În ce monedă este mai bine să plătești în Turcia. Detaliul care îți poate salva bani

Prețurile din supermarketuri, restaurante locale, farmacii, mijloace de transport în comun sau pentru bacșișuri sunt afișate în moneda națională a Turciei. Din acest motiv, plata direct în lire elimină conversiile suplimentare și reduce riscul de a achita mai mult decât este necesar.

În schimb, dacă alegi să plătești în euro, comerciantul va face conversia la propriul curs de schimb, care, de cele mai multe ori, este mai puțin avantajos pentru client.

Specialiștii recomandă ca turiștii să aibă la dispoziție lire turcești pentru cheltuielile de zi cu zi, deoarece aceasta rămâne cea mai eficientă variantă din punct de vedere financiar.

Euro și dolarii pot fi utili, dar nu pentru orice plată

Chiar dacă lira turcească este moneda recomandată pentru plățile curente, este indicat ca turiștii să aibă asupra lor și numerar în euro sau dolari americani.

Aceste valute pot fi schimbate local atunci când este nevoie, însă nu reprezintă cea mai bună alegere pentru plata directă a cumpărăturilor.

În zonele turistice, în stațiunile de pe litoral sau în cartiere foarte vizitate din Istanbul, comercianții acceptă frecvent euro și dolari.

Cu toate acestea, înainte de a achita într-o valută străină, este recomandat să verifici prețul produsului sau serviciului în lire turcești. În multe situații, rotunjirile aplicate de comercianți la conversia în euro sau dolari sunt în defavoarea clientului, ceea ce înseamnă că vei plăti mai mult decât dacă ai achita în moneda locală.