vulnerabilități evidente.

Tot în București funcționează structuri NATO importante, iar conducerea Comitetului Militar NATO a efectuat în mai 2026 o vizită oficială în România, inclusiv la București, în contextul rolului țării pe flancul estic.

Focșani, orașul aflat într-un coridor geografic sensibil

Focșaniul este poate cea mai surprinzătoare prezență pentru publicul larg, însă poziția sa geografică îi conferă o importanță aparte. Zona se află între curbura Carpaților și Dunărea de Jos, pe una dintre principalele axe care leagă sudul țării de Moldova.