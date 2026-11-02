Cele mai bune boxe portabile Bluetooth: 3 modele pentru muzică oriunde te-ai afla

Marshall Emberton III, boxă compactă cu autonomie de peste 32 de ore

Marshall Emberton III atrage atenția prin designul vintage, specific producătorului, iar versiunea Sage are o nuanță verde discretă. Dincolo de aspect, modelul este conceput pentru utilizare în deplasare și are o greutate de aproximativ 670 de grame, ceea ce îl face ușor de transportat într-un rucsac sau într-o geantă.

Unul dintre principalele avantaje este autonomia de peste 32 de ore, potrivit specificațiilor Marshall. Boxa se încarcă prin USB-C, iar funcția de încărcare rapidă oferă aproximativ șase ore de redare după numai 20 de minute de alimentare. O încărcare completă durează în jur de două ore.

Emberton III folosește tehnologia True Stereophonic, prin care sunetul este distribuit în 360 de grade, astfel încât muzica să poată fi auzită din mai multe direcții. Sistemul include două difuzoare full-range de 2 inch și două radiatoare pasive. Amplificarea este asigurată de două unități Class D de câte 38 W.

Boxa are certificare IP67, ceea ce înseamnă că este protejată împotriva prafului și poate rezista la scufundarea în apă până la un metru adâncime, timp de maximum 30 de minute. Conectivitatea Bluetooth 5.3 permite asocierea cu telefonul, iar raza de acțiune poate ajunge la 100 de metri în spațiu liber. Aplicația Marshall Bluetooth oferă acces la setări și actualizări, în timp ce microfonul integrat permite preluarea apelurilor hands-free. Un indicator de pe boxă arată nivelul bateriei.

JBL Charge Essential 3 SE, sunet de 40 W și baterie externă integrată

JBL Charge Essential 3 SE este o alternativă pentru cei care vor un sunet mai puternic și o boxă potrivită pentru ieșirile în aer liber. Modelul negru are o putere totală de 40 W RMS, asigurată de un woofer de 30 W și un tweeter de 10 W. Configurația este completată de două radiatoare pasive, concepute pentru un bass mai pronunțat.

Autonomia declarată ajunge la 20 de ore, în funcție de volumul folosit și de conținutul redat. Acumulatorul are o capacitate de 7.500 mAh, iar unul dintre avantajele modelului este funcția de baterie externă. Prin intermediul portului USB-C, boxa poate încărca și alte dispozitive, inclusiv un telefon.

Pentru utilizarea în exterior, JBL Charge Essential 3 SE beneficiază de certificare IP67, care oferă protecție împotriva prafului și a apei. Producătorul menționează și rezistența la șocuri, un detaliu util atunci când boxa este transportată frecvent sau folosită în locuri precum plaja ori parcul.