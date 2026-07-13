Fiul care și-a ajutat tatăl să învingă scleroza multiplă. Cum a transformat un robot în scaunul rulant al viitorului VIDEO

Un robot industrial, transformat într-un mijloc de mobilitate fără precedent

Proiectul, denumit de creatorul său „bionic leg chair”, are la bază un robot produs de compania Unitree, echipat cu patru membre mecanice și roți integrate. Platforma este proiectată pentru utilizare industrială și poate alterna deplasarea pe roți cu mersul folosind picioarele robotice, ceea ce îi permite să depășească obstacole pe care un vehicul convențional nu le-ar putea traversa, scrie Hackster.

Transformarea într-un scaun destinat transportului unei persoane a presupus însă mult mai mult decât montarea unui fotoliu deasupra robotului.

Jake Laser a testat mai multe variante înainte de a ajunge la configurația finală. În cele din urmă, a ales să fixeze un scaun sport direct pe structura centrală a robotului, într-o poziție care permite membrelor mecanice să se miște liber. Picioarele utilizatorului sunt întinse în față, reducând riscul ca acestea să interfereze cu mecanismul de deplasare. Pentru un plus de siguranță, scaunul a fost dotat cu centuri rezistente și personalizat după preferințele tatălui său.

Software modificat pentru a transporta în siguranță un om

Deși robotul era construit pentru a transporta greutăți importante, distribuția masei unui om este complet diferită față de cea a unei încărcături statice. Din acest motiv, inginerul a intervenit și asupra software-ului care controlează echilibrul dispozitivului.

Sistemele de stabilizare au fost recalibrate astfel încât giroscoapele și motoarele robotului să compenseze permanent mișcările pasagerului. În acest fel, vehiculul își poate păstra echilibrul chiar și atunci când urcă scări sau traversează suprafețe dificile.

Controlul se realizează printr-o telecomandă wireless cu două joystick-uri, care îi permite utilizatorului să înainteze, să se deplaseze lateral, să se rotească pe loc și chiar să ridice sau să coboare robotul pentru ca urcarea și coborârea din scaun să fie mai ușoare.

Testele au demonstrat că poate merge acolo unde un scaun rulant obișnuit se oprește

Înainte ca tatăl său să urce pentru prima dată în noul vehicul, Jake Laser a supus robotul unor teste solicitante.