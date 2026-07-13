Nutella și Kinder ar putea fi produse în România. Gigantul Ferrero se pregătește să înceapă producția în ţara noastră

În noua structură sunt implicați mai mulți oficiali importanți ai grupului italian: Ceci Alberto, responsabil administrativ la nivel european, Paolo Sgobbo, CFO și director executiv, precum și Giuseppe Papa, Managing Director pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova. Deocamdată, Ferrero nu a anunțat unde ar urma să fie amplasată o eventuală unitate de producție, valoarea investiției sau produsele care ar putea fi fabricate în România.

„În acest stadiu, nu suntem în măsură să facem comentarii. Dacă vor exista noutăți pe care le vom putea comunica pe viitor, vom reveni”, a declarat Giuseppe Papa pentru Profit.ro.

Prin urmare, deschiderea firmei nu înseamnă automat că o fabrică este deja în construcție, însă obiectul de activitate ales indică pregătirea cadrului juridic necesar pentru producția locală.

De la o mică patiserie, la un gigant de 19,3 miliarde de euro

Povestea Ferrero a început în 1946, în Alba, un mic oraș din nordul Italiei. Familia Ferrero deținea o patiserie și, într-o perioadă în care cacaoa era scumpă și greu de găsit, a început să folosească alunele locale pentru a obține o cremă de cacao în cantități mai mari.

Ideea avea să pună bazele unui adevărat imperiu al dulciurilor. În anii ’60 au apărut Nutella și Kinder Chocolate, iar portofoliul a fost completat ulterior cu Tic Tac, Ferrero Rocher, Raffaello și numeroase alte produse.

Astăzi, grupul Ferrero are peste 35 de branduri vândute în mai mult de 170 de țări și peste 50.000 de angajați. Compania este în continuare controlată de familia Ferrero și a ajuns la a treia generație.

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 august 2025, grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată de 19,3 miliarde de euro, în creștere cu 4,6% față de anul precedent. Ferrero a investit aproape 1,1 miliarde de euro într-un singur an pentru dezvoltarea capacităților și susținerea creșterii.

Nutella, Kinder și Ferrero Rocher, produsele care au făcut Ferrero celebru

Ferrero nu publică un clasament global detaliat al vânzărilor pentru fiecare produs în parte, însă trei nume se disting în portofoliul companiei prin notorietatea și prezența lor internațională. Nutella este probabil cel mai cunoscut produs al grupului și unul dintre brandurile cu care Ferrero este identificat la nivel mondial. Crema de alune și cacao lansată sub numele Nutella în anii ’60 este vândută astăzi pe numeroase piețe și a devenit produsul-simbol al companiei.