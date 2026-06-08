Siri AI în Europa – cum afectează reglementările UE calitatea experienței în iOS 27 și iPadOS 27. Vești bune pentru posesorii de Mac
Apple a prezentat Siri AI, o versiune complet nouă a asistentului său digital, construită pe Apple Intelligence, dar lansarea vine cu o veste complicată pentru utilizatorii din Uniunea Europeană. Din cauza Digital Markets Act, noul Siri AI nu va fi disponibil pe iPhone și iPad în UE odată cu iOS 27 și iPadOS 27. România este inclusă direct în această decizie, alături de celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene.
Cu alte cuvinte, posesorii de iPhone și iPad din România vor primi noile versiuni de software, dar nu și una dintre cele mai importante funcții anunțate de Apple pentru 2026. Este o situație care poate crea frustrare, mai ales pentru utilizatorii care se așteptau ca Apple Intelligence și Siri AI să devină în sfârșit o experiență matură, integrată profund în aplicații, cameră, scriere, conversații și fluxuri zilnice.
Există totuși și o veste bună. Apple spune că Siri AI va fi disponibil în Uniunea Europeană pe macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27. Asta înseamnă că utilizatorii de Mac, Apple Watch și Vision Pro din UE nu vor fi afectați în același mod ca posesorii de iPhone și iPad. Diferența arată cât de complicată a devenit relația dintre reglementările europene și integrarea serviciilor AI în platformele mobile.
Ce pierd utilizatorii de iPhone și iPad din UE
Cea mai importantă consecință este că Siri AI nu va ajunge pe iOS 27 și iPadOS 27 în Uniunea Europeană la lansarea software-ului. Apple spune că utilizatorii din UE nu vor avea acces la noile capabilități avansate ale asistentului, inclusiv la aplicația dedicată pentru revizitarea conversațiilor, la experiența extinsă Visual Intelligence, la instrumentele integrate de scriere, la modul Siri din Camera pe iOS și la alte funcții anunțate la WWDC26.
Pentru utilizatorul obișnuit, asta înseamnă o experiență mai slabă pe iPhone și iPad față de cea disponibilă în alte regiuni. În loc ca Siri să devină un asistent capabil să înțeleagă mai bine contextul, să lucreze mai adânc cu aplicațiile și să ofere interacțiuni AI mai utile, versiunea din UE va rămâne limitată. Diferența va fi cu atât mai vizibilă pentru cei care urmăresc demonstrațiile Apple din SUA sau din alte piețe unde funcțiile vor fi active.
Situația îi afectează și pe dezvoltatorii din UE. Apple precizează că aceștia nu vor putea testa sau folosi noile funcții Siri AI pentru aplicațiile lor pe iOS și iPadOS. Asta poate avea un impact important asupra ecosistemului local de aplicații, inclusiv pentru dezvoltatorii români care vor să integreze noile capabilități Apple Intelligence în produse mobile.
Craig Federighi, vicepreședinte senior Apple pentru Software Engineering, spune că Apple este „profund dezamăgită” că utilizatorii europeni nu vor avea Siri AI pe iPhone și iPad la lansare. Compania susține că nu are în prezent un calendar pentru disponibilitatea funcției în UE pe aceste platforme și că va continua discuțiile cu autoritățile europene pentru a găsi o soluție.
Problema, în interpretarea Apple, ține de modul în care Digital Markets Act ar obliga compania să permită altor asistenți virtuali acces extins la datele private ale utilizatorului și la controlul aplicațiilor instalate, imediat ce Siri AI ar fi disponibil în UE. Apple spune că acest nivel de acces ar crea riscuri de securitate și confidențialitate pe care nu le poate accepta în forma cerută.
De ce Mac-ul scapă și ce spune conflictul despre viitorul AI pe iPhone
Partea surprinzătoare este că Siri AI va fi disponibil în UE pe macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27. Pentru posesorii de Mac din România, vestea este foarte bună. Noile funcții bazate pe Apple Intelligence vor putea fi folosite pe laptopuri și desktopuri, ceea ce face din Mac platforma Apple cu cea mai completă experiență AI disponibilă oficial în Uniunea Europeană.
Diferența sugerează că presiunea DMA se aplică mai dur pe iOS și iPadOS, acolo unde Apple este obligată să gestioneze reguli mai stricte privind interoperabilitatea, accesul la platformă și competiția dintre servicii. iPhone-ul este centrul ecosistemului Apple și, în același timp, produsul cel mai atent urmărit de autoritățile europene. Acolo unde Apple vrea integrare profundă și control strict, UE cere deschidere mai mare.
Apple susține că a propus o soluție numită Trusted System Agent, un intermediar care ar fi permis altor asistenți virtuali să acceseze în siguranță aceleași funcții și capabilități ca Siri AI pe dispozitivele din UE. Compania ar fi propus și o implementare graduală pe 18 luni, dar spune că autoritățile europene au respins toate variantele. Din perspectiva Apple, refuzul ar lăsa utilizatorii europeni fără o soluție sigură.
Argumentul companiei este că asistenții AI devin tot mai capabili și, tocmai de aceea, accesul lor la mesaje, fișiere, cumpărături, aplicații și setări trebuie controlat foarte strict. Apple invocă riscul ca sistemele AI să fie deturnate pentru a fura date personale, parole, fotografii sau pentru a modifica fișiere și conturi fără consimțământul utilizatorului. Este un argument clasic Apple: mai puțină deschidere, dar mai mult control asupra securității.
Din perspectiva utilizatorului român, rezultatul concret este mai simplu decât disputa juridică. Pe iPhone și iPad, experiența Siri AI va lipsi la lansare. Pe Mac, Apple Watch și Vision Pro, funcțiile vor fi disponibile. Asta poate face ca Mac-ul să devină, cel puțin temporar, cea mai bună poartă de acces la noul Apple Intelligence în Europa.
Conflictul arată și o problemă mai largă. Inteligența artificială integrată profund în sistemele de operare nu mai este doar o funcție software, ci o zonă de reglementare, securitate, competiție și control al datelor. În cazul Apple, utilizatorii europeni pot ajunge să primească produse mai sigure în teorie, dar mai limitate în practică. Iar până când compania și autoritățile UE ajung la un compromis, iPhone-ul și iPad-ul din România vor avea o versiune mai săracă a viitorului AI promis de Apple.