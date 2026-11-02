Cele mai bune boxe portabile Bluetooth: 3 modele pentru muzică oriunde te-ai afla
O boxă portabilă Bluetooth este o soluție practică atunci când telefonul nu oferă volumul sau calitatea audio dorite. Poate fi folosită acasă, în vacanță, la picnic sau la o întâlnire cu prietenii, fără să depindă de o priză în apropiere. Atunci când alegi un astfel de dispozitiv, contează nu doar puterea sunetului, ci și autonomia bateriei, rezistența la apă și praf, conectivitatea și dimensiunile.
Printre modelele care merită luate în calcul se numără Marshall Emberton III, JBL Charge Essential 3 SE și boxa portabilă K10. Cele trei variante se adresează unor categorii diferite de cumpărători: de la cei care caută un produs cu design aparte și autonomie generoasă, până la cei care preferă o boxă mai puternică sau una accesibilă, pentru utilizare ocazională.
Marshall Emberton III, boxă compactă cu autonomie de peste 32 de ore
Marshall Emberton III atrage atenția prin designul vintage, specific producătorului, iar versiunea Sage are o nuanță verde discretă. Dincolo de aspect, modelul este conceput pentru utilizare în deplasare și are o greutate de aproximativ 670 de grame, ceea ce îl face ușor de transportat într-un rucsac sau într-o geantă.
Unul dintre principalele avantaje este autonomia de peste 32 de ore, potrivit specificațiilor Marshall. Boxa se încarcă prin USB-C, iar funcția de încărcare rapidă oferă aproximativ șase ore de redare după numai 20 de minute de alimentare. O încărcare completă durează în jur de două ore.
Emberton III folosește tehnologia True Stereophonic, prin care sunetul este distribuit în 360 de grade, astfel încât muzica să poată fi auzită din mai multe direcții. Sistemul include două difuzoare full-range de 2 inch și două radiatoare pasive. Amplificarea este asigurată de două unități Class D de câte 38 W.
Boxa are certificare IP67, ceea ce înseamnă că este protejată împotriva prafului și poate rezista la scufundarea în apă până la un metru adâncime, timp de maximum 30 de minute. Conectivitatea Bluetooth 5.3 permite asocierea cu telefonul, iar raza de acțiune poate ajunge la 100 de metri în spațiu liber. Aplicația Marshall Bluetooth oferă acces la setări și actualizări, în timp ce microfonul integrat permite preluarea apelurilor hands-free. Un indicator de pe boxă arată nivelul bateriei.
JBL Charge Essential 3 SE, sunet de 40 W și baterie externă integrată
JBL Charge Essential 3 SE este o alternativă pentru cei care vor un sunet mai puternic și o boxă potrivită pentru ieșirile în aer liber. Modelul negru are o putere totală de 40 W RMS, asigurată de un woofer de 30 W și un tweeter de 10 W. Configurația este completată de două radiatoare pasive, concepute pentru un bass mai pronunțat.
Autonomia declarată ajunge la 20 de ore, în funcție de volumul folosit și de conținutul redat. Acumulatorul are o capacitate de 7.500 mAh, iar unul dintre avantajele modelului este funcția de baterie externă. Prin intermediul portului USB-C, boxa poate încărca și alte dispozitive, inclusiv un telefon.
Pentru utilizarea în exterior, JBL Charge Essential 3 SE beneficiază de certificare IP67, care oferă protecție împotriva prafului și a apei. Producătorul menționează și rezistența la șocuri, un detaliu util atunci când boxa este transportată frecvent sau folosită în locuri precum plaja ori parcul.
Conectivitatea Bluetooth 5.4 permite asocierea cu telefonul sau tableta, iar tehnologia Auracast oferă posibilitatea conectării mai multor boxe compatibile pentru redarea simultană a muzicii. Aplicația JBL Portable permite accesul la setări și actualizări. Cu o greutate de aproximativ 960 de grame, Charge Essential 3 SE este ceva mai voluminoasă decât o boxă de buzunar, dar oferă în schimb o autonomie generoasă și funcții suplimentare.
Boxa portabilă K10, o variantă accesibilă pentru ascultare ocazională
Pentru cei care nu au nevoie de o boxă cu autonomie de o zi întreagă sau de funcții avansate, K10 poate reprezenta o alternativă mai simplă. Modelul are o putere maximă declarată de 30 W și folosește conectivitate Bluetooth 5.3, pentru asocierea wireless cu telefoane, tablete sau alte dispozitive compatibile.
Un element menționat în specificațiile sale este redarea sunetului la 360 de grade, care permite distribuirea muzicii în jurul boxei. Acumulatorul are o capacitate de 2.000 mAh, iar autonomia estimată este de patru-cinci ore. Prin urmare, K10 se potrivește mai degrabă sesiunilor scurte de ascultare sau utilizării în apropierea unei surse de alimentare.
Modelul are certificare IPX4, ceea ce înseamnă că poate rezista la stropi de apă din orice direcție. Protecția nu trebuie confundată cu cea oferită de standardele IP67: boxa nu este certificată pentru scufundare în apă și nici pentru protecție împotriva prafului. Specificațiile produsului menționează și rezistența la șocuri, însă nu este indicat un standard separat pentru această caracteristică.
K10 este o opțiune pentru cei care caută o boxă Bluetooth simplă, cu putere maximă de 30 W și dimensiuni potrivite pentru transport. Autonomia mai redusă și protecția limitată la stropi de apă sunt însă aspecte care trebuie luate în calcul înainte de achiziție.
Ce boxă portabilă merită aleasă
Cele trei modele au avantaje diferite, iar alegerea depinde în primul rând de modul în care va fi folosită boxa. Marshall Emberton III se remarcă prin autonomia de peste 32 de ore, designul vintage și protecția IP67. JBL Charge Essential 3 SE oferă o putere de 40 W RMS, până la 20 de ore de redare și posibilitatea de a încărca telefonul, fiind potrivită pentru ieșiri mai lungi.
K10 este varianta mai simplă, destinată celor care vor să asculte muzică ocazional și nu au nevoie de o baterie de capacitate mare sau de protecție avansată împotriva apei. Înainte de cumpărare, merită verificate și dimensiunile, greutatea și caracteristicile exacte ale produsului comercializat, mai ales în cazul modelelor care au mai multe variante.