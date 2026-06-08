Siri AI în Europa – cum afectează reglementările UE calitatea experienței în iOS 27 și iPadOS 27. Vești bune pentru posesorii de Mac

Există totuși și o veste bună. Apple spune că Siri AI va fi disponibil în Uniunea Europeană pe macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27. Asta înseamnă că utilizatorii de Mac, Apple Watch și Vision Pro din UE nu vor fi afectați în același mod ca posesorii de iPhone și iPad. Diferența arată cât de complicată a devenit relația dintre reglementările europene și integrarea serviciilor AI în platformele mobile.

Ce pierd utilizatorii de iPhone și iPad din UE

Cea mai importantă consecință este că Siri AI nu va ajunge pe iOS 27 și iPadOS 27 în Uniunea Europeană la lansarea software-ului. Apple spune că utilizatorii din UE nu vor avea acces la noile capabilități avansate ale asistentului, inclusiv la aplicația dedicată pentru revizitarea conversațiilor, la experiența extinsă Visual Intelligence, la instrumentele integrate de scriere, la modul Siri din Camera pe iOS și la alte funcții anunțate la WWDC26.

Pentru utilizatorul obișnuit, asta înseamnă o experiență mai slabă pe iPhone și iPad față de cea disponibilă în alte regiuni. În loc ca Siri să devină un asistent capabil să înțeleagă mai bine contextul, să lucreze mai adânc cu aplicațiile și să ofere interacțiuni AI mai utile, versiunea din UE va rămâne limitată. Diferența va fi cu atât mai vizibilă pentru cei care urmăresc demonstrațiile Apple din SUA sau din alte piețe unde funcțiile vor fi active.

Situația îi afectează și pe dezvoltatorii din UE. Apple precizează că aceștia nu vor putea testa sau folosi noile funcții Siri AI pentru aplicațiile lor pe iOS și iPadOS. Asta poate avea un impact important asupra ecosistemului local de aplicații, inclusiv pentru dezvoltatorii români care vor să integreze noile capabilități Apple Intelligence în produse mobile.

Craig Federighi, vicepreședinte senior Apple pentru Software Engineering, spune că Apple este „profund dezamăgită” că utilizatorii europeni nu vor avea Siri AI pe iPhone și iPad la lansare. Compania susține că nu are în prezent un calendar pentru disponibilitatea funcției în UE pe aceste platforme și că va continua discuțiile cu autoritățile europene pentru a găsi o soluție.

Problema, în interpretarea Apple, ține de modul în care Digital Markets Act ar obliga compania să permită altor asistenți virtuali acces extins la datele private ale utilizatorului și la controlul aplicațiilor instalate, imediat ce Siri AI ar fi disponibil în UE. Apple spune că acest nivel de acces ar crea riscuri de securitate și confidențialitate pe care nu le poate accepta în forma cerută.

De ce Mac-ul scapă și ce spune conflictul despre viitorul AI pe iPhone

Partea surprinzătoare este că Siri AI va fi disponibil în UE pe macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27. Pentru posesorii de Mac din România, vestea este foarte bună. Noile funcții bazate pe Apple Intelligence vor putea fi folosite pe laptopuri și desktopuri, ceea ce face din Mac platforma Apple cu cea mai completă experiență AI disponibilă oficial în Uniunea Europeană.