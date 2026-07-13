Fiul care și-a ajutat tatăl să învingă scleroza multiplă. Cum a transformat un robot în scaunul rulant al viitorului VIDEO
Tehnologia schimbă vieți în multe feluri, însă uneori cele mai impresionante inovații nu apar într-un laborator al unei mari companii, ci în garajul unui pasionat. Este și cazul inginerului american Jake Laser, care a construit un dispozitiv spectaculos pentru tatăl său, diagnosticat cu scleroză multiplă în urmă cu aproximativ 20 de ani.
Pornind de la limitele unui scaun rulant obișnuit, imposibil de folosit pe scări, teren accidentat sau trasee montane, acesta a găsit o soluție complet diferită. A modificat un robot patruped industrial și l-a transformat într-un vehicul capabil să urce trepte, să traverseze stânci și să ajungă în locuri inaccesibile pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități locomotorii.
Un robot industrial, transformat într-un mijloc de mobilitate fără precedent
Proiectul, denumit de creatorul său „bionic leg chair”, are la bază un robot produs de compania Unitree, echipat cu patru membre mecanice și roți integrate. Platforma este proiectată pentru utilizare industrială și poate alterna deplasarea pe roți cu mersul folosind picioarele robotice, ceea ce îi permite să depășească obstacole pe care un vehicul convențional nu le-ar putea traversa, scrie Hackster.
Transformarea într-un scaun destinat transportului unei persoane a presupus însă mult mai mult decât montarea unui fotoliu deasupra robotului.
Jake Laser a testat mai multe variante înainte de a ajunge la configurația finală. În cele din urmă, a ales să fixeze un scaun sport direct pe structura centrală a robotului, într-o poziție care permite membrelor mecanice să se miște liber. Picioarele utilizatorului sunt întinse în față, reducând riscul ca acestea să interfereze cu mecanismul de deplasare. Pentru un plus de siguranță, scaunul a fost dotat cu centuri rezistente și personalizat după preferințele tatălui său.
Software modificat pentru a transporta în siguranță un om
Deși robotul era construit pentru a transporta greutăți importante, distribuția masei unui om este complet diferită față de cea a unei încărcături statice. Din acest motiv, inginerul a intervenit și asupra software-ului care controlează echilibrul dispozitivului.
Sistemele de stabilizare au fost recalibrate astfel încât giroscoapele și motoarele robotului să compenseze permanent mișcările pasagerului. În acest fel, vehiculul își poate păstra echilibrul chiar și atunci când urcă scări sau traversează suprafețe dificile.
Controlul se realizează printr-o telecomandă wireless cu două joystick-uri, care îi permite utilizatorului să înainteze, să se deplaseze lateral, să se rotească pe loc și chiar să ridice sau să coboare robotul pentru ca urcarea și coborârea din scaun să fie mai ușoare.
Testele au demonstrat că poate merge acolo unde un scaun rulant obișnuit se oprește
Înainte ca tatăl său să urce pentru prima dată în noul vehicul, Jake Laser a supus robotul unor teste solicitante.
Acesta a fost pus să urce trepte înalte, să traverseze o scară metalică cu spații libere între trepte, să coboare și să urce scări complete, dar și să înainteze printr-o albie de râu acoperită cu pietre. În toate aceste situații, robotul și-a păstrat stabilitatea.
Abia după aceste verificări a venit momentul cel mai important. Tatăl inventatorului a testat dispozitivul și a reușit să ajungă în locuri pe care nu le mai putuse vizita de peste două decenii din cauza bolii.
Imaginile publicate ulterior pe canalul de YouTube al lui Jake Laser au atras atenția asupra potențialului pe care îl au astfel de tehnologii pentru persoanele cu mobilitate redusă.
Deocamdată este un prototip, dar demonstrează ce poate face tehnologia
Scaunul robotic nu va ajunge prea curând în magazine. Proiectul este un exemplar unic, construit special pentru tatăl lui Jake Laser, iar costul platformei robotice folosite este foarte ridicat, fiind vorba despre un echipament industrial care valorează sute de mii de dolari.
Cu toate acestea, proiectul arată direcția în care ar putea evolua dispozitivele de asistență pentru persoanele cu dizabilități. Pe măsură ce roboții devin mai performanți și mai accesibili, astfel de soluții ar putea transforma radical mobilitatea celor care, în prezent, sunt limitați de bariere precum scările, terenul accidentat sau diferențele de nivel.