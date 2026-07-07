În ce monedă este mai bine să plătești în Turcia. Detaliul care îți poate salva bani
Turcia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români, însă înainte de plecare apare o întrebare importantă: în ce monedă este mai avantajos să plătești? Deși în multe zone turistice sunt acceptați atât euro, cât și dolarii americani, alegerea monedei potrivite poate influența semnificativ bugetul concediului. Diferențele de curs valutar, conversiile făcute de comercianți și locul în care schimbi banii pot însemna costuri suplimentare pe care le poți evita cu câteva măsuri simple.
Lira turcească este cea mai avantajoasă pentru cheltuielile zilnice
Pentru majoritatea cumpărăturilor și serviciilor, lira turcească (TRY) este cea mai avantajoasă monedă de plată.
Prețurile din supermarketuri, restaurante locale, farmacii, mijloace de transport în comun sau pentru bacșișuri sunt afișate în moneda națională a Turciei. Din acest motiv, plata direct în lire elimină conversiile suplimentare și reduce riscul de a achita mai mult decât este necesar.
În schimb, dacă alegi să plătești în euro, comerciantul va face conversia la propriul curs de schimb, care, de cele mai multe ori, este mai puțin avantajos pentru client.
Specialiștii recomandă ca turiștii să aibă la dispoziție lire turcești pentru cheltuielile de zi cu zi, deoarece aceasta rămâne cea mai eficientă variantă din punct de vedere financiar.
Euro și dolarii pot fi utili, dar nu pentru orice plată
Chiar dacă lira turcească este moneda recomandată pentru plățile curente, este indicat ca turiștii să aibă asupra lor și numerar în euro sau dolari americani.
Aceste valute pot fi schimbate local atunci când este nevoie, însă nu reprezintă cea mai bună alegere pentru plata directă a cumpărăturilor.
În zonele turistice, în stațiunile de pe litoral sau în cartiere foarte vizitate din Istanbul, comercianții acceptă frecvent euro și dolari.
Cu toate acestea, înainte de a achita într-o valută străină, este recomandat să verifici prețul produsului sau serviciului în lire turcești. În multe situații, rotunjirile aplicate de comercianți la conversia în euro sau dolari sunt în defavoarea clientului, ceea ce înseamnă că vei plăti mai mult decât dacă ai achita în moneda locală.
Plata cu cardul poate fi o soluție avantajoasă
Cardurile bancare Visa și Mastercard sunt acceptate pe scară largă în hoteluri, restaurante mari și magazine.
Pentru a evita costurile ridicate generate de conversiile valutare, poate fi avantajoasă utilizarea cardurilor cu gestionare multi-monedă, precum Revolut sau Wise.
Acestea permit conversia directă din lei în lire turcești la cursul oficial al pieței, reducând astfel costurile care pot apărea atunci când plata este procesată printr-un curs mai puțin favorabil.
Dacă terminalul de plată oferă posibilitatea de a alege moneda tranzacției, este recomandat ca plata să fie efectuată în lire turcești, nu în lei sau euro, pentru a evita conversia realizată la un curs dezavantajos.
Unde este recomandat să schimbi banii
Locul în care schimbi valuta este la fel de important ca moneda pe care alegi să o folosești.
Este recomandat să eviți schimbul valutar în aeroporturi, deoarece comisioanele și cursurile practicate sunt, de regulă, mai puțin avantajoase. O alternativă este retragerea de lire turcești de la bancomatele locale (ATM), dar și schimbul euro sau dolari la casele de schimb valutar din orașe.
Printre locurile unde turiștii aleg frecvent să schimbe bani se numără și Marele Bazar (Grand Bazaar) din Istanbul, unde funcționează numeroase case de schimb.
Un detaliu care poate face diferența în bugetul vacanței
În timpul unei vacanțe, chiar și diferențele mici de curs valutar se pot transforma într-o cheltuială importantă dacă sunt repetate la fiecare plată.
Folosirea lirei turcești pentru cumpărăturile zilnice, verificarea prețurilor afișate în moneda locală și evitarea conversiilor făcute de comercianți sunt câteva dintre măsurile care pot ajuta turiștii să își gestioneze mai bine bugetul.
De asemenea, păstrarea unei rezerve de euro sau dolari în numerar, care pot fi schimbați local la nevoie, oferă mai multă flexibilitate fără a obliga turistul să plătească direct într-o valută care poate genera costuri suplimentare.